Устроившего стрельбу в аэропорту Кишинева решили судить в Молдавии

Генпрокуратура Молдавии: Устроившего стрельбу в аэропорту Кишинева гражданина Таджикистана не будут экстрадировать

Устроившего стрельбу в аэропорту Кишинева гражданина Таджикистана Рустама Ашурова не будут экстрадировать на родину, его будут судить в Молдавии, заявил и. о. генерального прокурора республики Ион Мунтяну.

Исполняющий обязанности генерального прокурора Молдавии сообщил, что гражданина Таджикистана, устроившего стрельбу в аэропорту Кишинева, не будут экстрадировать на родину, а будут судить в Молдавии, где против подозреваемого возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.

Мунтяну сообщил, что уголовное дело возбуждено по обвинению в убийстве, подозреваемому грозит пожизненное заключение. И.о. генпрокурора Молдавии добавил, что инцидент со стрельбой в аэропорту Кишинева не являлся терактом.

Накануне при стрельбе в аэропорту Кишинева погибли два человека. Стрелявший гражданин Таджикистана Рустам Ашуров во время штурма получил тяжелые ранения и находится в больнице молдавской столицы без сознания.