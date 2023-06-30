|
|
Открывший стрельбу в аэропорту Кишинева задержан
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Новости
Стрелявшего в кишиневском международном аэропорту задержали, сообщают молдавские средства массовой информации.
О задержании открывшего стрельбу мужчины сообщило издание «Агора», он получил ранения, передает ТАСС.
В МВД страны подтвердили задержание подозреваемого, молдавский спецназ провел операцию по освобождению заложников, сообщает РИА «Новости».
В пятницу иностранец открыл стрельбу в аэропорту молдавской столицы после того, как ему не разрешили въехать на территорию страны. После этого, по данным СМИ, нападавший забаррикадировался в помещении и взял заложников.
Подростки в Бердянске ранили полицейского и убили прохожего
Подростки в Бердянске ранили полицейского из автомата и убили прохожего
Два подростка в Бердянске Запорожской области отобрали у полицейского автомат, убили прохожего и ранили нескольких человек, сдаваться полиции они отказались, сообщили в СК России по Запорожской области.
Инцидент произошел 24 июня, он начался с того, что на крыльце здания отдела по вопросам миграции №2 ОМВД России «Бердянск» парни причинили колющим предметом резаные раны сотруднику полиции, передает РИА «Новости».
Скрывшись с автоматом, подростки убили случайного мужчину и ранили еще троих человек, позже спрятались в заброшенном помещении дома № 16 по улице Шмидта.
«Потерпевшие самостоятельно обратились в медицинские учреждения, где им оказана первая помощь», – уточнили следователи.
Сдаться полиции добровольно подростки отказались, поэтому были ликвидированы. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, хищении оружия и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
На Украине назвали источник получения данных о работе боевой авиации России
ВВС Украины признали получение данных о работе стратегической авиации России от западных разведок
Запад предоставляет Киеву информацию о взлетах стратегической авиации России с дальних аэродромов, заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает украинское издание Zaxid.net.
По его словам, союзники постоянно поддерживают Киев. «Информацию о взлете стратегической авиации с дальних аэродромов, дальней авиации и другие данные предоставляют нам наши партнеры», – сказал советник, передает ТАСС.
Игнат добавил, что у украинских войск есть широкий спектр радиолокационного оборудования, однако оборона от ракет с баллистическими траекториями остается «большой проблемой».
Из-за частого применения Россией баллистических ракет, страны Запада «задумываются и на перспективу будут поставлять мощные» ЗРК, которые смогут защитить от ракет баллистического типа.
Накануне сообщалось, что авиация РФ разбомбила места скопления ВСУ на Ореховском направлении.
Миллиардер Макаров отказался от гражданства России
Миллиардер Макаров и экономист Мовчан отказались от российского гражданства
|
|
Миллиардер Игорь Макаров в 2023 году отказался от российского гражданства, теперь он гражданин Кипра, сообщают СМИ. Кроме того, об отказе от российского гражданства сообщил экономист Андрей Мовчан.
По данным Forbes, состояние Макарова оценивается в 2,2 млрд долларов. В рейтинге самых богатых россиян он занимал 57-е место. В 2022 году против него ввели санкции Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия, передает РИА «Новости».
Мовчан опубликовал в соцсетях справку из посольства России в Великобритании, из которой следует, что ему разрешили выйти из гражданства России 27 июня. Он покинул Россию в 2020 году, сейчас живет в Лондоне. Мовчан сообщал, что в 2014 году стал гражданином Кипра.
Напомним, в ноябре основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков сообщил, что «принял решение отказаться от российского гражданства», опубликовав фото справки о выходе из гражданства, датированной 26 октября. Позднее пост был удален.
МИД заявил о необратимости выхода России из ДОВСЕ
Рябков подчеркнул невозможность пересмотра решения России о выходе из ДОВСЕ
|
|
Решение России выйти из Договора об обычных вооруженных силах в Европе уже принято и воплощено в законе, оно не будет пересмотрено, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков
На Конференции государств-участников Договора об обычных вооруженных силах в Европе Рябков заявил, что Россия выйдет из ДОВСЕ 7 ноября, «даже если Дунай повернет свои воды вспять». Такой шаг вызван «исключительными обстоятельствами, поставившими под угрозу высшие интересы» России – расширением НАТО без учета норм и обязательств по ДОВСЕ, а также «действиями ряда государств-участников ДОВСЕ, идущими вразрез с целями договора, в частности, действиями, касающимеся передач обычных вооружений», сообщается на сайте МИДа.
Как подчеркнул Рябков, недавно к НАТО присоединилась Финляндия, «не являющаяся государством-участником ДОВСЕ», но граничащая с входящей в район применения Договора частью России, в НАТО может вступить Швеция, «также не являющаяся государством-участником ДОВСЕ». Это нарушает баланс и «стало «последней каплей», сделавшей неизбежным выход» России из договора.
Рябков пояснил, что после выхода России из ДОВСЕ «с практической стороны мало что изменится», так как договор был приостановлен, а с юридической «Россия будет свободна от всех связанных с ДОВСЕ обязательств не на временной, а на постоянной основе, то есть навсегда».
«Говорить о новом издании контроля над обычными вооружениями станет возможным лишь по завершении нынешнего штормового периода европейской истории и в случае отказа Запада от враждебной антироссийской политики», – сказал он.
Страны НАТО и ЕС ведут «политику коллективной дезинформации», примером которой стали и «написанные как под копирку заявления, штампы и лозунги», озвученные ими на конференции, заявил Рябков.
Рябков отверг обвинения о том, что Москва якобы «не выполняет свои обязательства». «И выступление российской делегации в начале нашего совещания, в отличие от перенасыщенных пустой риторикой текстов, которые мы прослушали в исполнении ряда представителей, – это не что иное, как изложение фактической стороны дела. Именно так это происходило. Это factual statement и не более того», – заявил он.
Комментируя «слабость контраргументов» противников России, Рябков указал, что они пытаются добавить к обсуждению «вопросы, вообще не относящиеся к повестке дня мероприятия», например, продовольственную безопасность.
По его словам, это «лишь подтверждают правильность решения» России, которое «не будет пересмотрено». Как заявил Рябков, если бы противники России хотели сохранить ее участие в ДОВСЕ, «им уже давно следовало бы действовать по-иному».
«Теперь мы лишь пожелаем тем, кто остается в Договоре, успехов в его выполнении, наверное, актуальных для них положений (главное – не забывайте про Прибалтийский военный округ)», – сказал Рябков.
Он заявил, что Россия намерена «действовать в строжайшем соответствии с национальными интересами» и интересами своих союзников. По его словам, если ДОВСЕ прекратит работу, виноваты в этом США.
В мае Госдума приняла решение о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации договора.
RT: Сын Ефремова выпал из окна в Москве
Сын актера Михаила Ефремова Николай выпал из окна столичной квартиры, сообщают СМИ.
Пострадавшего 31-летнего актера доставили в больницу после происшествия, передает RT со ссылкой на сообщения прессы. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Между тем источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что Ефремов госпитализирован в тяжелом состоянии. Отмечается, что пострадавший якобы находится на учете в психоневрологическом диспансере.
Он добавил, что мужчина выпал из окна третьего этажа. Сам Ефремов-младший, заявил, что выпал оттуда случайно.
В конце июня из окна многоквартирного дома в Саратове выпали двое несовершеннолетних.
Озвучена новая версия способа подрыва «Северных потоков»
Grayzone заявила о диверсии на «Северных потоках» без использования «сотен килограммов» взрывчатки
|
|
Для подрыва «Северных потоков» могли не использовать сотни килограммов взрывчатки, основной ущерб вызван давлением в трубопроводах, пишут СМИ.
Как пишет Grayzone, ни одна из стран Европы, которые ведут расследования, не опубликовала никаких результатов. Издание заявило, что получило снимки шведского инженера Эрика Андерссона, который руководил экспедицией к месту взрыва, передает РИА «Новости».
Утверждается, что данные «наглядные доказательства» опровергают версию об использовании «сотен килограммов» взрывчатки. Как заявили эксперты, снимки свидетельствуют, что главные повреждения трубопроводы получили не из-за самих взрывов, а из-за «быстрого выброса чрезвычайно высокого давления».
По информации Grayzone, Андерссон и эксперт-инженер Майкл Кобс, изучив видео, «убедились», что основной ущерб нанесен не самой взрывчаткой. В материале говорится, что «настоящие взрывы произошли примерно в середине около 250-метрового участка полностью разрушенного трубопровода». Сообщается, что «избыточное давление разорвало трубопровод участок за участком». При этом, как пишет издание, «огромная сила» разбросала обломки труб на «десятки метров».
Напомним, датские официальные лица заявляли, что трубопроводы были повреждены в результате двух взрывов, каждый мощностью около 1100 фунтов (498 кг) в тротиловом эквиваленте
Der Spiegel: Западное оружие оказалось бессильно против российского вертолета Ка-52
|
|
Работа российского вертолета Ка-52 ужаснула украинских военных, так как западное оружие не может с ним справиться, пишет немецкий журнал Der Spiegel.
В публикации указано, что над позициями ВСУ часто кружит российский Ка-52, известный как «Аллигатор», который считается одним из лучших ударных вертолетов в мире, несмотря на то, что в прошлогодних операциях не проявлял себя в полной мере, передает РИА «Новости».
Автор статьи отмечает, что вертолет имеет внушительное вооружение, в том числе управляемые ракеты класса «воздух – воздух», «воздух – земля» и противотанковые комплексы «Вихрь».
Издание подчеркивает, что экипаж может вести огонь с расстояния до 10 км, а дальность действия немецкого зенитного комплекса Gepard является недостаточной, как и ракета Stinger, которые способны атаковать технику на расстоянии до 4-6 км.
Автор публикации добавил, что украинская армия не может даже послать на перехват Ка-52 самолеты, в связи с тем, что российские истребители способны сбить их с дальнего расстояния.
«Во время таких операций и так немногочисленная авиация ВСУ оказалась бы в непосредственной близости от российских ракетно-зенитных комплексов», – резюмирует Spiegel.
Ранее американский обозреватель Питер Сучиу в статье для 19FortyFive заявил, что одну из величайших угроз для украинских военных представляет российский беспилотник «Ланцет».
Завод на Урале показал первую полностью российскую «Ласточку»
Завод на Урале показал первую полностью российскую «Ласточку»
|
|
Завод «Уральские локомотивы» построил первый полностью российский электропоезд «Ласточка», его фотографию опубликовал первый замгендиректора по технологической политике предприятия Виталий Брексон в соцсети.
Поезд стоит на улице на путях для динамических испытаний. Окрашен в красно-черно-серые тона. На нем логотип РЖД и надпись «ЭС104-001». Цифры «001» означают первый поезд.
Как написал Брексон, начались динамические испытания, передает РИА «Новости».
Полностью российскую «Ласточку» впервые покажут широкой общественности на Иннопроме в Екатеринбурге в июле 2023 года. Визуально состав кажется менее широким по сравнению со своей предшественницей, имеет более вытянутый «нос», узкие расположенные по вертикали фары, большие квадратные окна с закругленными углами. Обивка сидений сделана с изображением декоративных «кубиков» на спинке. Над сидениями есть полки для ручной клади. Вдоль стены расположены стойки для багажа. Сбоку от дверей прикреплены аккуратные мусорные ящики. Есть туалеты и информационное табло.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как России удалось всего за год полностью заместить импортные комплектующие в поездах «Ласточка».
В ОНК опровергли слухи о нахождении генерала Суровикина в СИЗО «Лефортово»
Генерала армии Сергея Суровикина нет ни в каких других изоляторах временного содержания, в том числе нет его и в СИЗО «Лефортово», заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.
Он рассказал, что в последние дни к нему часто стали поступать вопросы о том, правда ли Суровикин в СИЗО. Мельников подчеркнул, что генерала ни в «Лефортово», ни в других СИЗО его нет, передает ТАСС.
Ранее Песков заявил, что сообщения в некоторых СМИ о том, что заместитель командующего объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин якобы мог заранее знать о вооруженном мятеже, являются спекуляциями и пересудами.
Российские силы провели контратаку в районе Времевского выступа
Рогов: ВС России провели контратаку в районе Времевского выступа
Российские войска провели контратаку в районе Времевского выступа в направлении села Ровнополь, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Времевский выступ находится на границе Запорожской области и ДНР. Все последние дни в этом районе идут ожесточенные бои.
По словам Рогова, российские войска провели контратаку в районе Времевского выступа, в направлении села Ровнополь, ударив по позициям противника, передает РИА «Новости».
Кроме того, артиллерийские и минометные удары нанесены по селам в серой зоне Владимировка, Великая Новоселка и Павловка, где находятся группы ВСУ. Рогов подчеркнул, что в контратаке принимали участие морпехи ТОФ и подразделения «Каскад».
Ранее ВС России отразили три атаки на Времевском выступе.
Кулеба заявил о готовности Украины продолжать конфликт годами
Кулеба заявил о согласии жителей Украины на продолжение вооруженного конфликта
|
|
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что жители страны якобы согласны на продолжение вооруженного конфликта в течение многих лет.
Кулеба уверяет, что таковы результаты проведенного «опроса». По его словам, 58% жителей выразили готовность «сопротивляться годами», чтобы у Киева «было место для победы». Как утверждает Кулеба, украинцы считают это «экзистенциальным вопросом». Он не стал давать прогноз относительно окончания боевых действий, но заявил, что ежедневно работает, «чтобы конфликт закончился как можно скорее», передает РИА «Новости» со ссылкой на La7.
Кроме того, глава МИД Украины подчеркнул, что Киев «никогда не просил о вмешательстве иностранных войск» в отличие от других стран. Он заявил, что у Украины «простые» потребности – ей требуется оружие. «Мы сделаем всю остальную работу, не подвергая ваши жизни опасности, – приводит его слова ТАСС. – Мы не просим и не хотим, чтобы какая-либо другая страна вступала в конфликт».
Кулеба также заявил, что его страна «заслуживает приглашения в НАТО после окончания конфликта». По его словам, «никто не может подумать, что НАТО не хочет видеть в своем составе Украину».
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине. Разведуправление Пентагона США считает маловероятным начало мирных переговоров между Москвой и Киевом в 2023 году. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков указывал, что Киев не может ослушаться своих кураторов, выступающих за продолжение боевых действий.
Сестра погибшего в Екатеринбурге мальчика рассказала, как умер ее шестилетний брат
Сестра погибшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика обвинила в его смерти опекуна
|
|
Девочка призналась на допросе, что опекун шестилетнего Далера Бобиева Вероника Наумова жестоко избила приемного сына за съеденный без разрешения виноград, после чего он умер в ванной от полученных травм.
По словам опекуна шестилетнего Далера Бобиева Вероники Наумовой, мальчик погиб, когда его мыла в ванной 13-летняя сестра.
Девочка призналась, что врала следователям по просьбе Вероники. По ее словам, Далер не имел никаких психических отклонений, а опекун жестоко наказывала его за то, что он брал еду из холодильника, потому что в родной семье недоедал и голодал. Опекун держала его под очень горячей или холодной водой, закрывала рот, чтобы он не кричал, передает Е1 со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Девочка также рассказала, что опекунизбивала Далера и требовала от сестры писать жалобы на мальчика, якобы тот ее душил и пытался убить. По ее словам, Вероника добивалась, чтобы ребенка отправили в психушку, поэтому она всем рассказывала о якобы имеющихся у него отклонениях, отказаться от мальчика она не могла, иначе бы у нее забрали других приемных детей.
В тот день, по словам сестры, Далер без разрешения съел виноград, после чего был сильно избит Вероникой большим железным рожком для обуви. Наутро сестра пошла мыть брата, в ванной мальчику стало плохо, он потерял сознание и умер, предположительно, от полученной черепно-мозговой травмы.
Показания девочки подтверждают рассказ бывшего воспитанника Вероники Даниила Егольникова, который сбежал от нее полтора года назад.. Мальчик утверждает, что опекун била Далера электрошокером, запирала в подвале, держала в холодной воде, ставила в угол и заставляла приседать.
Ранее опекуна шестилетнего ребенка Веронику Наумову, которого нашли мертвым в Екатеринбурге, заподозрили в его убийстве.
Между тем, приемного отца ребенка вернули с СВО в Екатеринбург для дачи показаний.
Напомним, пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика нашли мертвым, однако смерть ребенка наступила несколько месяцев назад, этот факт скрывала приемная мать. Возбуждено уголовное дело. Женщина задержана, ее детей забрали органы опеки.
Политолог объяснил шантаж властями Украины организаторов саммита НАТО
Политолог Корнилов: Организаторы саммита НАТО не знают, что делать с Украиной
|
|
В НАТО продолжают искать возможные формы взаимодействия с Украиной, не принимая ее в состав альянса. При этом поведение Украины начинает утомлять руководство НАТО. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Владимир Корнилов. Ранее Украина пригрозила НАТО отказом Владимира Зеленского от участия в саммите в Вильнюсе.
«Заявления самого украинского президента Владимира Зеленского и представителей его офиса в адрес организаторов саммита НАТО выглядят крайне странно. Озвученная замглавы офиса президента Игорем Жовквой позиция – это далеко не первое заявление такого рода», – сказал Владимир Корнилов, директор Центра евразийских исследований.
«Зеленский несколько недель назад сам говорил, что не поедет на саммит, если не будет четкого сигнала о том, что Украина вступает в альянс. После этого организаторы и не пригласили его к участию. Тогда в их адрес посыпались обвинения уже от главы украинского МИД Дмитрия Кулебы: мол, «как это так, почему не позвали?», – отметил собеседник.
«Теперь замглавы офиса президента повторяет высказывания Зеленского о том, что они сами никуда не поедут. Я думаю, бедные организаторы саммита НАТО уже сами запутались, звать Украину на мероприятия саммита или нет. Кроме того, не очень понятно, какой смысл отправлять им приглашение, если они сами кричат, что не поедут. И насколько эта позиция согласована с США – тоже загадка», – добавил он.
«Украинские власти шантажируют организаторов саммита НАТО наряду с уговорами принять Украину в состав альянса, потому что таков их стиль работы. Поэтому руководство организации продолжает выдумывать какую-то формулу взаимодействия с Украиной таким образом, чтобы это и не выглядело однозначным отказом в членстве, но и не намекало остальным странам-членам альянса на скорое принятие Украины», – полагает Корнилов.
«Это касается и идей с двусторонними соглашениями о гарантиях безопасности, которые на деле ничего не дают обеим сторонам. Вместе с тем у Зеленского появляется что-то, что он может продемонстрировать публике в качестве своего достижения и очередной перемоги», – отметил собеседник.
«Но как мне кажется, независимо от поведения Зеленского, НАТО во главе с США не откажутся от идеи членства Украины в альянсе. Другой вопрос, что в НАТО за Украину никто воевать не собирается. Поэтому они подождут завершения конфликта, посмотрят, что останется от Украины, и уже определятся со своим выбором», – заключил политолог.
Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, если НАТО не продемонстрирует «мужество» в вопросе членства Украины, украинский президент Владимир Зеленский не поедет на саммит альянса в Вильнюс. Жовква добавил, что у Зеленского «нет повода и времени» для посещения саммита, если там «не будет результата». Он также отметил, что после заявки Финляндии и Швеции члены НАТО «ответили сразу», пригласив их в альянс.
Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получила приглашение принять участие только во встрече «на полях» июльского саммита НАТО в Вильнюсе, но не на сам саммит. Кулеба также посетовал на отсутствие в НАТО однозначной позиции относительно членства Украины. По его мнению, имеются все условия для приглашения Киева в НАТО, и если альянс «не примет сильного решения» по поводу членства Украины, то «возобладает логика страха».
Вслед за этим глава Минобороны Украины Алексей Резников признал, что на данном этапе боевых действий Украине не будет предложено членство в Североатлантическом альянсе. В интервью Financial Times он отметил: Украина отдает себе отчет в том, что во время горячей фазы (конфликта) принятие единогласного политического решения маловероятно.
Резников утверждает, что аргументом для приглашения Киева в НАТО является тот факт, что Украина – единственная страна в мире, которая имеет боевой опыт «сдерживания русских» и применяет для этого оружие НАТО. По данным FT, глава Минобороны Украины установил прочные отношения с западными коллегами, в частности с главой Пентагона Ллойдом Остином, который, по словам Резникова, называет его «своим близким другом».
Ранее политолог Станислав Ткаченко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что нежелание руководства НАТО торопиться с принятием Украины свидетельствует о реальном отношении альянса к стране. На примере Швеции и Финляндии мы видим, как ведет себя альянс, когда действительно хочет принять в свой состав новые страны.
Напомним, саммит стран НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. На данном мероприятии решится судьба дальнейших поставок вооружений Украине, в связи с чем офис Зеленского отчаянно нуждается в наглядной демонстрации результатов контрнаступления. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, на что способен пойти противник в преддверии судьбоносной встречи.
Грета Тунберг приехала к Зеленскому
Зеленский встретился с экоактивисткой Гретой Тунберг, чтобы обсудить последствия разрушения Каховской ГЭС
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил последствия разрушения Каховской ГЭС с экоактивисткой Гретой Тунберг, сообщили в офисе главы страны.
Украинский лидер провел встречу с экс-вице-премьер-министром и экс-главой МИД Швеции Маргот Вальстрем, вице-президентом Европейского парламента Хейди Хауталой, президентом Ирландии в 1990-1997 годах Мэри Робинсон, в которой участвовала Тунберг, передает РИА «Новости».
Сообщается, что Зеленский и члены международной группы обсудили последствия разрушения Каховской ГЭС.
Напомним, обстрелы Каховской ГЭС со стороны Украины привели к критическим разрушениям, при этом Киев отрицает свою причастность к этому.
Военный эксперт оценил риски передачи ВСУ комплексов ATACMS
Военный эксперт Бижев: Передачей ВСУ ATACMS Вашингтон не сможет добиться перелома в конфликте
|
|
США не в первый раз отправляют ВСУ вооружения, которые якобы способны изменить ход СВО. Тем не менее ВС РФ всегда приспосабливаются к изменчивой ситуации на фронте. Так будет и в этот раз, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев. Напомним, в США обсуждается возможность поставки оперативно-тактических ракет ATACMS для Украины.
«ATACMS – современные тактические ракеты класса «земля – земля». Пусковыми установками ракет ATACMS являются РСЗО M270 MLRS и M142 HIMARS. Обладают достаточно большой скоростью – 1500 метров в секунду. При этом полет может осуществляться по разным траекториям. Вкупе с эффективной отражающей поверхностью, это серьезно усложняет противодействие данному снаряду», – сказал Айтеч Бижев, генерал-лейтенант, экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО государств – участников СНГ.
«Дальность поражения ATACMS может достигать 300 километров, однако это зависит от вида модификации. Не думаю, что украинцам передадут самые мощные системы. Кроме того, ATACMS отличается особой мобильность: развертывание происходит за несколько минут, что усложняет противодействие данным вооружениям», – подчеркивает эксперт.
«Используются ATACMS для стрельбы по разным целям. Под удар может попасть как техника, так и важные здания или аэродромы. Неоспоримое преимущество данных снарядов – возможность их интеграции с разведывательными дронами и спутниками. То есть военные получают необходимую информацию в режиме реального времени», – считает собеседник.
«В боевой части ракеты размещается около 560 кг взрывчатки. При этом сама головка снаряда кассетная. Соответственно, данный боеприпас отличается внушительными характеристиками. Но я не думаю, что ВСУ удастся достичь с его помощью кардинального изменения ситуации на полях СВО», – акцентирует Бижев.
«Это не первый случай, когда в руки противника попадает оружие, которое якобы способно переломить ход конфликта. Достаточно вспомнить, какого размаха достигла информационная кампания в период передачи Украине HIMARS. Тогда каждый второй западный аналитик писал, что России с подобной техникой не совладать», – считает собеседник.
«Тем не менее мы приспособились к новым условиям на фронте. Нам удалось выстроить глубокоэшелонированную систему ПВО. В связи с этим могу с уверенностью заявить, что наши солдаты вполне способны побороть и новую угрозу. Конечно, первое время ВС РФ придется привыкать к ATACMS, но это стандартная для армии практика», – акцентирует Бижев.
«К тому же военно-политическое руководство России достаточно трезво оценивает ситуацию на полях СВО. Уверен, что подготовка к передаче ВСУ данного типа ракет уже ведется. Скорее всего, в настоящий момент в наших научно-исследовательских центрах проектируют пробную модель для организации тренировок служащих ВС РФ», – уточняет собеседник.
«Кроме того, совсем недавно Украина получила ракеты Storm Shadow. Коренного перелома не произошло. ВС РФ демонстрируют внушительную способность адаптации к изменчивой ситуации на фронте. Необходимо с должной ответственностью и доблестью встречать те испытания, которые преподносит нам противник, и тогда русский солдат обязательно одержит победу», – резюмирует Бижев.Ранее стало известно, что Вашингтон в скором времени может одобрить поставку оперативно-тактических ракет ATACMS для ВСУ. Об этом сообщает издание Wall Street Journal. Газета пишет, что вопрос о поставках данной модели вооружений находится на стадии согласования на самом высоком уровне.
Отмечается, что Украина в последние недели получила несколько положительных сигналов о том, что США пришли к согласию по поводу системы ATACMS. При этом пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что ему не известно о каких-либо «неизбежных решениях», касающихся передачи ВСУ этих ракет.
Он отметил, что видел сообщения СМИ о планах отправки новых боеприпасов в зону СВО, однако подчеркнул, что ему «нечего объявлять» по данному вопросу. Ранее в военном ведомстве усомнились в практической надобности предоставления ВСУ ракетных комплексов ATACMS. При этом заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер отметила, что недавно отправленные Украине снаряды Storm Shadow действуют вполне эффективно.
Напомним, в мае министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил факт передачи ВСУ авиационных ракет Storm Shadow с дальностью поражения около 250 км. Использование данного боеприпаса, по мнению аналитиков, усилило атакующий потенциал украинских военных. В частности, с помощью новых снарядов, противник сумел обстрелять Бердянск и Мариуполь.
Как отметил врио главы ДНР Денис Пушилин, Storm Shadow способны достигать любой точки в Донецкой народной республике. Кроме того, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ готовы применить новый боеприпас для нанесения удара по Крымскому мосту в том случае, если они будут уверены в успехе своих действий.
Кроме того, Storm Shadow создают существенную угрозу для сухопутного коридора в Крым. Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, каким образом можно решить сложившуюся проблему.