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Российские военные уничтожили две БМП Bradley на Запорожском направлении
Российский командир рассказал, как расчет ПТРК уничтожил две БМП Bradley на Запорожском направлении
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Расчет противотанкового ракетного комплекса российских военных уничтожил две БМП Bradley украинских боевиков, отражая попытку атаки на участке линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении, сообщил командир подразделения ВС России.
По его словам, расчет отработал штатно – были обнаружены две цели БМП. Российские военные работали термобарическими снарядами, передает РИА «Новости».
Также военные добавил, что он сам и его товарищи готовы поразить и танки образца НАТО Abrams и Leopard из российского ПТРК «Корнет».
Накануне российские военные уничтожили РЛС немецкого производства дроном-камикадзе.
Показаны кадры массового уничтожения танков Leopard и бронетехники ВСУ
В Сети появились кадры массового уничтожения танков Leopard и бронетехники ВСУ
В интернете появились первые свидетельства применения украинской армией немецких танков Leopard 2A4 в ходе контрнаступления в Запорожской области.
При этом, сообщает Telegram-канал Anna-News, ни один из немецких танков не был оборудован минным тралом. В результате часть бронетехники была взорвана на минных заграждениях.
Ранее Минобороны сообщало, что вооруженные силы Украины потеряли на Южно-Донецком направлении 28 танков, включая произведенные в Германии Leopard и французские АМХ-10.
Также в Сети были опубликованы первые фото переданных ВСУ немецких танков Leopard якобы вблизи линии фронта.
ВЦИОМ: Путин и участники спецоперации возглавили список современников, которыми гордятся россияне
ВЦИОМ: Путин и участники специальной военной операции возглавили список современников, которыми гордятся россияне
Список современников, которыми можно гордиться, возглавили президент России Владимир Путин и участники специальной военной операции, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Назвать современников, которыми может гордиться страна, смог каждый второй опрошенный (49%). Первые строчки занимают президент Владимир Путин (19%) и военнослужащие, участники СВО (14%). Далее следуют другие политические деятели, спортсмены и ученые, говорится в сообщении на сайте ВЦОИМ.
На вопрос, какие значимые достижения произошли в стране за последние 10–15 лет, дал ответ каждый второй россиянин. Так, опрошенные говорили о воссоединении с Крымом и другими новыми регионами (11%), благоустройстве городов, развитии инфраструктуры, строительстве и ремонте дорог (9%). Часть россиян отметили развитие промышленности, производства и сельского хозяйства, в том числе космической отрасли (8%), развитие экономики, предпринимательства, успехи импортозамещения (8%), столько же указали на социальную политику, поддержку материнства и детства (8%).
Среди других ответов звучали спортивные достижения последних 10–15 лет, Олимпиада в Сочи, чемпионат мира по футболу (8%), улучшение военной промышленности, строительство Крымского моста, общий рост уровня жизни в стране (по 5%).
Также, согласно опросу, принять участие в праздничных торжествах в День России планируют 17% респондентов, но чаще россияне 12 июня будут работать (25%). Заниматься домашними делами планируют 22%, отдыхать на природе решили 21% россиян, а заниматься дачным участком намерены 20% респондентов. При этом 70% опрошенных знают, что 12 июня отмечается праздник День России.
Опрос проводился 2 июня 2023 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет посредством телефонного интервью. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Рогов: ВСУ понесли колоссальные потери на Запорожском направлении
Рогов: Ночью ВСУ предприняли самую крупную попытку прорыва на Запорожском направлении
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После нескольких попыток провести разведку боем ВСУ решили совершить самую крупную атаку с момента начала СВО. В результате противник понес колоссальные потери, рассказал газете ВЗГЛЯД председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее он сообщал о полномасштабном наступлении ВСУ в регионе.
«Обстановка на Запорожском направлении остается крайне напряженной. Изначально ВСУ предпринимали попытки провести разведку боем в районе Времевского выступа, но понесли потери и были отброшены. После этого атака началась в районе города Токмак», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«По позициям российских войск в течение восьми часов наносились удары из тяжелой артиллерии и РСЗО. Противник, судя по всему, надеялся вынудить нас отойти. Такая тактика применялась под Купянском, там она принесла определенные плоды. Попытка повторить успех на Запорожском направлении провалилась. В результате разведки боем ВСУ попали в «огневой мешок» и, понеся существенные потери в технике и живой силе, отошли», – акцентирует эксперт.
«Я думаю, минувшей ночью началось полномасштабное наступление ВСУ. Судя по всему, это то самое анонсированное контрнаступление. Мы наблюдали, пожалуй, самую крупную ночную операцию украинских военных с момента начала СВО. Она длилась с вечера до четырех часов утра, после чего противник взял небольшой перерыв, а спустя несколько часов возобновил работу», – подчеркнул собеседник.
«ВСУ несут просто колоссальные потери. Поле фактически усеяно взорванной техникой и убитыми. По наступающему противнику активно работает наша артиллерия и авиация, на помощь российским солдатам на передовой подошли танковые резервы», – резюмирует Рогов.
Ранее Рогов отмечал, что последние три-четыре дня в Запорожской области наблюдается попытка полномасштабного наступления. Так, в ночь на 8 июня ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области. Огонь велся предположительно из реактивной системы залпового огня HIMARS.
В своем Telegram-канале он сообщил, что танковая группа украинских боевиков перешла в наступление на Ореховском участке Запорожского фронта, между населенными пунктами Малая Токмачка и Новоданиловка.
На начавшееся «контрнаступление ВСУ» отреагировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. «У Украины нет другого выхода, кроме как начать наступление, так как надо оправдывать полученные от США деньги и оружие» – пишет он в своем Telegram-канале
Ранее на Украине не смогли определиться, началось ли обещанное контрнаступление. Так, секретарь украинского совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что пока об этом говорить рано. В то же время заместитель украинского министра обороны Анна Маляр признала начало атаки.
Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в результате трехдневного наступления украинская сторона потеряла 300 военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин и 14 автомобилей
Российские войска помешали ВСУ выйти к морю на Запорожском направлении
Командующий 58-й армией ЮВО Попов: ВСУ безуспешно пытались прорваться к морю
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Российские войска сорвали планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) по выходу к морю во время попытки наступления на Запорожском направлении, где противник бросил в атаку наиболее подготовленные подразделения, сообщил командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-майор Иван Попов.
Командующий заявил, что на Запорожском направлении наступала группировка ВСУ из наиболее подготовленных резервов. По его словам, на прорыв российской обороны пошла 47-я механизированная бригада, так называемый стратегический резерв ВСУ, передает ТАСС.
Попов рассказал, что российские войска поддержала авиация: за один вылет два вертолета практически уничтожали от пяти до семи танков и бронемашин противника.
Генерал-майор отметил важную роль пехоты в отражении атаки ВСУ. Он заявил, что ей досталась самая тяжелая работа: это были солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры 70-го мотострелкового полка 42-й дивизии, заявил Попов.
Ранее командующий группировкой ВС России на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук заявил, что при наступлении украинские военные потеряли три немецких танка Leopard в числе 30 других танков.
Напомним, глава российского Минобороны Сергей Шойгу указывал, что ВСУ попытались прорвать оборону на Запорожском направлении, для этого они задействовали около 1,5 тыс. человек.
ABC News: Украинское контрнаступление находится в активной фазе
Украина начала контрнаступление против России, оно находится в активной фазе, сообщил телеканал ABC News.
Близкие к президенту Украины Владимиру Зеленскому чиновники сообщили телеканалу о начале контрнаступления против России, передает РИА «Новости».
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские военные попытались провести атаку на Запорожском направлении, для этого они задействовали более 1,5 тыс. военных.
При наступлении на Запорожском направлении ВСУ потеряли 30 танков, 11 БМП и до 350 человек. А за 7 июня украинская сторона потеряла 945 человек, 33 танка, 28 БМП, 38 боевых бронированных машин.
Сенатор: Расмуссен заявлением о вводе войск НАТО на Украину подталкивает мир к войне
Сенатор Долгов: Расмуссен не сможет отсидеться в родной Дании, если войска НАТО войдут на Украину
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Расмуссен ввиду своего положения может позволить себе говорить больше, чем действующий генсек НАТО. Но эта риторика неминуемо приближает мир к новому, более опасному витку эскалации конфликта на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен допустил возможность отправки войск альянса на Украину
«Пост генерального секретаря НАТО в принципе может занимать только русофоб. Расмуссен в этом плане не был исключением. Он всегда негативно высказывался о нашей стране и редко сдерживался в выражениях. Я бы назвал его недальновидным политиком, раз ему даже в голову не приходит, что столь агрессивная риторика способна приблизить мощный скачок эскалации конфликта на Украине», – сказал сенатор Константин Долгов.
«В конечном счете ему просто не удастся укрыться и отсидеться в родной Дании. Единственное отличие Расмуссена от Столтенберга – это статус бывшего генсека альянса. Отсутствие формальных обязательств развязывает ему язык, позволяет говорить гораздо больше, затрагивая крайне опасные темы. Вот и сейчас он в своей риторике фактически подводит Россию и страны альянса к опасной черте», – подчеркивает сенатор.
«Конечно, введение на территорию официального контингента НАТО является кратчайшим путем к прямой войне. Несмотря на то что Вашингтон действительно подбивает остальные государства к эскалации напряженности с РФ, я не думаю, что члены организации пойдут на столь рискованный шаг», – считает собеседник.
«Скорее всего, речь идет об участии наемников из стран альянса в боевых действиях на Украине. Подобный процесс уже запущен, однако Восточная Европа, в частности Прибалтика и Польша, вполне могли бы расширить собственное «неофициальное» присутствие в зоне конфликта», – резюмирует Долгов.
«Бывший генеральный секретарь НАТО Расмуссен предположил, что натовские Польша и страны Балтии могут собрать «коалицию желающих» для отправки войск на Украину в помощь ВСУ. Я убежден, что следующим «пушечным мясом» в оголтелой борьбе США с Россией могут стать страны Восточной Европы», – пишет в своем Telegram-канале Андрей Климов, зампредседателя сенатского комитета по международным делам, глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета.
«Для удобства применения новых жертв их вполне могут упаковать в квази-натовский альянс, который, чтобы избежать прямой войны англосаксов с ракетно-ядерной державой РФ, к самой организации формального отношения иметь не будет. Фактически мы столкнулись с новой опасной идеей кукловодов-гегемонистов», – отмечает парламентарий.
«Тем не менее иных вариантов, за исключением «заднего хода» в тотальной войне с нами, у них не остается. Украинский военно-политический тупик за год до президентских выборов в США вполне способен подвигнуть западных дельцов ввести в бой давно заготовленные американцами «людские резервы» из их русофобских закромов», – подчеркивает сенатор.
«Для этого и вкладывались миллиарды долларов в европейское захолустье у западных границ России. В Вашингтоне никого не интересует счастливая жизнь поляков, литовцев, латвийцев и эстонцев. Печально, что США не ограничатся этими четырьмя государствами-заложниками», – акцентирует он.
«Штаты уже втянули в НАТО Финляндию и Швецию, закабалили Румынию с Молдавией, а также затмили русофобскими идеями разум бывшим «чехословакам». Работают и на западных рубежах: в Германии ими было насажено руководство, способное погнать немцев толпой на Восточный фронт», – резюмирует Климов.
Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что страны Североатлантического альянса могут захотеть ввести войска на Украину. Он допустил такую возможность при условии, что страны – члены НАТО, включая США, откажутся предоставлять Киеву реальные «гарантии безопасности» на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе.
Он уверен, что в таком случае балтийские страны и Польша могут инициировать создание «коалиции желающих» отправить войска на Украину. Тем временем Politico со ссылкой на чиновников Североатлантического альянса пишет, что страны Запада пока не готовы предоставить Киеву гарантии безопасности, которых требует Украина.
В свою очередь российский сенатор Алексей Пушков обратил внимание, что бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, допустивший возможность ввода на Украину войск стран Балтии и Польши, не пояснил самое главное: будет ли альянс защищать эти войска.
Пушков также поинтересовался, будут ли введенные войска находиться на территории Украины на свой страх и риск, а США и ЕС умоют руки, ведь Украина членом НАТО не является. Для «рвущихся в бой восточноевропейцев», отметил Пушков, это является ключевым вопросом, поскольку, уверен сенатор, без НАТО они и шагу не ступят.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна победить и сохраниться как суверенное государство, иначе нет смысла обсуждать ее членство в альянсе в принципе.
Политолог оценил заявление экс-генсека НАТО Расмуссена о вводе войск стран альянса на Украину
Политолог Бордачев: Поляки и прибалты не станут вводить свои войска на Украину без поддержки США
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Ни Польша, ни Прибалтика не рискнут вводить свои войска на территорию Украины без поддержки США. Но Штаты избегают риска прямого столкновения с Россией. Что касается Расмуссена, он типичный оголтелый русофоб, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен допустил возможность отправки войск альянса на Украину
«Поляки, конечно, не шибко умные товарищи, но на такие действия, о которых говорит экс-генсек НАТО Расмуссен, они не пойдут. Ведь очевидно, что поддержки со стороны альянса не будет. Даже сейчас в Польше и странах Прибалтики гарантированно понимают, что Штатам нет никакого резона прикрывать их в случае отправки войск на Украину», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«Кроме того, американцы избегают любых рисков, связанных с прямым столкновением с Россией. И если уж Украине откажут по официальной линии НАТО, то защищать такие «коалиции желающих» альянс тоже не станет. Своя шкура всем дорога», – отметил он.
«Сам Расмуссен – обычный датский политик. Интеллектуально от прибалтов или финнов по большому счету ничем не отличается. Типичный болтун и оголтелый русофоб. Я напомню, что население Дании порядка пяти миллионов человек, это меньше, чем проживает в Санкт-Петербурге», – рассуждает собеседник.
«Может быть, Расмуссен и хотел такими словами как-то подбодрить Украину, отыграть ситуацию медийно, но у него ничего не вышло. Украинцев этими бравадами уже не возьмешь, у них все измеряется совершенно другими категориями. Кроме того, они сами могут кого угодно «подбодрить» и вытребовать необходимое», – заключил Бордачев.
Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что страны Североатлантического альянса могут захотеть ввести войска на Украину. Он допустил такую возможность при условии, что страны – члены НАТО, включая США, откажутся предоставлять Киеву реальные «гарантии безопасности» на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе.
Он уверен, что в таком случае балтийские страны и Польша могут инициировать создание «коалиции желающих» отправить войска на Украину. Тем временем Politico со ссылкой на чиновников Североатлантического альянса пишет, что страны Запада пока не готовы предоставить Киеву гарантии безопасности, которых требует Украина.
В свою очередь российский сенатор Алексей Пушков обратил внимание, что бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, допустивший возможность ввода на Украину войск стран Балтии и Польши, не пояснил самое главное: будет ли альянс защищать эти войска.
Пушков также поинтересовался, будут ли введенные войска находиться на территории Украины на свой страх и риск, а США и ЕС умоют руки, ведь Украина членом НАТО не является. Для «рвущихся в бой восточноевропейцев», отметил Пушков, это является ключевым вопросом, поскольку, уверен сенатор, без НАТО они и шагу не ступят.
Его коллега, сенатор Андрей Климов заявил, что идея экс-генсека Североатлантического альянса о возможном введении войск ряда стран на территорию Украины очень опасна, но, видимо, у НАТО не осталось других вариантов. «Я не раз писал, что следующим резервом «пушечного мяса» в оголтелой борьбе с Россией могут стать страны Восточной Европы, которых в США никогда и никому особо жаль не было», – написал по этому поводу Климов в своем Telegram-канале.
Сенатор предположил, что для этого могут сформировать некий «квази-натовский альянс», который на деле не будет иметь отношения к НАТО. Зато, отметил Климов, это позволит избежать прямой войны Запада с Россией.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна победить и сохраниться как суверенное государство, иначе нет смысла обсуждать ее членство в альянсе в принципе.
Герасимов доложил Путину о результатах боя на Запорожском направлении
Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов утром доложил президенту России Владимиру Путину о результатах ночного боя на Запорожском направлении.
Об этом сообщил командующий группировкой ВС России на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук, а также добавил, что накануне вечером «верховный главнокомандующий связывался с командующим войск военного округа, тот подробно доложил ему обстановку на нашем направлении», передает ТАСС.
Ранее Минобороны России показало уничтожение украинской техники на Запорожском направлении.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что украинские военные совершили попытку прорыва при помощи около 1,5 тыс. человек на Запорожском направлении. ВСУ потеряли 30 танков, 11 БМП и до 350 человек. За 7 июня украинская сторона потеряла 945 человек, 33 танка, 28 БМП, 38 боевых бронированных машин.
СК: Следствие выяснит обстоятельства обстрела ВСУ пункта эвакуации в Голой Пристани
СК намерен расследовать факт обстрела ВСУ пункта эвакуации в Голой Пристани
Следственный комитет намерен выяснить обстоятельства обстрела со стороны ВСУ пункта эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани, где погибли два человека, в том числе беременная женщина, сообщили в ведомстве.
СК сообщил, что будут установлены все подробности произошедшего, действиям причастных к произошедшему лиц будет дана правовая оценка, передает ТАСС.
Ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар по месту сбора для эвакуации жителей Голой Пристани, подтопленной после разрушения Каховской ГЭС.
Днем ранее украинские военные сбросили с дрона самодельное взрывное устройство во время эвакуации людей из подтопленных районов Новой Каховки.
Генштаб ВСУ опроверг сообщения СМИ о начале контрнаступления
Генеральный штаб вооруженных сил Украины опроверг сообщения американских СМИ, сославшихся на украинских чиновников и военных, о начале контрнаступления, передает Reuters.
Представитель генштаба ВСУ заявил, что у них нет информации о начале контрнаступления, а анонимные источники Киев не комментирует, передает РИА «Новости».
Ранее телеканал ABC News сообщил со ссылкой на чиновников, близких к Зеленскому, о том, что Украина начала контрнаступление против России, оно находится в активной фазе.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские военные попытались провести атаку на Запорожском направлении, для этого они задействовали более 1,5 тыс. военных.
При наступлении на Запорожском направлении ВСУ потеряли 30 танков, 11 БМП и до 350 человек. А за 7 июня украинская сторона потеряла 945 человек, 33 танка, 28 БМП, 38 боевых бронированных машин.
Между тем Минобороны показало уничтожение украинской техники на Запорожском направлении.
Оперативная группа МЧС прибыла в Херсонскую область
Оперативная группа МЧС прибыла в Херсонскую область для оценки ущерба от подтоплений
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Оперативная группа МЧС прибыла на место затопления в Херсонскую область, будет оценен ущерб по каждому населенному пункту, а также приняты меры по ликвидации последствий, сообщили в ведомстве.
В сообщении МЧС отмечается, что состоялось выездное заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий подтоплений на территории Херсонской области с участием замгубернатора Александра Якименко.
По словам замглавы МЧС Анатолия Супруновского, для восстановления разрушенного необходимо оперативно оценить причиненный ущерб и оформить акты по каждому подтопленному объекту, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин постоянно получает доклады о самоотверженной работе спасателей в окрестностях Каховской гидроэлектростанции.
Напомним, Владимир Путин ранее заявил, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС.
Президент поручил главе МЧС России Александру Куренкову организовать ликвидацию последствий в зоне затопления в Херсонской области.
Госдеп: Поставки электронных компонентов в Россию достигли уровня до спецоперации
Представитель Госдепа О’Брайен: Поставки электронных компонентов в Россию достигли уровня до спецоперации
Уровень поставок микрочипов и ключевых электронных компонентов в Россию, которые западные страны стремились заблокировать санкциями, вернулся на показатель до начала спецоперации на Украине, заявил глава управления по координации санкций госдепартамента Джим О’Брайен.
По его словам, Россия совершенствует свои возможности противодействия западным санкциям, передает ТАСС со ссылкой на Politico.
Ранее российский лидер Владимир Путин поблагодарил российский бизнес за усилия по преодолению последствий санкций.
Клинцевич: ВСУ намеренно бьют по пострадавшим мирным жителям в Херсонской области
Клинцевич назвал человеконенавистническими удары ВСУ по пунктам эвакуации пострадавших от затопления жителей Херсонской области
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Украинские военные, подорвавшие Каховскую ГЭС и тем самым устроившие катастрофу на Днепре, решили добивать пострадавших мирных жителей. Они наносят целенаправленные удары по пунктам эвакуации. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал экс-сенатор Франц Клинцевич. Ранее стало известно об обстреле ВСУ пункта эвакуации жителей Голой Пристани в Херсонской области.
«Нет сомнений, что ВСУ намеренно бьют по пунктам эвакуации мирных жителей в Херсонской области. От их ударов погибла беременная женщина. Такие действия можно назвать только военным преступлением, мотивированным человеконенавистнической идеологией», – сказал Франц Клинцевич, лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», бывший член Совфеда.
«Украинские военные четко осознают, что они совершили – создали экологическую катастрофу и человеческую трагедию. При этом они пытаются тех, кто пострадал, добить в местах эвакуации. Понятно, что санкцию на эти действия дают их союзники из США и НАТО, которым совершенно нет дела до людских жизней», – акцентировал он.
«Исполнители этих зверств ведь прекрасно понимают, по кому они бьют. Поэтому я глубоко убежден, что все, кто это курируют и исполняют, должны понести неотвратимое наказание», – подчеркнул собеседник.
«На этом фоне Россия делает все, чтобы спасти людей. На месте находится профильный министр, все необходимые ведомства, волонтеры. Вместе с тем ситуация, конечно, ужасающая. Процесс эвакуации очень сложный. Но у наших спасателей есть большой опыт организации подобных действий», – отметил Клинцевич.
«Помощь оказывается беспрецедентная. Спасатели самоотверженно борются за жизнь не только каждого человека, а еще домашних животных. Всех пострадавших переводят в пункты временного размещения, вдали от зоны затопления», – добавил он.
«При этом на иностранных ресурсах распространяют контент с пострадавшими и указывают на вину российского государства в этой катастрофе. Извращают все факты и плодят фейки. Поэтому мы должны четко понимать, что наша задача – противостоять этой лжи, непорядочности, сделать все возможное для спасения людей и наказания виновных», – заключил собеседник.
Ранее агентство ТАСС, ссылаясь на врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, сообщило, что два человека погибли, еще двое пострадали в результате обстрела ВСУ пункта эвакуации жителей Голой Пристани в Херсонской области, который оказался затоплен после разрушения конструкций Каховской ГЭС. Глава региона указал на намеренные действия украинских военных. «Стреляли специально по мирным людям», – подчеркнул Сальдо.
Как сообщил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, Владимир Путин по телефону обсудил ситуацию в регионе с Сальдо. По словам Пескова, Путин дал поручение МЧС оказать помощь жителям Херсонской области после наводнения, ставшего последствием диверсии на Каховской ГЭС. Кроме того, президент поручил провести анализ потребностей региона в связи с последствиями диверсии и вызванным наводнением.
Кроме того, Сальдо поручил региональному правительству как можно скорее выработать порядок выплаты компенсаций членам семей, погибших в результате ЧС на Каховской ГЭС. Они получат по 1 млн рублей. Пострадавшим выплатят от 200 до 400 тыс. рублей в зависимости от степени тяжести вреда здоровью. Также жители региона получат единовременную матпомощь в размере 10 тыс. рублей на человека, а в связи с утратой имущества первой необходимости – от 50 до 100 тыс. рублей на человека.
В зону затопления в Херсонской области прибыл первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он посетил Алешки, Голую Пристань и другие населенные пункты, подвергшиеся наводнению после разрушения Каховской ГЭС.
По словам Сальдо, к вечеру среды, из охваченных наводнением районов Херсонской области после разрушения дамбы Каховской ГЭС эвакуированы более 4 тыс. человек. По словам врио губернатора, сейчас в регионе в наличии около полусотни пунктов временного размещения на почти 3 тыс. мест, в случае необходимости есть резерв еще на 5,5 тыс. человек. Содействие во временном размещении эвакуированных граждан готовы оказать Крым, Запорожская область и другие регионы, сообщил Сальдо.
Ранее Путин заявил, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС.
В Херсонской области оценили ситуацию с лекарствами в регионе после подтопления
Минздрав Херсонской области заявил об отсутствии проблем с лекарствами в регионе после подтопления
Проблем с лекарствами в Херсонской области, где ряд районов подтоплен из-за разрушения Каховской ГЭС, нет, необходимая помощь пострадавшим оказывается, сообщил и. о. министра здравоохранения области Артыш Сат в эфире телеканала «Россия-24».
Артыш Сат добавил, что скорая помощь работает в усиленном режиме, в регионе свободно 364 койки, еще 130 резервных коек могут быть развернуты при необходимости. По его словам, в эвакуации больных задействованы 12 бригад скорой помощи, в режиме повышенной готовности находятся еще 29, передает ТАСС.
Врио министра здравоохранения подчеркнул, что оперативно решается вопрос дополнительной потребности в иммунопрофилактических препаратах и медикаментах на случай неблагоприятной санитарной обстановки после наводнения.
Напомним, президент поручил главе МЧС России Александру Куренкову организовать ликвидацию последствий в зоне затопления в Херсонской области.
Также Путин поручил оказать помощь жителям Херсонской области после диверсии на Каховской ГЭС.
ВСУ ударили по эвакуирующимся жителям Голой Пристани
ВСУ ударили по месту сбора для эвакуации жителей Голой Пристани
Вооруженные силы Украины нанесли удар по месту сбора для эвакуации жителей Голой Пристани, подтопленной после разрушения Каховской ГЭС.
После обстрела на месте сбора для эвакуации поднимается дым, люди перемещаются в безопасное место, передает ТАСС.
Днем ранее украинские военные сбросили с дрона самодельное взрывное устройство во время эвакуации людей из подтопленных районов Новой Каховки.