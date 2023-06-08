Фонд «Защитники Отечества» и Ассоциация юристов России заключили соглашение о сотрудничестве

В Министерстве юстиции Российской Федерации состоялась торжественная церемония заключения соглашения о сотрудничестве между Государственным фондом поддержки ветеранов специальной военной операции «Защитники Отечества» и Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России» (АЮР). Соглашение подписали председатель АЮР Сергей Степашин и председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Цивилева подчеркнула, что сотрудничество с Ассоциацией юристов России поможет фонду максимально эффективно решать запросы ветеранов в части юридической поддержки, и поблагодарила руководство Ассоциации за возможность совместной работы.

«С первого дня открытия филиалов в регионах мы видим, что большое количество вопросов касается именно юридической помощи. Прежде всего, это оформление удостоверений ветеранов и инвалидов боевых действий. Есть и много частных вопросов юридического толка – ведь у каждого ветерана своя жизненная ситуация. Поэтому сотрудничество фонда и Ассоциации юристов России сегодня крайне актуально и востребовано. Уверена, что, объединив усилия мы сможем помочь каждому, кто обратится к нам за помощью», – сказала Цивилева.

В свою очередь Степашин выразил готовность системно поддерживать ветеранов специальной военной операции совместно со специалистами фонда. «Укрепляем наше взаимодействие официально, сегодня подписанное соглашение это подтвердило. Будем продолжать эффективную работу на правовом поле. Вместе мы можем многое, в том числе протянуть руку помощи ветеранам СВО и их семьям, не оставив их без всесторонней юридической поддержки», – отметил он.

Соглашение заключено с целью организации сотрудничества в решении юридических вопросов. Представители Ассоциации будут предоставлять бесплатные правовые консультации, готовить разъяснения по актуальным правовым темам и законопроектам, оказывать содействие в получении льгот и специальных мер поддержки.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года. Филиалы фонда открылись во всех регионах РФ 30 и 31 мая и приступили к работе 1 июня.

Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Для персонального сопровождения подопечных фонд подготовил социальных координаторов, которые будут помогать защитникам Отечества по всем возникающим вопросам.