Разработан проект по передаче «Алмаз-Антею» бывшего завода Toyota

Минпромторг разработал проект по передаче «Алмаз-Антею» бывшего завода Toyota в России

Минпромторг разработал проект постановления правительства о продаже 100% доли подведомственного ФГУП «НАМИ» в ООО «Шушары-авто», которое владеет активами бывшего российского автозавода японской Toyota.

Как говорится в пояснительной записке к проекту постановления, принятие положений проекта постановления обеспечит ускоренное решение вопроса загрузки производственных мощностей ООО «Шушары-Авто», что, как следствие, обеспечит вклад в достижение целевых показателей стратегии развития автомобильной промышленности РФ на период до 2035 года, передает «Интерфакс».

Срок общественного обсуждения проекта ограничен 21 июня.

Проект постановления и пояснительная записка к нему не уточняют, в чью пользу будет осуществлена продажа 100% доли НАМИ в юрлице автозавода. Как сообщили в пресс-службе Минпромторга, передача будет осуществлена в пользу концерна «Алмаз-Антей», который планирует наладить на площадке петербургского автозавода выпуск грузовиков и электрокроссовера E-Neva.

Ранее стало известно, что Минпромторг России и оборонный концерн «Алмаз-Антей» работают над возможностью организации на бывшем заводе Toyota производства электрокроссовера E-Neva.

Напомним, президенту Владимиру Путину в испытательном корпусе Обуховского завода концерна «Алмаз-Антей» показали экспериментальный электрический кроссовер С-класса E-NEVA.