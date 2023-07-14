Звезды «Оппенгеймера» ушли с премьеры из-за забастовки актеров

SN: Звезды фильма «Оппенгеймер» ушли с премьеры в Лондоне, узнав о забастовке актеров

Звездная актерская команда блокбастера «Оппенгеймер» узнала о забастовке Гильдии киноактеров США и незамедлительно покинула премьеру картины в Лондоне, сообщают СМИ.

Гильдия киноактеров и федерация артистов телевидения и радио США после провала переговоров с Альянсом продюсеров, которые состоялись вечером четверга, проголосовала за начало забастовки, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Sky News.

Главные роли в байопике о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере исполнили Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Мэтт Деймон, Роберт Дауни-младший и другие. Актеры показались на красной ковровой дорожке, а затем покинули мероприятие.

Режиссер фильма Кристофер Нолан предположил, что актеры отправились «рисовать плакаты для пикетов».

Забастовка актеров, как ожидается, начнется в пятницу. В мае протестовать начала Гильдия американских сценаристов. Из-за этого пострадали такие известные проекты, как сериал «Очень странные дела», приквел сериала «Игра престолов» и многие другие.

В последний раз аналогичная «двойная» забастовка в киноиндустрии США проходила в 1960 году.

