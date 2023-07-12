Режим повышенной готовности введен в Анапе из-за циклона

Мэрия Анапы: Режим повышенной готовности введен в городе-курорте в связи с неблагоприятными погодными условиям

Режим повышенной готовности введен в Анапе в связи с неблагоприятными погодными условиями и прохождением циклона, сообщили в пресс-службе мэрии города-курорта.

Мэрия Анапы сообщила в своем Telegram-канале, что в связи с неблагоприятными погодными условиями, прохождением циклона на территории города-курорта решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности введен режим функционирования «Повышенная готовность», все коммунальные и экстренные службы переведены в усиленный режим работы.

В мэрии поручили предприятиям санаторно-курортного комплекса, потребительской и других сфер провести превентивные мероприятия, предупреждающие чрезвычайные ситуации, проверить запас сил и средств на случай ухудшения погодных условий.

Ранее режим ЧС из-за подтоплений ввели на территории Хостинского и Адлерского районов Сочи, а также на федеральной территории «Сириус». При подтоплениях в Туапсинском районе Краснодарского края, где также введен режим ЧС из-за сильных осадков, пропали три человека. Число подтопленных из-за ливней дворов на Кубани к среде достигло 650.