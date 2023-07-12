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Режим повышенной готовности введен в Анапе из-за циклона
Мэрия Анапы: Режим повышенной готовности введен в городе-курорте в связи с неблагоприятными погодными условиям
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Режим повышенной готовности введен в Анапе в связи с неблагоприятными погодными условиями и прохождением циклона, сообщили в пресс-службе мэрии города-курорта.
Мэрия Анапы сообщила в своем Telegram-канале, что в связи с неблагоприятными погодными условиями, прохождением циклона на территории города-курорта решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности введен режим функционирования «Повышенная готовность», все коммунальные и экстренные службы переведены в усиленный режим работы.
В мэрии поручили предприятиям санаторно-курортного комплекса, потребительской и других сфер провести превентивные мероприятия, предупреждающие чрезвычайные ситуации, проверить запас сил и средств на случай ухудшения погодных условий.
Ранее режим ЧС из-за подтоплений ввели на территории Хостинского и Адлерского районов Сочи, а также на федеральной территории «Сириус». При подтоплениях в Туапсинском районе Краснодарского края, где также введен режим ЧС из-за сильных осадков, пропали три человека. Число подтопленных из-за ливней дворов на Кубани к среде достигло 650.
Медведев призвал «расчехлять» негуманное оружие России
Медведев призвал в ответ на украинский обстрел Токмака кассетными боеприпасами «расчехлять наши арсеналы»
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Комментируя украинский обстрел города Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия».
Также Медведев оценил в Telegram «предварительные итоги саммита НАТО». Он указал, что на саммите решили отменить план действий по членству Украины в НАТО, «типа принимать быстрее». «Страну 404 в НАТО позвать. Но примут – неизвестно когда и на каких условиях», – отметил Медведев. Он считает «вполне вероятным», что Украина никогда не войдет в НАТО, но «реалисты в альянсе боятся сказать вслух» об этом.
Кроме того, НАТО решило усилить военную поддержку Украины «всем, чем возможно: ракетами, кассетными зарядами, самолетами». «Ничего другого окончательно сбрендивший Запад придумать и не мог. Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту – тупик. Третья мировая все ближе», – заявил Медведев.
Как отметил зампредседателя Совета безопасности, для России это означает, что «специальная военная операция будет продолжена с прежними целями». «Одна из них – отказ киевской нацистской группировки от членства в НАТО, на чем мы настаивали с самого начала (что невозможно). Значит, эту группировку придется ликвидировать (что возможно и необходимо)», – говорится в сообщении.
Напомним, в оперативных службах Запорожской области сообщили, что вооруженные силы Украины обстреляли город Токмак с использованием кассетных боеприпасов. Обстрел произошел в 17.15, попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки.
Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, отправка кассетных боеприпасов киевскому режиму послужит лишь затягиванию конфликта. По его словам, в случае получения кассетных боеприпасов Киевом Москва должна будет в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.
Захарова «перевела» на украинский заявление фон дер Ляйен о желании Киева войти в ЕС
Захарова «перевела» на украинский заявление фон дер Ляйен о желании Киева присоединиться к ЕС
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Официальный представитель МИД Мария Захарова сыронизировала, «переведя» на украинский язык заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о желании Украины войти в состав Европейского союза.
Фон дер Ляйен в среду выразил восхищение тем, с какой скоростью Киев стремится присоединиться к Евросоюзу. «Мы видим, с каким энтузиазмом и интенсивностью Украина проводит реформы и стремительно движется к членству в ЕС. Я твердо уверена: если Киев будет продолжать в том же духе, вскоре добьется успеха», – заявила она.
На это заявление обратила внимание Захарова. Она сыронизировала, предположив, как фраза фон дер Ляйен звучит в переводе на украинский язык.
«Граждане, украинцы, пейте море! То, как вы сейчас пьете море, прекрасно и поразительно. Мы уверены, что вы стремительно двигаетесь к заветной цели. Если допьете, значит, вы добились успеха», – написала Захарова в Telegram.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз и Североатлантический альянс едины в желании поддерживать Киев и предоставить Украине необходимые гарантии безопасности.
Кремль счел гарантии G7 для Украины посягательством на безопасность России
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Намерение стран «Группы семи» предоставить Украине некие «гарантии» является ошибочным и опасным, поскольку тем самым G7 посягает на безопасность России, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что Россия очень негативно относится к теме вступления Украины в НАТО. Данный вопрос, по словам Пескова, коррелирует с прозвучавшим заявлением о том, что «семерка» в среду собирается предоставить киевскому режиму «гарантии безопасности».
«Мы считаем это чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным», – приводит его слова ТАСС.
Страны «Группы семи», проводя такую политику, фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности, указал представитель Кремля, пояснив, что таким образом они посягают на безопасность России.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил ранее, что Евросоюз и Североатлантический альянс едины в желании поддерживать Киев и предоставить Украине необходимые гарантии безопасности.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь объяснила цену гарантий безопасности Запада для Киева.
Российские войска начали наступление на Краснолиманском направлении
Врио главы ДНР Пушилин: ВС России начали контратаку на Краснолиманском направлении
Российские войска начали контратаку на Краснолиманском направлении в Донецкой народной республике, сообщил на канале «Соловьев Live» врио главы региона Денис Пушилин.
По его словам, на Краснолиманском направлении российские войска начали контратаку, подтянуты необходимые резервы, передает РИА «Новости».
Пушилин добавил, что ВС России также фактически начали наступление на Авдеевском направлении, хоть и в непростых, даже жестких условиях.
Более того, врио главы ДНР подчеркнул, что уже имеются определенные успехи в северной части направления – Авдеевке, Ласточкино, также идет изменение позиций.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что штурмовые отряды 15-й и 21-й мотострелковых бригад группировки войск «Центр» отразили наступление мотопехотной роты ВСУ в районе населенного пункта Кармазиновка.
Стало известно о возможности поставки США Киеву ракет ATACMS
NYT: Белый дом рассматривает возможность поставки Украине ракет ATACMS
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность поставки Украине тактических баллистических ракет ATACMS, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
По словам источников в США и Европе, администрация США ведет «непубличные дискуссии» о поставке Киеву ATACMS. При этом представители оборонного сектора США уточнили, что арсенал ATACMS относительно небольшой, и эти ракеты предназначены для других планов Пентагона, передает ТАСС.
Пока, по данным The New York Times, Вашингтон не решается передать Киеву ракеты, хотя и признает, что ВСУ не хватает снарядов для контрнаступления.
Ранее о поставках Украине ракет дальнего радиуса действия сообщили власти Великобритании и Франции. Дальность действия ATACMS составляет около 300 км, что на 64 км больше, чем у ракет, поставляемых Лондоном и Парижем.
Депутат Гурулев: В ходе СВО погиб заместитель командующего ЮВО генерал-лейтенант Цоков
В ходе спецоперации погиб заместитель командующего ЮВО генерал-лейтенант Олег Цоков, заявил депутат Госдумы и член комитета по обороне Андрей Гурулев.
Цоков погиб геройски, заявил Гурулев в эфире «России 1», передает «Газета.Ru».
По словам депутата, Цоков погиб в Бердянске в результате ракетного удара ВСУ. Гурулев добавил, что ранее командующий ЮВО побывал «в таких передрягах, что мало кому снилось». Он уточнил, что в 2022 году Цоков получил тяжелое ранение, но его «вытащили».
Минобороны России пока не комментировало это заявление.
Франция указала радиус действия переданных Украине ракет SCALP
Министр вооруженных сил Франции Лекорню указал радиус действия переданных Украине ракет SCALP – 250 км
Украина уже получила часть обещанных Парижем ракет дальнего действия SCALP, их радиус действия составляет 250 км, сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.
Лекорню заявил, что SCALP дадут вооруженным силам Украины возможность «наносить удары на глубину в ходе контрнаступления, в частности по командным центрам за линией фронта». При этом он заверил, что речь идет не об эскалации конфликта, а о возможности Украине «осуществлять оборону». Он подтвердил, что Украина обещала не применять SCALP против территорий, которые Киев и его союзники признают российскими, передает ТАСС со ссылкой на LCI.
Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву ракеты дальнего действия. SCALP планируется интегрировать с «незападными военными самолетами», сообщил французский военный источник.
Эрдоган решил объяснить Путину выдачу Украине боевиков «Азова»
Эрдоган заявил, что планирует обсудить с Путиным выдачу Украине боевиков «Азова»
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что намеревается переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу выдачи киевскому режиму боевиков нацбата «Азов» (запрещен и признан террористической организацией в России).
Анкара получила запрос на освобождение шести командиров «Азова», она решила выдать их, после чего последовал ряд заявлений Москвы, заявил Эрдоган в Вильнюсе после саммита НАТО, передает ТАСС. После того, как российская сторона узнала детали выдачи боевиков Киеву, «ситуация стала более позитивной», добавил турецкий президент.
В августе Турция ожидает визита российского лидера, и в ходе визита, вероятно, будет возможность обсудить эти вопросы тет-а-тет, заключил Эрдоган.
В прошлую субботу президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой возвращаются пять командиров «Азова». Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова» прямым нарушением Анкарой и Киевом прежних договоренностей.
Пушилин прокомментировал выдачу Турцией боевиков «Азова»
Пушилин о выдаче Турцией боевиков «Азова» Украине: Их обмен был более болезненным
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Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что обмен боевиков «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) в прошлом году был более болезненным в моральном плане событием, чем нынешняя выдача их Турцией Украине.
Как сказал Пушилин в эфире «Соловьев Live», отвечая на вопрос ведущего, как в ДНР восприняли выдачу Турцией Украине боевиков «Азова», для него было очень болезненно, когда «азовцев» пришлось менять, передает РИА «Новости». По его словам, репутация у Турции потеряна, «потому что это были их обязательства, их гарантии, они не были исполнены».
Он отметил, что сам факт появления «кучки военных преступников» на Украине на ход военной операции никак не повлияет.
«Прекрасно понимаем, что тот обмен был нужен, каким бы он болезненным ни был, потому что нужно было освободить наших ребят», – добавил Пушилин.
Напомним, в субботу украинский президент Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину из Турции вместе с пятью командирами нацбата «Азов». Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова» прямым нарушением Анкарой и Киевом договоренностей.
G7 согласовала принципы гарантий безопасности Украине
Страны G7 согласовали общие принципы долгосрочных гарантий безопасности Украине
«Группа семи» (G7) согласовала общие принципы долгосрочных гарантий безопасности Украине, говорится в совместной декларации, принятой по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, сообщает газета Financial Times.
В документе говорится, что гарантии включают поставки «современной военной техники в наземной, воздушной и морской средах», а также помощь в обеспечении кибербезопасности Украины, передает ТАСС.
В ответ Украина должна провести реформы судебной системы и гражданского контроля над вооруженными силами.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает результаты саммита Североатлантического альянса, которые завершается в Вильнюсе, «хорошими», хотя Киев и не пригласили в НАТО.
Дизайнер Лебедев отреагировал на конфискацию своих квартир в Киеве
Дизайнер Артемий Лебедев написал, что «будет скучать» по конфискованной властями Украины квартире
Блогер и дизайнер Артемий Лебедев отреагировал на решение департамента санкционной политики министерства юстиции Украины конфисковать его имущество в Киеве.
Лебедев написал в своем Telegram-канале, что теперь его хата «точно с краю». Дизайнер признался, что ему «жалко киевскую квартирку», и сказал, что будет по ней скучать.
Уже несколько лет дизайнер не мог попасть в две свои квартиры в центре украинской столицы. В 2017 году ему был запрещен въезд на Украину, напоминает РИА «Новости».
Ранее Лебедев рассказал о поездке в Донбасс, Херсонскую и Запорожскую область, а также о том, как ему после этого желали смерти.
ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами
ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области с использованием кассетных боеприпасов, рассказали в оперативных службах региона.
Обстрел произошел в 17.15, попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется, передает ТАСС.
Напомним, отправка кассетных боеприпасов киевскому режиму послужит лишь затягиванию конфликта, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, в случае получения кассетных боеприпасов Киевом Москва должна будет в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.
Накануне ВСУ нанесли ракетный удар по городу Бердянску в Запорожской области, большая часть ракет была сбита.
Ирландский наемник сбежал с Украины после встречи с российским танком
Ирландский наемник рассказал, как за его отрядом на Украине гонялся российский танк Т-72
Ирландский наемник Рис Брин с позывным Рэмбо рассказал, что решил покинуть Украину после того, как попал под обстрел российского танка Т-72.
Брин рассказал Sky News, что воевал на Украине в составе подразделения из 40 человек, которое включало граждан Украины, США и Великобритании. Наемники прибыли на «нулевую линию, где встретили танк Т-72, который казался им «своим», пока не открыл по ним огонь, сообщает ИноСМИ.
Выжившие члены подразделения убежали в лес, где их подобрал американский пикап Humvee. Однако российский танк поехал за пикапом и не переставал стрелять. По словам Брина, боевикам оставалось только «орать от страха» и подгонять водителя. Увернуться от снарядов танка удалось лишь чудом, добавил ирландец.
Ранее российские танкисты под Кременной в ЛНР обнаружили немецкий танк «Леопард», который не стал вступать в бой и отступил.
Подозреваемый в убийстве Ржицкого признался, что его завербовали на Украине
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Подозреваемый в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого признался на допросе, что его завербовали на Украине.
Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.
Ранее в СК России сообщили, что подозреваемым в убийстве замглавы отдела по мобилизационной работе Краснодара Станислава Ржицкого оказался Сергей Денисенко 1959 года рождения. При задержании у мужчины нашли пистолет и глушитель к нему, сообщило ведомство. Предполагается, что именно из этого орудия мужчина убил Ржицкого.
По данным СМИ, Денисенко родился в Сумской области, но жил в Киеве. Долгое время он числился президентом Федерации шотокан карате-до Украины SKIF. Подозреваемый был заслуженным тренером и мастером спорта Украины, а также обладателем восьмого дана.
Напомним, в Краснодаре неизвестный застрелил замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Ранее Ржицкий в звании капитана второго ранга командовал подводной лодкой «Краснодар».
Год назад украинская пресса обвиняла Ржицкого в запуске ракет по территории Украины. Он также значился на украинском сайте «Миротворец», сейчас на его фото на сайте нанесена запись «ликвидирован».
Глава украинского Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов заявил, что его ведомство не причастно к убийству.
США и НАТО рассердились на Зеленского
Заявление Зеленского вызвало недовольство американских чиновников и сторонников Украины в НАТО
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Высказанное украинским президентом Владимиром Зеленским недовольство в связи с нежеланием НАТО принимать Украину в альянс разгневало американских чиновников, сообщили СМИ.
Один из чиновников заявил, что принимающие участие в саммите НАТО в Вильнюсе члены делегации оказались разгневаны высказыванием Зеленского в Twitter (соцсеть заблокирована в России). Кроме того, заявление Зеленского «разочаровало сторонников Украины» в НАТО – они полагали, что «добились победы для Киева», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Дипломаты некоторых стран НАТО упрекнули Зеленского в попытке использовать соцсеть при ведении переговоров – они считают, что украинский президент хотел «оказать максимально возможное давление» на альянс.
Напомним, Зеленский заявил, что «нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса». По его словам, «Украина заслуживает уважения». Он назвал неопределенность партнеров слабостью.