Взрыв произошел в центре Афин

В центре Афин произошел взрыв

В центре греческой столицы сработало взрывное устройство, оно взорвалось на улице Сурмели, около Великой ложи франкмасонов Греции, нанесен ущерб зданию.

Неизвестный около 6.30 мск позвонил по телефону экстренных служб и сообщил об устройстве, которое должно взорваться в Великой ложе франкмасонов Греции, передает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

На место приехала патрульная машина полиции, в этот момент произошел взрыв.

Правоохранители нашли рядом второй пакет рядом с тем, который взорвался, оцепили квартал и вызвали пиротехников. После этого был проведен подрыв второго пакета.

Оба устройства обладали малой мощностью, их изготовили из петард, металлических емкостей с горючей жидкостью и других материалов. Пока никто не взял ответственность за преступление.

По предварительным данным, никто не пострадал.