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Во Львовской области заявили о планах снести все памятники советской эпохи
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Власти Львовской области до конца года хотят демонтировать все памятники эпохи СССР, заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
По его словам, в процессе декоммунизации на Львовщине убрали памятники из шести общин, а полностью планируют завершить процесс до конца года, передает ТАСС. Борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о декоммунизации.
WP заявила о планах Киева установить ракеты у Крыма перед переговорами с Москвой
Washington Post заявила о планах Киева начать переговоры с Москвой после выхода ВСУ на границу с Крымом
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Украинская сторона заявила директору ЦРУ Уильяму Бернсу, что намерена вступить в переговоры с Москвой после того, как вооруженные силы Украины разместят артиллерию и ракеты у Крыма.
Как пишет Washington Post, в июне Бернс совершил тайный визит в Киев, где ему сообщили украинские планы по «возврату территорий» и началу переговоров с Россией к концу 2023 года. В частности, Бернс говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководством разведки. Издание утверждает, что Бернсу «в частном порядке» сообщили о намерении Киева «вернуть значительные территории к осени», установить на границе с Крымом артиллерийские и ракетные комплексы, а после – начать переговоры с Москвой, передает РИА «Новости».
Напомним, Washington Post заявляла, что в результате контрнаступления на Мариуполь, Мелитополь и другие населенные пункты вдоль побережья Азовского моря Украина планирует перерезать сухопутный коридор в Крым. Президент России Владимир Путин указывал, что украинские войска не имеют успехов в ходе контрнаступления, шансов у ВСУ нет ни на одном направлении.
Пентагон предсказал «очень кровавое» наступление ВСУ
Глава комитета начальников штабов ВС США Милли предсказал «очень долгое и кровавое» наступление ВСУ
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Контрнаступление вооруженных сил Украины будет «очень сложным, очень долгим и очень-очень кровавым», заявил глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.
Милли отметил, что уже говорил об этом. По его словам, наступление «займет от шести до десяти недель». Он призвал не стоить «иллюзий». «Происходит ли это медленнее, чем предсказывали расчеты на компьютере или разные люди? Да», – приводит его слова ТАСС.
Милли не удивлен, что контрнаступление ВСУ «идет медленнее, чем предсказывали», ведь «война на бумаге» отличается от настоящего конфликта. При этом Милли подтвердил, что «победой» будет считаться «свободная, независимая, суверенная Украина с территорией в полном составе».
«Президент США, госсекретарь и министр обороны, генеральный секретарь НАТО и все лидеры НАТО говорят одно и то же. Украина стала свободной, суверенной и независимой страной в 1991 году и была независимой и свободной с тех пор», – сказал он.
Напомним, в пятницу координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби объяснил замедление контрнаступления украинской стороны плохой погодой и хорошей подготовкой российских войск.
Сильный взрыв прогремел в Киеве
Очевидцы сообщили о сильном взрыве в Киеве
В Киеве прогремел сильный взрыв, в некоторых районах города нет света, сообщили очевидцы.
Сообщается, что взрыв хорошо слышали в Голосеевском районе на юге Киева. При этом воздушная тревога не объявлялась, передает ТАСС.
Орбан потребовал от Украины отчета за 70 млрд евро
Орбан: Венгрия больше не даст Украине денег, пока ЕС не отчитается о том, куда потратили предыдущие 70 млрд евро
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Нет шансов на то, что Еврокомиссия добьется выделения Украине нового пакета финансовой помощи от стран ЕС в размере 50 млрд евро, а также средств на принудительное размещение мигрантов в Европе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Нам ясно одно: мы, венгры, не дадим Украине больше денег, пока они не скажут, на что ушли предыдущие 70 млрд евро», – приводит слова Орбана «Интерфакс» со ссылкой на европейские СМИ.
Выступая из Брюсселя, где в эти дни проходит саммит ЕС, в эфире венгерской радиостанции Kossuth, Орбан сообщил, что в четверг участники саммита обсуждали тему миграции, а в пятницу проходили дебаты по бюджету. Еврокомиссия, сказал он, подготовила поправки в бюджет ЕС, однако, подчеркнул Орбан, «нет никаких шансов на то, что они будут приняты», передает ТАСС.
Премьер Венгрии добавил, что ЕК просит все 27 стран сообщества «пополнить семилетний бюджет», ведь уже к середине лета средства в бюджете закончатся. Деньги, пояснил он, содружеству нужны, чтобы выделить 50 млрд евро Украине. Орбан напомнил, что за последние полтора года ЕС уже выделял Киеву 70 млрд евро на эти цели, однако куда пошли эти средства, неизвестно. Неясно также, как будет контролироваться и новый пакет помощи, который собирается выделить Украине ЕК, добавил Орбан.
По его словам, Еврокомиссия хочет от всех государств-членов оплаты возросшей процентной нагрузки по совместному кредиту. При этом Венгрия и Польша «не получили ни копейки» из этих средств, подчеркнул он.
Третья крупная сумма, которую собирается запросить ЕК, необходима для облегчения прибытия мигрантов в Европу, что, как подчеркнул Орбан, «совершенно абсурдно».
По словам премьера Венгрии, ЕК должна ответить на вопрос о том, куда были потрачены деньги и кто ответственен за то, что Евросоюз окажется на грани банкротства через два с половиной – три года.
Ранее политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что Венгрия не станет поддерживать поправки в бюджет Евросоюза, в соответствии с которыми планируется оказать Киеву помощь на 50 млрд евро.
Вашингтон объяснил трудности ВСУ с контрнаступлением
Замедление контрнаступления украинской стороны связано с плохой погодой и хорошей подготовкой российских войск, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Российская армия потратила месяцы на подготовку к украинскому наступлению, в некоторых местах она «очень глубоко окопалась», сказал Кирби, передает РИА «Новости».
Также он добавил, что погода для наступления была не самой подходящей.
Ранее советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ испытывают нехватку боеприпасов и сталкиваются с оборонительными барьерами.
В США ответили на вопрос о поставках Украине кассетных боеприпасов и ATACMS
Генерал Милли: Решение о поставках Украине кассетных боеприпасов и ATACMS принимать Байдену
Решение о поставках Украине кассетных боеприпасов и дальнобойных ракетных комплексов ATACMS примет президент США Джо Байден, заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли.
Милли отметил, что это решение находится в компетенции американского президента, передает ТАСС.
Ранее военный эксперт Айтеч Бижев, комментируя обсуждение в США поставки Украине оперативно-тактических ракет ATACMS, напомнил, что американская сторона не впервые отправляет ВСУ вооружения, которые якобы способны изменить ход СВО. Тем не менее ВС РФ всегда приспосабливаются к изменчивой ситуации на фронте, подчеркивал аналитик.
МИД разъяснил послу Колумбии ситуацию с ударами по Краматорску
Посол Колумбии Аренас Нейра вызван в МИД России в связи с заявлениями Боготы об ударе по Краматорску
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Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра в пятницу, 30 июня, был приглашен в МИД России в связи с заявлениями колумбийского руководства относительно трех граждан этой страны, пострадавших в Краматорске.
Как сообщается в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства, российская сторона заявила дипломату, что пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ является законной целью для ВС России.
Как уточняет МИД России, в момент удара колумбийцы находились в ресторане, которое расположено в том же здании. При этом, как отмечает ведомство, граждане были осведомлены о нахождении в непосредственной близости к линии огня в зоне СВО и связанных с этим рисках. МИД пожелал колумбийским гражданам скорейшего восстановления и возвращения в безопасное место.
В заявлении говорится, что для России ценна жизнь каждого человека. Колумбийскому дипломату в этой связи напомнили о тысячах мирных жителей, погибших и раненых с 2014 года в Донбассе, а также о диверсиях и терактах, совершенных украинской стороной. Москва выразила сожаление, что колумбийское руководство не отреагировало на данные события.
Также послу было заявлено о настоятельной необходимости рекомендовать колумбийским гражданам воздержаться от посещения территорий, которые находятся в зоне боевых действий.
Ранее посольство России в Колумбии назвало безрассудной поездку трех пострадавших в Краматорске в результате ракетного удара колумбийцев в зону боевых действий в Донецкой народной республике.
Лавров рассказал, за что воюет Россия
Лавров заявил, что Россия в конфликте вокруг Украины воюет не за территории
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В конфликте вокруг Украины Россия воюет не за территории, она защищает людей, историю и русский язык, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Отвечая на вопрос о том, возможен ли «мир в обмен на территории», Лавров заявил: «Понимаете, это подход, как на базаре: я – тебе, ты – мне. Мы же воюем не за территории, а за людей, за нашу историю, религию, русский язык, который является официальным языком всей системы ООН и который сейчас просто сокрушают, и не только на Украине, но и в других странах Европы, в Прибалтике. Все молчат», – передает ТАСС со ссылкой на Radio e Televisao de Portugal.
Он сравнил это с ситуацией, при которой Швейцария запретила бы французский или немецкий языки, Ирландия – английский, Бельгия – фламандский. По его словам, такое «невозможно вообразить». Так, в Финляндии проживает 5,2% шведов, но шведский – государственный язык, а на Украине «этнических русских минимум 20%» и более половины жителей на русском «говорят и думают».
Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «выполняет приказ уничтожить любые проявления русской цивилизации» в стране, где «его предшественникам, таким же радикалам и неонацистам, разрешили провести государственный переворот». Целью переворота были превращение Украины в инструмент против России и «ликвидация всего русского на тех землях, которые были освоены русскими».
При этом вести переговоры с Зеленским Лавров считает бессмысленным, так как украинский президент «не является мало-мальски самостоятельным деятелем», который может лишь «импровизировать» в рамках заданной линии поведения.
Лавров прокомментировал встречу в Копенгагене, на которую пригласили G7, «страны БРИКС, за исключением России, разумеется», Саудовскую Аравию, Турцию и Украину. Встреча проводилась для одобрения «формулы мира» Зеленского. Китай отказался в ней участвовать, а представители стран Глобального Юга отказались подписывать совместные заявления с Западом.
Также министр заявил, что глава американского государства Джо Байден «ни разу не предложили искать мирное решение, а выступали с критическими замечаниями, когда в странах Глобального Юга проявлялись соответствующие инициативы».
Напомним, как указывал Лавров, Россия проводит специальную военную операцию для защиты тех русских и русскоязычных людей, которых Украина угнетает в нарушение всех международных норм. Россия хочет освободить этих людей от любой угрозы их жизни, традициям и семьям.
Российские войска на Донецком направлении отразили пять атак ВСУ и уничтожили до 160 украинских военных
Конашенков: Российские войска на Донецком направлении отразили пять атак ВСУ и уничтожили до 160 украинских военных
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На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями Южной группировки войск успешно отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное, Северное, Первомайское и Каменка (ДНР), сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков, слова которого приводятся в Telegram-канале МО РФ, сообщил на брифинге, что ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено до 160 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 германского производства, а также самоходная гаубица «Гвоздика».
На Краснолиманском направлении российские силы группировки «Центр» при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку ВСУ в направлении населенного пункта Кузьмино (ЛНР), добавил Конашенков.
Кроме того, украинским военным нанесено поражение в районах населенных пунктов Терны, Торское ДНР, Червонопоповка, Невское, Червоная Диброва ЛНР. Также в районе населенного пункта Червоная Диброва пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. В результате уничтожены более 50 украинских военных, две БМП, три автомобиля, две гаубицы Д-30 и одна Д-20, а также САУ «Гвоздика».
«На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа мужественными и слаженными действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» отражена атака мотопехотной роты противника в направлении населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики», – сообщил Конашенков.
В районе населенного пункта Левадное Запорожской области нанесено огневое поражение скоплению живой силы и техники ВСУ.
Группировка «Восток» на Запорожском направлении пресекла попытку украинских националистов провести силами до мотопехотного взвода разведку боем. Также была уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа в районе населенного пункта Работино Запорожской области.
Потери противника на данных направлениях составили до 120 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20, сообщил генерал.
Западная группировка на Купянском направлении отразила две атаки подразделений ВСУ в районе Новоселовского (ЛНР). Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Каменка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики. В районе населенного пункта Ольшана Харьковской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ.
В результате, по данным российского военного ведомства, уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также два автомобиля.
На Херсонском направлении за прошедшие сутки уничтожено до 45 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица «Мста-Б».
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России в течение суток нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108 районах. Средствами противовоздушной обороны перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Кроме того, уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Токмак, Мирное, Новое, Чумацкое и Червоноармейское Запорожской области, а также Голая Пристань Херсонской области.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 444 самолета, 240 вертолетов, 4833 беспилотных летательных аппарата, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 413 танков и других боевых бронированных машин, 1134 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5281 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 11 292 единицы специальной военной автомобильной техники», – заключил Конашенков.
Накануне в Минобороны сообщали, что российские военные поразили пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске Донецкой народной республики.
Командир танкового подразделения рассказал о тактике ВСУ под Соледаром
Командир танкового подразделения рассказал об атаках ВСУ малыми группами на Артемовском направлении
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Вооруженные силы Украины используют тактику активных атак малыми группами на Артемовском направлении под Соледаром, сообщил командир танкового подразделения 200-й бригады Южной группировки российских войск.
Российский военный пояснил, что такие попытки наступления «мелкими группами» численностью до одного взвода предпринимаются ВСУ «по всему фронту». Украинских военных при этом может сопровождать максимум один танк и максимум две БМП.
«Это не сказать, что масштабное наступление, о котором все пишут в новостях, это просто наш фронт, наши усилия (хотят) рассеять, но у них это не получается», – приводит его слова РИА «Новости».
Командир танкового подразделения заявил, что с соседними российскими подразделениями «организована взаимосвязь». «Только что работали по радиостанции с их координатами. Ствольная артиллерия, которая у них есть, наведена по одной цели, мы в поддержку их наведены по другой цели, независимо от того, кто это, десантники или мобилизованные полки», – сказал российский военный.
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что на Запорожском направлении у Новоданиловки российская артиллерия уничтожила украинскую разведгруппу, «пресечена попытка разведки боем группы пехоты ВСУ». У Малой Токмачки уничтожена автомобильная техника и живая сила противника, севернее Жеребянки – бронированная ремонтно-эвакуационная машина ВСУ. Кроме того, сбиты три украинских БПЛА «Фурия».
Чехов также сообщил, что на Южнодонецком направлении нанесен удар по наступающим силам украинских войск у Макаровки. У Сторожевого уничтожены минометный расчет и пункт управления беспилотниками, у Макаровки и Новодонецкого авиация нанесла удар по скоплениям украинских военных.
Чехов также рассказал, что ефрейтор Денис Аладин под огнем противника восстановил поврежденную проводную линию связи вблизи линии боевого соприкосновения на Южнодонецком направлении.
Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что экипаж Су-34 уничтожил до взвода военнослужащих ВСУ на Купянском направлении. Также нанесено 11 авиационных ударов по скоплениям живой силы, вооружению и военной технике противника, передает ТАСС.
Танки Т-90 уничтожили две бронированные машины американского производства MRAP и HMMWV, а «Ланцеты» – две станции контрбатарейной борьбы иностранного производства AN/TPQ-50. Кроме того, у Ивановки уничтожена «Фурия».
Напомним, командование вооруженных сил Украины усилило ударные группы для наступления на Артемовск и Соледар в ДНР. Военный аналитик Михаил Онуфриенко считает, что ВСУ из-за отсутствия ожидаемых успехов контрнаступления пытаются переместить направления основных ударов и отвлечь внимание наших войск.
В ЕС назвали количество поставленных Киеву артиллерийских снарядов
ЕС поставил Киеву 220 тыс. артиллерийских снарядов с начала СВО
Евросоюз в рамках помощи в марте 2023 года уже отправил Украине 220 тыс. артиллерийских снарядов и свыше 2 тыс. ракет, в планах отправить Киеву всего 1 млн снарядов и ракет в 2023 году.
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.
Решение об отправке в течение года Киеву 1 млн снарядов было принято в марте 2023 года. По словам фон дер Ляйен, ЕС «на пути к выполнению этой цели». ЕС выделил из Европейского фонда мира 2 млрд евро за последние три месяца.
Ранее ЕС выразил готовность помочь Киеву с последствиями прорыва дамбы Каховской ГЭС.
Власти Украины раздумали переименовывать Запорожье
Нацкомиссия по стандартам государственного языка на Украине отказалась от рекомендации переименовать Запорожье
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Город Запорожье исключен из списка топонимов, которые Нацкомиссия по стандартам государственного языка на Украине рекомендует переименовать.
Комиссия сообщила, что сократила список только до «наименований, требующих исправления правописания или воспроизведения на украинском языке». Сделано это было, чтобы «унять страсти и вернуть исполнение требований закона в законодательное поле». Кроме того, в расчет приняли мнение Министерства образования и науки Украины, Украинского института национальной памяти, уполномоченного по защите украинского языка, а также позицию украинских депутатов.
В новом списке указаны такие города, как Бровары в Киевской области, города Хрустальный, Боково-Хрустальный, Сорокино, Северодонецк, находящиеся в ЛНР, Южноукраинск и Первомайск в Николаевской области, Южное в Одесской области, а также Первомайский в Харьковской области, передает РИА «Новости».
Напомним, Нацкомиссия по стандартам государственного языка на Украине предложила переименовать город Запорожье, который сейчас удерживается украинскими войсками. По мнению комиссии, название не соответствует «...лексическим нормам украинского языка» и отражает «российскую имперскую политику».
Зеленский признал стремление впечатлить НАТО атаками ВСУ перед саммитом
Зеленский заявил о желании показать результаты ВСУ на поле боя до саммита НАТО в Вильнюсе
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Перед саммитом НАТО в Вильнюсе вооруженные силы Украины «должны показать результаты» на поле боя, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
При этом «каждый метр стоит жизни», сказал Зеленский. По его словам, на замедление планов ВСУ повлияли проливные дожди, пишет «Российская газета» со ссылкой на RTVE.
Зеленский также пожаловался, что получаемой Украиной помощи «недостаточно», а «некоторые процессы замедляются». Как заявил Зеленский, будь у ВСУ «артиллерия, которую запросили и которую партнеры имеют в требуемом количестве», на поле боя «процессы шли бы гораздо быстрее», передает РИА «Новости» со ссылкой на Mundo.
Украинский президент полагает, что Украина и ее «мощная армия» могли бы оказать помощь НАТО в вопросах обороны стран с небольшими вооруженными силами.
Напомним, саммит стран НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. Будут обсуждаться дальнейшие поставки вооружений Украине, в связи с чем офис Зеленского отчаянно нуждается в наглядной демонстрации результатов контрнаступления.
Залужный признал уничтожение части поставленных Западом танков Leopard
Главком ВСУ Залужный: Leopard на поле боя – это мишень
Часть западных танков, которые были поставлены вооруженным силам Украины, уже уничтожены, признал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Залужный в интервью The Washington Post заявил, что Leopard на поле боя – «это не Leopard, а мишень», пишет «Российская газета».
Кроме того, Залужный пожаловался американскому изданию на нехватку у ВСУ самолетов. Он выразил недоумение тем, что у западных границ Украины дежурит вдвое больше бортов, чем российских, и предложил «взять оттуда хотя бы треть». Главком ВСУ добавил, что украинской стороне было бы достаточно «очень ограниченного количества» самолетов, но «они нужны».
Россия, подчеркнул Залужный, использует другое поколение авиации. Силы, по его словам, не равны. Он сравнил это с тем, как если бы украинские военные шли в наступление «с луками и стрелами», передает RT.
Также Залужный признался, что его «бесят» комментарии о медленном наступлении украинских войск. Он подчеркнул, что ситуация на Украине – «это не шоу», на которое остальной мир делает ставки.
Российские Су-35 легко поражают позиции ВСУ на земле, эти самолеты обладают гораздо более совершенными радарами и ракетной дальностью, подчеркнул Залужный, отметив, что старые украинские самолеты не могут конкурировать с ними, передает РИА «Новости».
Ранее журнал Forbes писал, что вооруженные силы Украины за два часа сражения потеряли пятую часть поставленных БМП Bradley и танков Leopard 2A6, бой южнее Малой Токмачки стал катастрофой для украинской армии.
Украина полностью исчерпала квоту во Всемирном банке
Источник в российской дирекции группы Всемирного банка сообщил об исчерпании Украиной страновой квоты в ВБ
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Украина полностью исчерпала страновую квоту во Всемирном банке, новые проекты будут финансироваться за счет грантов и гарантий стран-доноров, сообщил источник в российской дирекции группы ВБ.
В основном речь идет о странах ЕС и G7. Источник РИА «Новости» отметил, что ВБ осознает связанные с финансированием Киева риски, считает их недопустимыми для себя и «перекладывает на заинтересованные государства». По словам источника, в рамках «Бреттон-Вудских институтов» Украина финансируется в основном через МВФ, а ВБ только следит за «целевым расходованием».
Напомним, совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине кредита на 1,5 млрд долларов. Кредит Украина получит «под гарантии правительства Японии». Россия выступила против нового кредита Киеву.
Как заявил источник в российской дирекции, если произойдет дефолт Украины, «Япония полностью покроет убытки» Международного банка реконструкции и развития, в том числе процентные платежи.