Появились данные о состоянии устроившего стрельбу в аэропорту Кишинева

Полиция Молдавии: Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева гражданин Таджикистана при штурме получил тяжелые ранения

Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева гражданин Таджикистана Рустам Ашуров во время штурма получил тяжелые ранения и находится в больнице молдавской столицы без сознания, заявил глава генерального инспектората полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну.

Чернэуцяну сообщил, что устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева гражданин Таджикистана отказался от переговоров с полицией и во время штурма получил тяжелые ранения. Глава генерального инспектората полиции Молдавии также информировал, что сейчас задержанный находится в больнице, он без сознания, но под усиленной охраной полиции, передает ТАСС.

Чернэуцяну уточнил, что кроме стрелявшего гражданина Таджикистана во время штурма никто не получил ранения.

По словам молдавского чиновника, на момент въезда в республику стрелявший не значился в международном розыске, его не было ни в базе данных Интерпола, ни в других, информация о розыске стрелявшего правоохранителями Таджикистана появилась позже.

Ранее появилась информация, что устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева гражданин Таджикистана скрывался от следствия.

Напомним, при стрельбе в аэропорту Кишинева погибли два человека, стрелявший задержан.