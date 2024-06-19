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Главком ВМФ прокомментировал поход российских кораблей на Кубу
Главком ВМФ Моисеев: Российский флот продолжит активность в важных регионах Мирового океана
Россия продолжит активность своих сил в стратегически важных районах Мирового океана, заявил главком ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев, комментируя недавний поход российских кораблей на Кубу.
Как указал Моисеев, практика применения сил ВМФ в дальних морских зонах, в оперативно важных для России районах, была, есть и будет. По его словам, поход кораблей на Кубу продемонстрировал всему миру возможности российского флота, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что отряд кораблей ВМФ России с 12 по 17 июня находился в порту Гаваны с официальным визитом. В его составе фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», нефтяной танкер «Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».
В воскресенье около тысячи кубинцев с зонтами и в плащах выстроились под дождем в длинную очередь, чтобы воспользоваться последней возможностью подняться на борт российского фрегата «Адмирал Горшков», посетившего Гавану с другими кораблями Северного флота РФ.