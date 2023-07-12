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China Daily: Расширение НАТО ведет к ухудшению безопасности в мире
China Daily: Расширение НАТО привело к ухудшению ситуации с безопасностью в мире
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Расширение Североатлантического альянса кардинально изменит геополитический ландшафт Европы и скажется на ситуации в области глобальной безопасности, пишет китайская China Daily.
Автор статьи называет альянс «наследием холодной войны», отмечая, что НАТО часто провоцирует региональную напряженность и конфликты в мире. При этом альянс продолжает вести переговоры о приеме новых членов, нарушая данное Москве обещание не расширяться на восток, пишет China Daily.
Конфликт на Украине издание называет следствием «постоянных усилий НАТО по сокращению стратегического пространства России». Автор статьи также отмечает, что вступление Финляндии в НАТО не только значительно изменило европейский политический и геополитический ландшафт, но и привело к концу «холодного мира» в Балтийском регионе, что повлияет на ситуацию в области глобальной безопасности, передает РИА «Новости».
«Это не сулит ничего хорошего ни Европе, ни Евразии, ни Азиатско-Тихоокеанскому региону и может привести к усилению противостояния в регионе», – заключил автор статьи.
Ранее члены НАТО утвердили план развертывания 300 тыс. военных на восточном фланге альянса и расширили оборонные закупки.
Медведев призвал «расчехлять» негуманное оружие России
Медведев призвал в ответ на украинский обстрел Токмака кассетными боеприпасами «расчехлять наши арсеналы»
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Комментируя украинский обстрел города Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия».
Также Медведев оценил в Telegram «предварительные итоги саммита НАТО». Он указал, что на саммите решили отменить план действий по членству Украины в НАТО, «типа принимать быстрее». «Страну 404 в НАТО позвать. Но примут – неизвестно когда и на каких условиях», – отметил Медведев. Он считает «вполне вероятным», что Украина никогда не войдет в НАТО, но «реалисты в альянсе боятся сказать вслух» об этом.
Кроме того, НАТО решило усилить военную поддержку Украины «всем, чем возможно: ракетами, кассетными зарядами, самолетами». «Ничего другого окончательно сбрендивший Запад придумать и не мог. Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту – тупик. Третья мировая все ближе», – заявил Медведев.
Как отметил зампредседателя Совета безопасности, для России это означает, что «специальная военная операция будет продолжена с прежними целями». «Одна из них – отказ киевской нацистской группировки от членства в НАТО, на чем мы настаивали с самого начала (что невозможно). Значит, эту группировку придется ликвидировать (что возможно и необходимо)», – говорится в сообщении.
Напомним, в оперативных службах Запорожской области сообщили, что вооруженные силы Украины обстреляли город Токмак с использованием кассетных боеприпасов. Обстрел произошел в 17.15, попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки.
Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, отправка кассетных боеприпасов киевскому режиму послужит лишь затягиванию конфликта. По его словам, в случае получения кассетных боеприпасов Киевом Москва должна будет в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.
Рар: США выломали руки Турции ради членства Швеции в НАТО
Германский политолог Рар: Западные страны умеют выламывать руки строптивым партнерам
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Еще недавно Эрдоган выступал против вступления Швеции в НАТО, однако с помощью тактики «кнута и пряника» США удалось надавить на Турцию. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее Турция пролоббировала ряд своих условий в обмен на вступление Швеции в НАТО.
«Забавно наблюдать, как лидеры западных стран выламывают руки строптивым союзникам. Когда в Швеции сожгли Коран, Эрдоган говорил о неприемлемости подобных действий. Тем не менее вскоре он же как ни в чем не бывало согласился на требования партнеров», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Думаю, помимо «кнута» ему предложили и «пряники». Скорее всего, договоренности касались исключительно безвизового въезда для турков в ЕС, торговых привилегий и свежих капиталовложений для сдерживания массовой миграции в Европу», – подчеркивает эксперт.
«Отмечу, что нынешнее расширение НАТО – огромная победа для США. Граница России с альянсом существенно расширилась. Раньше прямое соприкосновение было, по сути, только с Норвегией, а Калининград находился в окружении Эстонии, Латвии и Польши», – резюмирует Рар.
Ранее Швеция в обмен на согласие Анкары снять вето на членство Стокгольма в НАТО обещала «приложить усилия» для модернизации таможенного союза Турции и ЕС. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Кроме того, Стокгольм пообещал способствовать активизации переговоров о безвизовом режиме между двумя сторонами.
По информации телеканала Haber Global, Эрдоган и премьер Швеции Ульф Кристерссон по итогам достигнутых договоренностей составили протокол из семи пунктов. Документ предусматривает отказ Стокгольма от поддержки организаций, объявленных Анкарой террористическими. В частности, речь идет о рабочей партии Курдистана (РПК).
Колумнист The Wall Street Journal Аслы Айдынташбаш считает, что кроме озвученных условий, Турция могла выдвинуть и ряд других требований, в том числе и в отношении США. Она подчеркивает, что Эрдоган мог настаивать на поставках истребителей F-16 для Анкары, поскольку страна отчаянно нуждается в обновлении военно-воздушного фронта.
Так, издание Reuters цитирует заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что Джо Байден будет продвигать идею передачи F-16 Анкаре после консультаций с Конгрессом.
Телеканал CNN Turk отмечает, что парламент Турции собирается ратифицировать решение о вступлении Швеции в НАТО до 21 июля. В статье подчеркивается, что процесс утверждения принятия нового члена в альянс будет окончен после публикации в правительственной газете Resmi Gazete подписанного президентом указа.
Западная пресса с оптимизмом описывает решение Эрдогана. Так, в Bloomberg считают, что расширение альянса на север станет одним из главных изменений в ландшафте европейской безопасности. По мнению издания, НАТО укрепляет контроль над Балтийским морем и получает огромные преимущества в Арктическом регионе.
Схожее мнение выражает и NBC. Телеканал отмечает: несмотря на то что Швеция не имеет общей границы с Россией, ее ВМС и ВВС в совокупности с другими силами НАТО, способны ограничить влияние Москвы в регионе.
В CNN достигнутые договоренности называют крупной победой Байдена. Президент США долгое время выражал уверенность в возможности присоединении Швеции к альянсу на саммите в Вильнюсе. Однако телеканал подчеркивает, что процесс вхождения в организацию нового участника все равно может быть замедлен. Отмечается, что Венгрия до сих пор не проголосовала за вступление Стокгольма в НАТО.
Госдеп: Украину не примут в НАТО при Джо Байдене
Представитель Госдепа Миллер: Принятие Украины в НАТО во время боевых действий означало бы войну США с Россией
Вступление Украины в НАТО во время боевых действий не произойдет, это означало бы войну США с Россией, заявил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
Он добавил, что президент США Джо Байден с самого начала дал понять, что пока он руководит администрацией США, этого не произойдет, передает ТАСС.
По итогам первого дня саммита альянса в Вильнюсе Столтенберг объявил, что страны НАТО утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине. Также НАТО объявило новые условия для принятия Украины.
Страны НАТО не хотят конфликта с Россией и надеются поддерживать работу каналов связи во избежание эскалации, говорится в итоговом заявлении альянса по итогам саммита в Вильнюсе.
Захарова об отказе НАТО позвать в альянс Украину: «Когда членство не стоит»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что в случае поражения Киева в конфликте с Россией вопрос о членстве Украины в альянсе стоять не будет.
«Фейл-саммит, когда членство не стоит», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Напомним, Столтенберг заявил, что самой важной задачей является обеспечение победы Украины. При этом, по его словам, если она не победит, то вопрос о гарантиях и членстве в НАТО для Киева вообще не будет стоять.
По итогам первого дня саммита альянса в Вильнюсе Столтенберг объявил, что страны НАТО утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине. Также НАТО объявило новые условия для принятия Украины.
Страны НАТО не хотят конфликта с Россией и надеются поддерживать работу каналов связи во избежание эскалации, говорится в итоговом заявлении альянса по итогам саммита в Вильнюсе.
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Политолог: Платить за вступление Швеции в НАТО придется Евросоюзу
Политолог Бордачев: Европе придется платить за вступление Швеции в НАТО
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Соединенные Штаты в очередной раз продавливают Европу на принятие решений, выгодных преимущественно самим американцам. Расплачиваться за это будут страны ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее стало известно, что Турция пролоббировала ряд своих условий в обмен на вступление Швеции в НАТО.
«Я полагаю, что президент Турции получит многое из того, что хотел выторговать за вступление Швеции в НАТО. Это, скорее всего, и анонсированный безвизовый режим, и таможенный союз с Европой, а также американские истребители F-16», – сказал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».
«Как мы видим, Соединенные Штаты легко прогибают ЕС для реализации собственных целей. При этом платить за вступление Швеции в НАТО придется Евросоюзу. Последствия могут коснуться экономики и миграционных вопросов. Но все это не волнует тех, кто участвовал в торге и радел за принятие Швеции в НАТО», – рассуждает собеседник.
«Кроме того, учитывая непростые отношения между Анкарой и Афинами по некоторым территориальным вопросам, я думаю, греки серьезно напрягутся на фоне возможной передачи туркам американских истребителей F-16. Греция пытается играть против Турции. И даже в какой-то момент пыталась вести переговоры с США. Однако для Вашингтона в данном случае Анкара интереснее», – заключил Бордачев.
Ранее Швеция в обмен на согласие Анкары снять вето на членство Стокгольма в НАТО обещала «приложить усилия» для модернизации таможенного союза Турции и ЕС. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Кроме того, Стокгольм пообещал способствовать активизации переговоров о безвизовом режиме между двумя сторонами.
По информации телеканала Haber Global, Эрдоган и премьер Швеции Ульф Кристерссон по итогам достигнутых договоренностей составили протокол из семи пунктов. Документ предусматривает отказ Стокгольма от поддержки организаций, объявленных Анкарой террористическими. В частности, речь идет о рабочей партии Курдистана (РПК).
Колумнист The Wall Street Journal Аслы Айдынташбаш считает, что кроме озвученных условий, Турция могла выдвинуть и ряд других требований, в том числе и в отношении США. Она подчеркивает, что Эрдоган мог настаивать на поставках истребителей F-16 для Анкары, поскольку страна отчаянно нуждается в обновлении военно-воздушного фронта.
Так, издание Reuters цитирует заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что Джо Байден будет продвигать идею передачи F-16 Анкаре после консультаций с Конгрессом.
Телеканал CNN Turk отмечает, что парламент Турции собирается ратифицировать решение о вступлении Швеции в НАТО до 21 июля. В статье подчеркивается, что процесс утверждения принятия нового члена в альянс будет окончен после публикации в правительственной газете Resmi Gazete подписанного президентом указа.
Западная пресса с оптимизмом описывает решение Эрдогана. Так, в Bloomberg считают, что расширение альянса на север станет одним из главных изменений в ландшафте европейской безопасности. По мнению издания, НАТО укрепляет контроль над Балтийским морем и получает огромные преимущества в Арктическом регионе.
Схожее мнение выражает и NBC. Телеканал отмечает: несмотря на то что Швеция не имеет общей границы с Россией, ее ВМС и ВВС в совокупности с другими силами НАТО способны ограничить влияние Москвы в регионе.
В CNN достигнутые договоренности называют крупной победой Байдена. Президент США долгое время выражал уверенность в возможности присоединения Швеции к альянсу на саммите в Вильнюсе. Однако телеканал подчеркивает, что процесс вхождения в организацию нового участника все равно может быть замедлен. Отмечается, что Венгрия до сих пор не проголосовала за вступление Стокгольма в НАТО.
НАТО утвердило развертывание 300 тыс. военных на границах с Россией
Члены НАТО утвердили план развертывания 300 тыс. военных на восточном фланге альянса и расширили оборонные закупки, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, союзники утвердили полный план для борьбы с главными угрозами – Россией и терроризмом, а численность войск высокой готовности составит 300 тыс. человек, передает ТАСС.
«Мы согласовали оборонный план, чтобы обеспечить закупки, повысить совместимость и увеличить инвестиции в оборону», – сказал он.
Ранее Столтенберг заявил, что НАТО утвердило многолетнюю программу военной помощи Киеву.
НАТО утвердила многолетнюю программу военной помощи Киеву
Страны НАТО утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам первого дня саммита альянса.
Сообщается, что был согласован пакет из нескольких элементов, чтобы приблизить Украину к НАТО. Первым стала многолетняя программа для перестройки сектора обороны безопасности Украины. Второй элемент – создание нового Совета Украина – НАТО, передает ТАСС.
На первое заседание совета пригласят президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее НАТО объявило новые условия для принятия Украины.
Столтенберг признал неудачи ВСУ в контрнаступлении
Страны НАТО должны расширить военную помощь киевскому режиму, поскольку украинская армия не смогла добиться значительных успехов при контрнаступлении, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
ВСУ при наступлении сталкиваются с «яростным сопротивлением», российская сторона подготовила оборону, включая минные поля и противотанковые заграждения, заявил Столтенберг, передает ТАСС.
Он призвал НАТО сосредоточиться на поддержке Украины и указал, что «война по определению непредсказуема», потому может длиться дольше, чем этого ожидают.
Нужно поддерживать киевский режим столь долго, сколько потребуется, и наращивать объемы помощи, заключил генсек НАТО.
Газета ВЗГЛЯД изучала, какие решения в ходе саммита в Вильнюсе может принять НАТО и что это будет означать для России.
Столтенберг: Если Украина проиграет, вопрос о ее членстве в НАТО потеряет актуальность
Если Киев не сможет одержать победу в конфликте с Россией, то вопрос о членстве Украины в НАТО потеряет актуальность, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
По его словам, самой важной задачей является обеспечение победы Украины, если она не победит, то вопрос о гарантиях и членстве в НАТО вообще не будет стоять, передает РИА «Новости».
Ранее страны НАТО утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине, заявив, что членство в альянсе может быть предоставлено только при выполнении всех условий.
Лукьянов объяснил нежелание США и Германии видеть Украину в НАТО
Политолог Лукьянов: Если Украину примут в НАТО, банальной военной поддержкой альянс обойтись не сможет
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Вашингтон и Берлин понимают – принятие Украины в НАТО чревато отправкой войск альянса на фронт. А война с Россией – не то чтобы мечта кого бы то ни было в мире, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Во вторник в Вильнюсе стартует двухдневный саммит НАТО. Накануне стало известно, что США и Германия блокируют заявку Украины на членство в альянсе.
«Берлин всегда был менее расположен к тому, чтобы давать Украине прямые обязательства. Ведь само по себе членство в НАТО – это полбеды. Пятая статья устава альянса, гарантирующая защиту всем участникам объединения, куда больше волнует Германию. Тут банальной поддержкой и помощью не обойтись, придется отправлять войска», – добавляет Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай».
«Соответственно, до тех пор, пока расширение НАТО не было сопряжено с рисками введения реальных войск, все делалось легко и просто. Сейчас ситуация совершенно иная. Поэтому такие страны, как Германия, которые изначально испытывали опасения, чувствуют тревогу еще больше», – продолжает политолог.
«Что касается Соединенных Штатов, то они являются главной боевой силой НАТО. Вашингтон в полной мере может оценить все риски такого расширения альянса на Восток. А война с Россией – не то чтобы мечта кого бы то ни было в мире», – иронично замечает собеседник.
«Одно дело – поддержка, которая не только не прекращается, но и усиливается. Эта история происходит на условно добровольной основе – государства решили, что надо помогать Украине, вот и помогают. Если надоест, то можно перестать это делать без каких-то отягчающих для них последствий. С членством в НАТО такое провернуть уже не получится», – рассуждает эксперт.
«Что касается ПДЧ, я бы не стал придавать этому большого значения. Если вступление Украины в НАТО станет реальностью, то о привычной процедуре речи не будет. Изначально эта процедура применима к средненьким центральноевропейским странам. А тут речь идет о крупном воюющем государстве. В данном случае начинать историю с формальными критериями типа ПДЧ было бы странно», – заключил Лукьянов.
Во вторник стартует саммит НАТО. Однако за сутки до встречи в верхах выяснилось, что Германия и США намерены заблокировать заявку Украины на вступление в альянс. Об этом со ссылкой на источники сообщила немецкая газета Bild. Кроме того, согласно данным источников, Берлин и Вашингтон оказывают давление на другие страны альянса, чтобы те присоединились к их позиции.
Уточняется, что США и Германия планируют подписать с Украиной декларацию, которая «едва ли выходит за рамки документа, подписанного в Бухаресте в 2008 году». Это означает поддержку общего курса в НАТО без какой-либо конкретики. Bild также выяснил, что Зеленский, узнав о таких планах, якобы сильно разозлился.
Вместе с тем разочарования офиса Зеленского на этом не закончились. Так, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в своих соцсетях заявил, что его стране упростили путь к членству в военном блоке, отменив План действий по членству (ПДЧ). Он также поприветствовал это «долгожданное решение».
Правда, уже спустя несколько часов генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с опровержением сообщения. В альянсе ведется обсуждение пакета предложений для Украины, снимающее необходимость реализации ПДЧ, но пока решение не принято, пояснил он.
Зеленский прибыл на саммит НАТО на день раньше
Зеленский прибыл на саммит НАТО в Вильнюсе
Украинский президент Владимир Зеленский прилетел в Литву на саммит НАТО, посадку самолета в международном аэропорту транслировали местные телеканалы.
Украинский лидер прилетел на саммит на польском президентском лайнере, этот борт поднялся из города Жешув, передает ТАСС.
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что глава Белого дома Джозеф Байден проведет встречу с Зеленским в среду. СМИ сообщали, что в этот день и ожидается прибытие украинского президента. В среду пройдет второй день саммита НАТО в Вильнюсе.
Напомним, по данным СМИ, в проекте итогового заявления саммита НАТО не содержится приглашения Украине присоединиться к альянсу.
Лавров подчеркнул необходимость помешать срежиссированным США сценариям
Лавров призвал не допустить в Азиатско-Тихоокеанском регионе срежиссированных США сценариев
Нельзя допустить, чтобы в Азиатско-Тихоокеанском регионе повторились негативные сценарии, которые были срежиссированы США и НАТО в других частях света, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров назвал Россию «надежным единомышленником» АСЕАН, работающим «на укрепление созданной вокруг АСЕАН архитектуры обеспечения стабильности и сотрудничества», передает ТАСС со ссылкой на индонезийскую газету Kompas.
Министр отметил, что США и НАТО «упорно ведут линию на запуск альтернативных блоковых структур», которые нужны для «сдерживания и конфронтации», а не для кооперации. Из-за этого «асеаноцентричная система подвергается серьезнейшему испытанию на прочность», сказал Лавров.
Он также сообщил, что Россия выступает за запуск консультаций по вопросам использования национальных валют во взаимных расчетах с государствами АСЕАН, включая Индонезию.
Напомним, Лавров заявлял, что США и НАТО желают освоить Азиатско-Тихоокеанский регион и милитаризируют его. В Минобороны России заявили о целенаправленной работе США по дестабилизации ситуации в АТР.
США отказались называть возможные условия завершения конфликта на Украине
Глава пресс-службы Госдепа Миллер не назвал возможные условия завершения конфликта на Украине и срок ее принятия в НАТО
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Руководитель пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллер отказался указывать возможные условия завершения конфликта на Украине, а также прогнозировать сроки ее вступления в НАТО.
Миллер заявил, что США не считают целесообразным «назначать какие-либо временные сроки». По его словам, когда члены НАТО согласятся, что «обозначенные условия выполнены, они будут готовы направить Украине приглашение», передает ТАСС.
В Госдепе подчеркнули, что для вступления Украины в НАТО требуется завершение боевых действий. Тогда у него спросили, что США подразумевают под этим, в частности, в связи с «вероятностью заморозки конфликта». Миллер сказал, что на данный вопрос трудно дать ответ, «не углубляясь в гипотетические предсказания в отношении ситуации, которая очень непредсказуема». Он заявил, что не хочет «делать каких-либо предсказаний в отношении того, как и при каких условиях может завершиться» конфликт.
Напомним, Миллер заявил, что вступление Украины в НАТО во время боевых действий не произойдет, это означало бы войну США с Россией. Он добавил, что президент США Джо Байден с самого начала дал понять, что пока он руководит администрацией США, этого не произойдет.
Лавров назвал поразительной скорость отказа Финляндии и Швеции от нейтралитета ради НАТО
Лавров: Россию поразила скорость отказа Финляндии и Швеции от нейтралитета ради НАТО
Россию удивила скорость принятия решений о вступлении в НАТО властями Финляндии и Швеции, которые отказались от нейтрального статуса, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Министр указал, что нейтральный статус десятилетиями предоставлял странам преимущество и самостоятельность, обеспечивая им репутацию и авторитет в Европе и мире. В ответ на вступление Москва принимает адекватные и заблаговременные шаги, добавил Лавров.
Также глава МИД указал на планы НАТО развернуть инфраструктуры альянса у границ России. Москва будет делать выводы от скорости осваивания территорий Швеции и Финляндии, передает ТАСС.
«В том, что они это собираются делать, сомнений нет», – сказал Лавров.
Глава ведомства отметил, что все законные интересы в области обеспечения безопасности России из-за усиления инфраструктуры НАТО будут обеспечены.
Ранее в Финляндии, вступившей в НАТО в 2023 году, признали, что ВМС НАТО в Арктическом регионе отстают от России на 10 лет в военно-технологическом плане.
Болтон счел разговоры о вступлении Украины в НАТО пустой тратой времени
Болтон раскритиковал разговоры о вступлении Украины в НАТО из-за «сигнала о разногласиях в альянсе»
Переговоры на высоком уровне о вступлении Украины в НАТО – это «пустая трата времени», они посылают России «сигнал о разногласиях в альянсе», заявил экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
По мнению Болтона, «еще несколько месяцев назад» следовало указать Киеву, что не нужно «поднимать этот вопрос». Он пояснил, что в НАТО «нападение на одного является нападением на всех», поэтому альянс «никогда не принимал в свой состав страны», участвующие в вооруженном конфликте, ведь это означало бы втягивание в конфликт и остальных государств НАТО, передает ТАСС. со ссылкой на LBC.
Как считает Болтон, если бы Германия и Франция, а также другие страны Европы согласились принять Украину в НАТО в период президентства в США Джорджа Буша-младшего, то сейчас на Украине не шли бы боевые действия. Но в условиях боевых действий нет смысла обсуждать вступление Украины в НАТО, сказал Болтон.
Напомним, руководитель пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что включение Украины в НАТО во время боевых действий не произойдет, это означало бы войну США с Россией.