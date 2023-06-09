Пушилин сказал, что будет с «Азовсталью»

Пушилин: Завод «Азовсталь» в Мариуполе превратится в технопарк, инвестор уже найден

Завод «Азовсталь» в Мариуполе не будет работать в прежней структуре, это место превратится в технопарк и экопарк, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, добавив, что стратегический инвестор для реализации проекта уже найден.

Пушилин рассказал РИА «Новости», что судьба «Азовстали» обсуждалась с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. По его словам, выстроена дорожная карта, обсуждалась работа стратегического инвестора, который уже определен.

Проработкой проекта, рассказал Пушилин, занимаются профильные ведомства – федеральные и региональные. Проект, по его словам, должен вписаться в мастер-план города, для этого необходимо все просчитать.

Еще в прошлом году было принято решение, что «Азовсталь» не будет работать в прежних объемах и прежней структуре, рассказал врио главы ДНР. Комбинат, подчеркнул он, был основным «загрязнителем» Мариуполя, поскольку при его строительстве не учитывали розу ветров и экологические нормы.

Когда «Азовсталь» прекратила работу, в Азовском море появилась рыба, а в этом году там уже видели и черную икру, рассказал Пушилин, назвав это сигналом, что работа идет в правильном направлении. Азовским морем, добавил он, займутся в рамках другого проекта.

«Азовсталь» же, по словам Пушилина, превратился в технопарк и экопарк, там будет проведена колоссальная по своим масштабам работа.

В начале российской СВО завод «Азовсталь» стал укрепрайоном украинских боевиков. Он серьезно пострадал во время боевых действий.

20 мая в России отметили годовщину взятия Мариуполя.