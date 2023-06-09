Университет в Воронеже не стал прерывать экзамены из-за попадания дрона в соседний дом

Университет в Воронеже отказался прерывать экзамены в связи с падением беспилотника на соседний дом

В учреждении не стали прерывать экзамены после падения БПЛА на соседний дом, на территорию университета ничего «не попало», сообщили в пресс-службе Воронежского госуниверситета.

По информации пресс-службы, так как на территорию университета ничего не попало, в вузе не уполномочены комментировать, передает «Газета.Ru».

«Сейчас сессия, экзамены как идут, так и идут. Никто, я думаю, не будетих прерывать. Рабочий день у нас так же идет», – отметили в пресс-службе.

В пятницу днем в Воронеже на улице Белинского произошло падение дрона. Пострадали три человека, им была оказана помощь на месте.

В Кремле про ситуацию сказали, что «украинские власти продолжают атаки на гражданские объекты, а Россия продолжает специальную военную операцию».