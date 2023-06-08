Мантуров допустил поставки Lada Aura для использования госслужащими

Рогов: ВСУ понесли огромные потери при ночных атаках в Запорожской области

Рогов: ВСУ понесли колоссальные потери при ночных атаках в Запорожской области

ВСУ понесли колоссальные потери в ходе ночных атак по направлению к городу Токмаку на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он отметил, что не припомнит подобных объемных ночных атак. По его мнению, ВСУ предполагали, что ночью смогут прикрыться от российской авиации, однако украинские потери на минных полях колоссальные, они прибавляются от работы артиллерии и авиации. Тем не менее украинское командование «просто не считается с потерями и кидает волну за волной, передает ТАСС.

По словам Рогова, украинскому наступлению предшествовали артудары.

«Поздним вечером стали обстреливать позиции в направлении Токмака – южнее и юго-восточнее Орехова, затем пошли в атаку, но она примерно в 3.00 была отброшена. Буквально через час, в 4.00 по Москве, они пошли по новой, в еще большем объеме», – добавил Рогов.

Накануне, когда ВСУ пытались провести разведку боем на этом участке соприкосновения, противник потерял до 70–80% задействованных в атаках сил.

Ранее Рогов заявил, что украинские военные в течение трех-четырех дней ведут полномасштабное наступление в Запорожской области.