В российской судебной системе предложили создать спецсоставы по киберпреступности

В судебной системе России могут появиться специальные составы или судьи-эксперты по делам, связанным с киберпреступностью, однако создание отдельного суда по таким делам пока не требуется, к такому выводу пришли эксперты в ходе заседания дискуссионного клуба имени Замятнина.

«На данном этапе говорить об этом (создание отдельного суда по киберпреступлениям – прим. ВЗГЛЯД) наверное, преждевременно. Как мы отметили, количество таких дел пока незначительно. Специализация может быть в конкретном суде, конкретные судьи могут рассматривать данную категорию дел», – считает судья Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ Геннадий Иванов, передает РАПСИ.

Глава Совета судей РФ Виктор Момотов рассказал, что может быть создана система спецслужб для защиты российской судебной системы от кибератак и попыток сбора персональных данных участников процесса.

«В системе судов необходимо создать соответствующие службы, способные эффективно предотвращать попытки несанкционированного доступа к электронной информации и ее сбору», – сказал он.

«Также требуется обеспечение криптографической защиты персональных данных в информационных системах судов, дальнейшее развитие электронной идентификации и других средств обеспечения безопасности и достоверности электронных судебных процедур, упорядочивание алгоритмов обработки данных и доступа к таким данным, обеспечение технологического суверенитета через обработку данных только на российских серверах, а также передачу таких данных на территории Российской Федерации с использованием сетей связи российских операторов», – отметил Момотов.

Он подчеркнул, что противодействие сбору личной информации об участниках судебной системы является одной из важнейших и актуальных задач, которая стоит перед судебной системой, и для ее реализации уже сейчас в программе ГАС «Правосудие» заложены три контура безопасности.

Момотов также затронул вопросы помощи современных технологий в судебном производстве, на его взгляд, слабый искусственный интеллект можно задействовать в работе судьи.

«Достаточно перспективное направление – использование слабого искусственного интеллекта в судебной работе, например, для автоматизированного составления проектов судебных актов, расшифровки аудиопротоколов. Но сильный интеллект навряд ли. Есть дискуссии, сможет ли сильный искусственный интеллект стать судьей? На мой взгляд – никогда. Это механическая машина, в которую закладываются определенные алгоритмы, а категории справедливости или милосердия ей недоступны», – подчеркнул глава Совета судей РФ.

Момотов добавил, что использование искусственного интеллекта влечет за собой определенные риски – это безопасность всех персональных данных, материалов и сведений, поступающих и аккумулирующихся в электронных системах.

«Поэтому важно обеспечить защиту при хранении и передаче данных, в том числе предусмотрев механизмы защиты от несанкционированного доступа и внесения изменений в электронные документы. Одним из возможных решений может стать технология блокчейн», – считает он.

В свою очередь начальник отдела информационной безопасности Управления информатизации и связи Верховного суда РФ Владимир Чаплинский дал практические рекомендации для личной кибербезопасности.

В свою очередь участник дискуссии – сенатор от Амурской области Артем Шейкин предложил внести в Уголовно-процессуальный кодекс поправки, которые бы способствовали оптимизации рассмотрения дел в судах.

«У меня будет предложение о внесении изменений в УПК в части возможности допроса свидетелей и потерпевших посредством видеозвонка с телефонного номера с использованием сервиса госуслуг. Это гораздо облегчило бы работу судей, и количество, а также качество рассмотрения дел увеличилось бы», – сказал он.