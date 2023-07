Россиянина Конощенка экстрадировали из Эстонии в США Издатель видеоигр Gameloft начал ликвидацию юрлица в России 14 июля 2023, 19:20 Текст: Алексей Дегтярев

Издатель и разработчик видеоигр Gameloft приступил к ликвидации своего российского юридического лица, зарегистрированного в мае 2014 года. Издатель подал документ в межрайонную ИФНС России №46 по Москве, соответствующий заявлению или уведомлению о ликвидации юрлица, передает ТАСС. В ЕГРЮЛ и на портале «Федресурс» эти данные пока не отображаются. Gameloft – дочернее предприятие французского медиаконгломерата Vivendi. Оно приостановило бизнес в России и Белоруссии в 2022 году. Херш рассказал, почему американские СМИ больше не пишут про контрнаступление ВСУ

Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Текст: Кристина Цыцура

Американские СМИ не пишут про контрнаступление ВСУ по причине его провала, заявил публицист из США Сеймур Херш в своей статье на платформе Substack. По словам Херша, материалы про отсутствие успехов у ВСУ в ходе контрнаступления в последние недели исчезли с первых полос газет The Washington Post и The New York Times, передает Lenta.ru. Он добавил, что во время публикации материалов о спецоперации на Украине журналисты в США опираются на данные чиновников из Госдепа США и Белого дома, а те не знают о катастрофе во время наступления ВСУ. Также журналист со ссылкой на источник указал, что кассетные боеприпасы, которые отправил Вашингтон Киеву, не изменят ход конфликта. Раскрыты детали согласованного НАТО плана атаки на Россию Bild: Согласованный НАТО план атаки на Россию подразумевает развертывание 300 тыс. военных

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

План атаки на Россию, впервые после окончания холодной войны согласованный Североатлантическим альянсом, содержит в себе 4,4 тыс. страниц, пишут немецкие СМИ. Немецкое издание Bild опубликовало некоторые плана, который НАТО представляет как «самый крупный оборонный план со времен холодной войны». В частности, НАТО на случай якобы возможного нападения со стороны России предусматривает развертывание 300 тыс. военных в высокой степени готовности. Главкому силами НАТО в Европе в случае угрозы будет позволено принимать ряд решений без дополнительных согласований в альянсе, передает РИА «Новости». Важная роль в оборонных планах отводится Германии. По информации немецкого издания, страна станет важнейшим логистическим узлом для НАТО. Кроме того, альянс обсуждает открытие в немецком Висбадене второго штаба сухопутных сил НАТО – вдобавок к уже существующему штабу в турецком Измире. Некоторые страны альянса, согласно плану, возьмут на себя защиту союзников восточного фланга. В частности, Германия должна будет защищать Литву, Великобритания – Эстонию, а Канада – Латвию. Предусматривает план также защиту трубопроводов и других объектов критической инфраструктуры на случай актов саботажа. Страны НАТО намерены укреплять подразделения, наделенные тяжелыми вооружениями, развивать системы противовоздушной обороны, наращивать запасы дальнобойных ракет и артиллерийских систем. Наконец, страны-члены НАТО подтвердили приверженность к повышению трат на оборону до уровня в минимум 2% от своего ВВП. Reuters ранее сообщало, что в НАТО впервые после окончания холодной войны согласовали планы об ответе на якобы возможную атаку России. Москва подчеркивала, что итоги саммита НАТО в Вильнюсе свидетельствуют о возвращении альянса к схемам холодной войны, это вызвано противостоянием «одного миллиарда» и «другой части человечества». Новости СМИ2 Крейсер «Петр Великий» решили списать ТАСС: Крейсер «Петр Великий» решили списать после возвращения в строй «Адмирала Нахимова»

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Текст: Ольга Никитина

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» планируется списать после того, как однотипный корабль «Адмирал Нахимов» пройдет ремонт и будет модернизирован, сообщил источник, близкий к Военно-морскому флоту. Источник ТАСС сообщил, что принципиальное решение о списании «Петра Великого» принято. По его данным, значительная часть экипажа «Петра Великого» уже перешла на борт «Нахимова», а оставшаяся часть обеспечивает живучесть корабля. Отмечается, что официально данная информация не подтверждена. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» планируется отправить на ходовые испытания в 2023 году. Два года назад газета ВЗГЛЯД отмечала, что самый крупный в мире надводный боевой корабль атомный крейсер «Петр Великий» собирались модернизировать. Отмечалось, что в ходе модернизации «Адмирал Нахимов» собираются оснастить современным оборудованием, высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Крейсер «Петр Великий», который 18 апреля отметил 25 лет со дня поднятия Андреевского флага, является флагманом Северного флота, крупнейшим действующим неавианесущим ударным боевым кораблем в мире. Путин назвал условие продления зерновой сделки Путин: Россия продлит зерновую сделку при выполнении обязательств перед ней

Фото: Shadati/XinHua/Global Look Press

Текст: Валентина Григоренко

Россия продлит зерновую сделку после того, как будут выполнены все обязательства перед ней, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24». «Мы продлим. Ровно в тот момент, когда будут выполнены данные нам обещания», – подчеркнул он, комментируя ситуацию с зерновой сделкой, передает ТАСС. Российский лидер уточнил, что Москва может приостановить свое участие в зерновой сделке – до тех пор, пока не будут выполнены все данные ей обещания по этим договоренностям. «И если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены – ну пусть исполнят эти обещания. И мы сразу же присоединимся к этой сделке. Снова», – указал Путин. «Что касается условий, на которых мы согласились обеспечить безопасность вывоза украинского зерна, то да, там были пункты этой договоренности с ООН, согласно которым нужно было учитывать и российские интересы: это логистика, это страхование, это движение денег, связанных с оплатой нашей продукции, и многие другие моменты. Ничего, хочу это подчеркнуть, вообще ничего не было сделано. Все игра в одни ворота», – подчеркнул он. «Ни одного пункта, связанного с тем, что есть интересы Российской Федерации, не исполнено. Несмотря на это, мы по доброй воле многократно продлевали эту так называемую сделку. Многократно. Но, слушайте, хватит в конце концов», – уточнил Путин. Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш направил российскому лидеру Владимиру Путину письмо по сохранению зерновой сделки. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что ООН не смогла исполнить работу по реализации зерновой сделки в отношении России. Новости СМИ2 Появилось видео расстрела украинскими боевиками машины с мирными жителями в ДНР Появилось видео расстрела украинскими диверсантами машины с мирными жителями под Угледаром

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Власенко

В Сети появились кадры, на которых украинские диверсанты расстреливают машину с мирными жителями под Угледаром в ДНР. Украинская диверсионно-разведывательная группа на броневике «Казак-2» пыталась занять позиции в «серой зоне». Боевики замаскировали бронеавтомобиль в лесопосадке, а сами рассредоточились по территории, передает РИА «Новости».

В этот момент мимо проезжал автомобиль с мирными жителями. Украинские диверсанты вышли на дорогу, в упор расстреляли машину, а после спрятали тела водителя и пассажира в лесопосадке. Туда же они хотели отогнать автомобиль, но по ним начала бить российская артиллерия, вынуждая отойти. Путин заявил, что западные танки горят лучше советских Путин заявил, что западные танки горят лучше советских, поэтому украинцы боятся в них садиться

Фото: кадр из видео

Текст: Кристина Цыцура

Украинские солдаты боятся использовать западные танки, так как они приоритетная цель для ВС России, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24». «Могу сказать, что украинские военнослужащие часто отказываются даже садиться в эти танки, потому что они являются приоритетной целью для наших ребят, уничтожаются в первую очередь на поле боя», – отметил глава государства. По его мнению, «это малоприятное обстоятельство». «А горят они так же, как и все остальные, даже лучше, чем остальные советского производства, известные Т-72», – передает ТАСС слова президента. Он рассказал, что с 4 июня ВС России уничтожили 311 танков ВСУ, минимум треть военной техники, отправленной Западом, в том числе танки Leopard. «Только с 4 июня до вчерашнего вечера танков уничтожено 311 единиц, из них значительная часть, я думаю, что одна треть, как минимум – это западного производства [техника], в том числе и Leopard», – сообщил президент. Ранее сообщалось о рекордных потерях ВСУ в Запорожской области. Новости СМИ2 Власти США хотели наказать Зеленского за взбесивший Белый дом твит WP: США допускали изменение пункта о приглашении Украины в НАТО из-за твита Зеленского

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе опубликовал «агрессивный твит», который «настолько потряс» Белый дом, что американские власти собирались наказать Киев, пишет Washington Post. Источники Washington Post сообщили, что официальные лица США рассматривали возможность того, чтобы убрать из итогового заявления саммита НАТО слово «приглашение» в контексте Украины, передает РИА «Новости». Публичный упрек со стороны Зеленского в адрес лидеров НАТО, продолжает издание, «привел делегацию в ярость». Американская сторона намеревалась изменить формулировки саммита НАТО, чтобы сделать его «менее благоприятным» для присоединения Украины к альянсу. Европейские чиновники сообщили Washington Post, что официальные лица США предлагали пересмотреть или вовсе исключить фразу о том, что члены НАТО смогут «направить приглашение Украине присоединиться», когда альянс будет согласен на это и в случае, если киевский режим выполнит необходимые условия. Тем не менее изначальный контекст был сохранен. Источники издания объясняют это тем, что изменение формулировок документа привело бы к задержке его публикации. WP добавляет, что инцидент свидетельствует о недовольстве в НАТО действиями украинской стороны. Отмечается, что даже некоторые «самые ярые» сторонники Зеленского начинают задаваться вопросом о том, действует ли он в интересах Украины. Ранее американские СМИ писали, что высказанное Зеленским недовольство в связи с нежеланием НАТО принимать Украину в альянс разгневало американских чиновников. Эксперт назвал недостатки «берлинских подушек» по сравнению с «лежачими полицейскими» Эксперт Чеботарев предположил рост ДТП с пешеходами из-за установки «берлинских подушек» в Подмосковье

Фото: mtdi.mosreg.ru

Текст: Татьяна Косолапова

Есть риски того, что применение новых искусственных дорожных неровностей может повысить количество ДТП с участием пешеходов, сказал газете ВЗГЛЯД директор центра транспортного моделирования института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Александр Чеботарев, комментируя установку «берлинских подушек» в Подмосковье. Пресс-служба Минтранса сообщила, что на дорогах Подмосковья начали устанавливать «берлинские подушки», которые служат альтернативным вариантом «лежачих полицейских». Конструкции разместили перед двумя пешеходными переходами на бульваре Строителей в Красногорске. Отмечается, что искусственные неровности представляют из себя четырехугольники с выпуклой серединой и занимают не всю проезжую часть, а лишь центр каждой полосы, оставляя место для проезда по дороге.

«Эти искусственные дорожные неровности сейчас установлены в качестве эксперимента. По его результатам будет понятна эффективность этих «берлинских подушек». Главное, чтобы они не снижали показатель безопасности дорожного движения», – говорит Чеботарев. Он подчеркивает, что искусственные дорожные неровности устанавливаются в наиболее опасных местах и перед оживленными пешеходными переходами, чтобы водители снижали скорость. Проехать по «лежачиму полицейскому» и не заметить автомобилист попросту не может, ведь машина на скорости подпрыгнет на нем. Однако нередко за водителями замечается, что в местах, где дорожная неровность износилась и продавлена, скорость не снижается или снижается незначительно. «С учетом того, что часть транспортных средств, в частности, грузовые автомобили, автобусы и другие спокойно могут проезжать по этим «берлинским подушкам», ведь ширина колес позволяет не задевать их, то это, безусловно, положительно отразится на комфорте пассажиров общественного транспорта. В то же время легковой автомобиль может проехаться по этим подушкам только одним колесом и также проигнорировать неровность, что несет определенные риски», – считает собеседник. Он выразил сомнение, что дорожная неровность в принципе сможет заставить водителей снижать скорость. «Боюсь, это может сказаться на безопасности дорожного движения. Я, честно говоря, вижу риски того, что применение данных подушек может повысить количество ДТП с участием пешеходов», – заключил Чеботарев. Ранее в России рассматривали возможность введения умных «лежачих полицейских», которые оснащены системой фото- или видеофиксации. Новости СМИ2 Путин: ЧВК «Вагнер» юридически не существует ТАСС: Путин отметил, что ЧВК «Вагнер» юридически не существует

Текст: Ольга Никитина

Вопрос легализации частных военных компаний непростой, он должен обсуждаться правительством и Госдумой, но пока что юридически такие компании, в том числе «Вагнер», не существуют, заявил президент Владимир Путин. «Ну так ЧВК «Вагнер» не существует!» – передает ТАСС слова главы государства со ссылкой на специального корреспондента газеты «Коммерсант» Андрея Колесникова, который задал президенту вопрос о том, сохранится ли эта компания как боевая единица. Путин в этой связи отметил, что в России нет закона о частных военных организациях, а значит, и «такого юрлица нет». «Группа [«Вагнер»] есть, но юридически не существует. Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве. Непростой вопрос», – отметил российский лидер. Президент считает, что в ситуации вокруг ЧВК «Вагнер» все «очень просто и очевидно для российского общества». «Рядовые бойцы «Вагнера» воевали достойно, так… То, что они оказались втянуты в эти события, вызывает сожаление… Я скажу так, очень аккуратно…», – сказал Путин. Глава государства рассказал, что на встрече с представителями данной ЧВК в Кремле 29 июня он дал «оценку того, что они сделали на поле боя, а с другой стороны – того, что они сделали в ходе событий 24 июня», а также «показал возможные варианты дальнейшего прохождения их службы, в том числе и боевого применения». Как пишет «Коммерсант», Путин заявил, что предложил участникам встречи несколько вариантов трудоустройства, и в том числе – под руководством их непосредственного командира с позывным «Седой», под началом которого бойцы «Вагнера» служили последние 16 месяцев. «Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить. И для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время. Многие кивали, когда я это говорил. А [основатель «Вагнера» Евгений] Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: «Нет, ребята не согласны с таким решением», – рассказал Путин, слова которого приводит Колесников. Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что группа «Вагнер» начала передислокацию из полевых лагерей, колонну с сотрудниками ЧВК заметили на дорогах России. В Госдуме поддержали повышение предельного возраста пребывания в запасе ряда военнообязанных

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Депутаты Госдумы на пленарном заседании поддержали поправки о повышении предельного возраста пребывания в запасе ряда имеющих воинские звания граждан на пять лет. Изменения были внесены в рассматриваемый палатой во втором чтении законопроект о праве россиян, находясь на срочной службе или в запасе, заключать контракт для участия в военных операциях за рубежом, передает ТАСС. В частности, предлагается изменить предельный возраст пребывания в запасе граждан, имеющих звания солдат, сержантов, старшин, матросов, прапорщиков и мичманов. Так, предельный возраст относящихся к первому разряду военнообязанных повышается с 35 до 40 лет, ко второму – с 45 до 50, к третьему разряду – с 50 до 55 лет. Кроме того, предполагается увеличить предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Для имеющих воинские звания старших офицеров граждан он составит 65 лет (сейчас в большинстве случаев 60 лет), для имеющих звания младших офицеров – 60 лет (в данный момент 55), для имеющих иные звания – 55 лет (сейчас – 45). При этом предельный возраст пребывания в резерве для имеющих воинские звания высших офицеров граждан запаса сохраняется на уровне 70 лет. Помимо прочего, в Госдуме поддержали поправки о праве лиц с высшими офицерскими званиями, а также иностранцев на заключение первого контракта о пребывании в резерве. Поправки позволят заключать первый контракт о пребывании в резерве военным в званиях высших офицеров в возрасте до 67 лет. В данный момент нормы не регламентируют заключение такого контракта высшим офицерским составом. Нововведением станет право на подписание контракта о пребывании в резерве иностранных граждан при условии, что исполнение ими должностных обязанностей не связано с использованием сведений, составляющих гостайну. В апреле Совфед одобрил поправку о повышении предельного возраста госслужащих. Новости СМИ2 Турция заявила, что объяснилась перед Россией по передаче Киеву главарей «Азова» Спикер правящей партии Турции Челик: Анкара дала объяснения России по передаче Киеву «азовцев»

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Турецкие власти дали Москве объяснения по вопросу передачи киевскому режиму боевиков националистического батальона «Азов» (запрещен и признан террористической организацией в России), сообщил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик. Челик в интервью телеканалу Haberturk сообщил, что турецкая сторона «привела соответствующие объяснения». По его словам, по итогам прошедшей беседы «ситуация прояснилась», в настоящее время напряженности в отношениях России и Турции нет, передает РИА «Новости». При этом спикер правящей партии Турции не стал уточнять, кто и когда привел доводы официальной Анкары. Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что намеревается переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу выдачи киевскому режиму боевиков нацбата «Азов». Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что ситуация с передачей Турцией Киеву командиров нацбатальона «Азов» нехорошо характеризует турецкую сторону. Воспитательницу детсада казнили в Китае за отравление детей «Пэнпай»: В Китае казнили воспитательницу дет сада за отравление детей токсичным веществом 14 июля 2023, 10:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Народный суд города Цзяоцзо китайской провинции Хэнань подтвердил казнь бывшей воспитательницы детсада, отравившей 25 воспитанников нитритом натрия, сообщает «Пэнпай». В одном из детсадов Цзяоцзо в марте 2019 года произошло массовое пищевое отравление воспитанников, передает ТАСС. В ходе расследования полиция выяснила, что воспитательница Ван Юнь добавила нитрит натрия в кашу дошкольников. 25 детей пострадали, один после десяти месяцев лечения скончался. Мотивом преступления стал конфликт с коллегой. Кроме того следователи выяснили, что женщина из-за бытовой ссоры в 2017 году подсыпала в напиток мужа тот же нитрит натрия, в результате он получил отравление средней тяжести. Отравительницу казнили 13 июля. Ранее в Китае суд приговорил канадца Роберта Ллойда Шелленберга к казни за контрабанду наркотиков. Новости СМИ2 Политолог: У Запада нет сценариев для будущего Украины после СВО Эксперт Ткаченко оценил озвученные Киевом три сценария окончания конфликта с Россией

Фото: Celestino Arce/Reuters

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

У Запада нет полноценного сценария будущего Украины после окончания конфликта с Россией. США, Британия и Прибалтика вообще отказывают стране-наемнику в субъектности, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в Киеве назвали три возможных сценария окончания конфликта с Россией. «Думаю, что по вопросу будущего Украины Запад разделен на две части. Первая – это США, Британия и страны Прибалтики. Для них Украина – это страна-наемник, существующая ровно до тех пор, пока она воюет. Поэтому окончание конфликта для этих стран явно выходит за горизонт планирования», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Вторая группа стран, в которую входят большинство европейских членов НАТО, относятся к конфликту формально и считают необходимым его остановить. Они хотели бы мира, причем неважно на каких условиях, и возвращения политико-экономической ситуации до начала СВО. В отличие от первой группы, эти страны не отказывают Украине в государственной субъектности», – указал он. «Если же говорить о конкретике, то у Запада, как мне кажется, для Украины есть только один сценарий первого акта постконфликтного устройства. Допустим, соберется некий «Совет поддержки Украины», будут произнесены громкие речи. Потом Билл Гейтс даст миллиард на очистку воды, Илон Маск даст миллиард на покупку станций связи, и на этом все закончится», – спрогнозировал собеседник. «В Кремле, как мне кажется, Украине тоже не отказывают в субъектности. Москва, по всей видимости, намерена сделать так, чтобы ВСУ утратили военный потенциал, и страна в ближайшие 20 лет выращивала курей. Тогда России с территории Украины ничего угрожать не будет», – подчеркнул эксперт. Аналитик также оценил три возможных сценария окончания конфликта, которые озвучил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Первый – «позитивный»: победа Украины и «доминирование в регионе». В таком случае Украина будет иметь сильную армию, обрастет партнерами. Второй – «негативный». Под этим подразумевается военное поражение Украины и исчезновение ее как страны в ближайшие шесть лет. Третий – установление линии разграничения и подписание так называемого «Минска-3». «Думаю, тут третий вариант ближе к реальности. Все начнется с короткого перемирия. Между сторонами конфликта будет ездить условный Эрдоган и сопоставлять требования сторон. Потом это перемирие обрастет различными соглашениями и институтами соблюдения «режима тишины». И далее, возможно, будет открыт путь к полноценным переговорам между сторонами», – резюмировал Ткаченко. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как видят прошедший саммит НАТО в Вильнюсе западные аналитики и СМИ. В зарубежной прессе констатируют, что саммит обнажил раскол внутри альянса по вопросу Украины, итоги встречи стали глубоким разочарованием для Киева, который остался «попрошайкой», а поведение украинских представителей вызвало раздражение у союзников. Газета ВЗГЛЯД также выясняла, почему торг президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана затмил истерику Владимира Зеленского на саммите НАТО. ВСУ на фоне провалов начали перегруппировку на Запорожском фронте Рогов: ВСУ после провалов и неудач начали перегруппировку на Запорожском фронте

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Украинские националисты после серии провалов и неудачных попыток организовать полномасштабное контрнаступление на Запорожском направлении начали перегруппировку, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Рогов сообщил РИА «Новости», что ВСУ подтягивают новые резервы, чтобы накопить силы и предпринять новые попытки атаковать. При этом глава общественного движения «Мы вместе с Россией» отметил, что украинские атаки зачастую оборачиваются для них большими потерями и отступлением. Ранее сообщалось, что российские войска в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области уничтожили склад украинских националистов, на котором хранились боеприпасы, а также сбили дрон-камикадзе ВСУ. Новости СМИ2 Эксперт: Дипломатический конфликт Варшавы и Москвы перейдет в экономическую плоскость Полонист Стремидловский: Враждебные действия Варшавы плохо скажутся на польских предпринимателях в России

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Текст: Евгений Поздняков

В России сохраняется крупная польская община, интересы которой могут пострадать из-за необдуманных действий Польши. В скором времени дипломатический конфликт Москвы и Варшавы, скорее всего, перейдет в экономическое русло. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал полонист Станислав Стремидловский. Ранее в России подписали распоряжение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске. «Варшава, скорее всего, попытается ликвидировать консульство и представительство Россотрудничества в Гданьске. При этом очередной виток дипломатической эскалации в большей степени навредит именно Польше. В РФ до сих пор сохраняется достаточно крупная польская община, численностью в несколько сотен тысяч человек», – сказал политолог-полонист Станислав Стремидловский. «Многие из них являются предпринимателями, защищать интересы которых способно исключительно посольство. В Польше осознают, что излишняя агрессивность в сторону России может отрицательно сказаться на их собственных гражданах. Поэтому хоть премьер-министр Матеуш Моравецкий и говорит, что сердцем они давно выступают за разрыв отношений, но в реальности используется иной подход», – подчеркивает собеседник. «Перед Россией подобные проблемы не стоят, поскольку в Польше русских немного. Так, в приграничных регионах с Калининградской областью от силы наберется лишь несколько сотен граждан РФ. Важно вспомнить и недавний арест хоккеиста Максима Сергеева. Инцидент показывает, что россияне в этой стране незащищены, и даже консульства, к сожалению, не могут повлиять на сложившуюся ситуацию», – отмечает эксперт. «Уверен, что конфликт Москвы и Варшавы будет нарастать и вскоре окончательно перейдет в экономическую плоскость. Ярким тому подтверждением является незаконное лишение акций компании Grupa Azoty Вячеслава Кантора», – считает собеседник. «России, скорее всего, придется прибегнуть к давлению на польских предпринимателей, находящихся на территории нашей страны. Кроме того, полный разрыв дипломатических отношений тоже не стоит исключать. Закрытие консульства в Смоленске – серьезный шаг именно к такому развитию сценария», – резюмирует Стремидловский. Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске. Полный текст документа опубликован на официальном портале правовой информации. В нем российскому МИД приказано уведомить Варшаву об отзыве согласия на открытие представительства. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что руководство страны примет симметричные меры в ответ на действия Москвы. Он также отметил, что Варшава находится в «постоянном контакте с дипломатами, работающими в России», сообщает ТАСС. Позже в МИД РФ был вызван посол Польши Кшиштоф Краевский, которому вручили ноту с уведомлением о закрытии консульского агентства в Смоленске. Об этом сообщается на сайте дипломатического ведомства. Подобное решение в России объяснили тем, что Варшава последние годы проводит враждебную политику в отношении Москвы. Кроме того, руководство Польши проводит кампанию по ликвидации в стране советского военно-мемориального наследия. В МИД подчеркнули, что «царящая в государстве атмосфера разнузданной русофобии исключает демонстрацию каких-либо «жестов доброй воли». В ведомстве также отметили, что агрессия Варшавы вышла за все цивилизованные рамки. В МИД заявили, что «ни один враждебный шаг польских властей, направленный против России, не останется без ответа».