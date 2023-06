Оперативная группа МЧС прибыла в Херсонскую область Рогов: ВСУ понесли колоссальные потери на Запорожском направлении ВЦИОМ: Путин и участники спецоперации возглавили список современников, которыми гордятся россияне ВЦИОМ: Путин и участники специальной военной операции возглавили список современников, которыми гордятся россияне 8 июня 2023, 14:24 Текст: Алина Власенко

Список современников, которыми можно гордиться, возглавили президент России Владимир Путин и участники специальной военной операции, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Назвать современников, которыми может гордиться страна, смог каждый второй опрошенный (49%). Первые строчки занимают президент Владимир Путин (19%) и военнослужащие, участники СВО (14%). Далее следуют другие политические деятели, спортсмены и ученые, говорится в сообщении на сайте ВЦОИМ.

На вопрос, какие значимые достижения произошли в стране за последние 10–15 лет, дал ответ каждый второй россиянин. Так, опрошенные говорили о воссоединении с Крымом и другими новыми регионами (11%), благоустройстве городов, развитии инфраструктуры, строительстве и ремонте дорог (9%). Часть россиян отметили развитие промышленности, производства и сельского хозяйства, в том числе космической отрасли (8%), развитие экономики, предпринимательства, успехи импортозамещения (8%), столько же указали на социальную политику, поддержку материнства и детства (8%). Среди других ответов звучали спортивные достижения последних 10–15 лет, Олимпиада в Сочи, чемпионат мира по футболу (8%), улучшение военной промышленности, строительство Крымского моста, общий рост уровня жизни в стране (по 5%). Также, согласно опросу, принять участие в праздничных торжествах в День России планируют 17% респондентов, но чаще россияне 12 июня будут работать (25%). Заниматься домашними делами планируют 22%, отдыхать на природе решили 21% россиян, а заниматься дачным участком намерены 20% респондентов. При этом 70% опрошенных знают, что 12 июня отмечается праздник День России. Опрос проводился 2 июня 2023 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет посредством телефонного интервью. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Показаны кадры массового уничтожения танков Leopard и бронетехники ВСУ В Сети появились кадры массового уничтожения танков Leopard и бронетехники ВСУ

В интернете появились первые свидетельства применения украинской армией немецких танков Leopard 2A4 в ходе контрнаступления в Запорожской области. При этом, сообщает Telegram-канал Anna-News, ни один из немецких танков не был оборудован минным тралом. В результате часть бронетехники была взорвана на минных заграждениях.

Ранее Минобороны сообщало, что вооруженные силы Украины потеряли на Южно-Донецком направлении 28 танков, включая произведенные в Германии Leopard и французские АМХ-10. Также в Сети были опубликованы первые фото переданных ВСУ немецких танков Leopard якобы вблизи линии фронта. Зеленский признался в отсутствии доказательств вины России в подрыве Каховской ГЭС Президент Украины Зеленский: Доказательства вины России будут собраны на месте подрыва Каховской ГЭС

Киев в настоящее время не располагает доказательствами причастности Москвы к катастрофе на Каховской ГЭС, но соберет их, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете «Bild». По словам украинского лидера, к сбору доказательств причастности России к подрыву Каховской ГЭС должны быть привлечены в том числе международные эксперты. Зеленский также заявил, что якобы год назад Украина предупреждала о том, что что-то должно произойти, а разрушение ГЭС произошло из-за России, которая контролирует этот регион, передает ТАСС. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был шокирован реакцией ООН и Красного Креста на ЧП на Каховской ГЭС. Он отметил, что крупные международные организации ответили на запрос о помощи, по сути, отказом «в дипломатических формулировках». Президент России Владимир Путин обсудил с лидером Турции Тайипом Эрдоганом проведение международного расследования подрыва Каховской ГЭС.

Российские военные ликвидировали командовавших наступлением под Белогоровкой офицеров ВСУ 8 июня 2023, 08:29

Российские военные ударили по командно-наблюдательному пункту ВСУ, ликвидировав офицерский состав, руководивший наступлением в районе населенного пункта Белогоровка в ЛНР, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, на Краснолиманском направлении в результате удара по командно-наблюдательному пункту противника уничтожен офицерский состав вооруженных формирований Украины, руководящий наступательной операцией в районе населенного пункта Белогоровка, передает ТАСС. Кроме того, Марочко допустил, что среди офицеров могли быть иностранцы, предположительно из блока НАТО. Также подполковник добавил, что украинский пункт управления был выявлен разведорганами ВС России, после чего они передали координаты артиллерийскому гаубичному самоходному дивизиону. Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские военнослужащие начали понимать, что их жизни ничего не стоят для президента страны Владимира Зеленского.

Путин назвал удар по Каховской ГЭС варварским преступлением Киева

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС. На сайте Кремля указывается, что Путин констатировал, что киевские власти с подачи своих западных кураторов делают опасную ставку на эскалацию боевых действий, совершают военные преступления, открыто используют террористические методы, организуют диверсии на российской территории. Пример тому – варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Ранее в МИД России разрушение Киевом Каховской ГЭС назвали террористическим актом. Напомним, обстрелы Каховской ГЭС со стороны Украины привели к критическим разрушениям, при этом Киев отрицает свою причастность к этому. Новости СМИ2 ВС России сорвали попытку наступления ВСУ в Запорожской области Командир подразделения «Шторм Z»: ВСУ понесли потери при попытке наступления на село Лобковое в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в среду предприняли попытку наступления на село Лобковое в Запорожской области, но понесли потери и были отброшены, сообщил командир подразделения «Шторм Z» с позывным Али. Командир рассказал, что ВСУ в среду предприняли попытку наступления на населенный пункт Лобковое силами по меньшей мере 15 БМП, пяти танков и около 100 человек пехоты, однако понесли потери, были остановлены и отброшены. Он предположил, что сейчас ВСУ на этом участке проводят перегруппировку, подтягивают резервы и готовятся к новой волне наступления, передает ТАСС. Ранее в среду секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг заявление Минобороны Украины о начале контрнаступления ВСУ. В понедельник в Минобороны Украины заявляли, что ВСУ начали наступление на некоторых направлениях. Позже в российском оборонном ведомстве заявляли, что ВС России отразили восемь атак ВСУ на окраинах Артемовска. Стала известна судьба самого знаменитого дома Новой Каховки RT: Самый знаменитый дом Новой Каховки избежал затопления после подрыва Каховской ГЭС

Самый знаменитый дом Новой Каховки со словами из советской песни «Пусть всегда будет солнце» избежал затопления после подрыва ГЭС, рассказали жители Херсонской области телеканалу RT. По словам одного из жителей Херсонской области, знаменитый дом Новой Каховки со словами из советской песни «Пусть всегда будет солнце» стоит, вода от него далеко, в Новой Каховке она затопила берег и две улицы, после чего начала снижаться. Он также отметил, что ниже по Днепру затопления крупные, передает RT. Ранее мэр Новой Каховки рассказал, что уровень воды в городе по сравнению с вечером вторника упал на метр. Во вторник утром власти Херсонской области объявили режим ЧС из-за пребывания воды после разрушения Киевом Каховской ГЭС. Новости СМИ2 Пушилин: Украинские войска пытались проломить линию обороны в ДНР Врио главы ДНР Пушилин заявил, что российские войска отразили атаку украинских военных

Украинские войска пытались прорвать линию обороны в ДНР с использованием большого количества техники, самолетов и вертолетов, но российские подразделения были готовы и успешно отразили атаку, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. По его словам, российские военные продвигаются в очень сложных обстоятельствах, не обходится без потерь. Пушилин подчеркнул, что украинские потери значительно больше российских, не только в личном составе, но и в технике, передает РИА «Новости». Врио главы ДНР также сообщил, что ВСУ пытались задействовать в атаке единовременно танки Leopard, самолеты и вертолеты. Российские подразделения были готовы и действовали слаженно, в четком взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили действия противника, подчеркнул Пушилин. Он отметил, что было уничтожено большое количество танков Leopard, но информации о взятом в качестве трофея танке у него нет. Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские военные попытались провести прорыв российской обороны на Донецком направлении в районе Артемовска. Министр обороны России Сергей Шойгу указывал, что попытки контрнаступления киевского режима, которые тот предпринимал в течение трех дней, не увенчались успехом. По словам Шойгу, потери ВСУ за 5 июня составили свыше 1,6 тыс. военнослужащих, 28 танков, включая восемь немецких Leopard, и три колесных танка AMX-10, а также 136 единиц другой военной техники, 79 из которой – иностранная. Сенатор: Расмуссен заявлением о вводе войск НАТО на Украину подталкивает мир к войне Сенатор Долгов: Расмуссен не сможет отсидеться в родной Дании, если войска НАТО войдут на Украину

Расмуссен ввиду своего положения может позволить себе говорить больше, чем действующий генсек НАТО. Но эта риторика неминуемо приближает мир к новому, более опасному витку эскалации конфликта на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен допустил возможность отправки войск альянса на Украину «Пост генерального секретаря НАТО в принципе может занимать только русофоб. Расмуссен в этом плане не был исключением. Он всегда негативно высказывался о нашей стране и редко сдерживался в выражениях. Я бы назвал его недальновидным политиком, раз ему даже в голову не приходит, что столь агрессивная риторика способна приблизить мощный скачок эскалации конфликта на Украине», – сказал сенатор Константин Долгов. «В конечном счете ему просто не удастся укрыться и отсидеться в родной Дании. Единственное отличие Расмуссена от Столтенберга – это статус бывшего генсека альянса. Отсутствие формальных обязательств развязывает ему язык, позволяет говорить гораздо больше, затрагивая крайне опасные темы. Вот и сейчас он в своей риторике фактически подводит Россию и страны альянса к опасной черте», – подчеркивает сенатор. «Конечно, введение на территорию официального контингента НАТО является кратчайшим путем к прямой войне. Несмотря на то что Вашингтон действительно подбивает остальные государства к эскалации напряженности с РФ, я не думаю, что члены организации пойдут на столь рискованный шаг», – считает собеседник. «Скорее всего, речь идет об участии наемников из стран альянса в боевых действиях на Украине. Подобный процесс уже запущен, однако Восточная Европа, в частности Прибалтика и Польша, вполне могли бы расширить собственное «неофициальное» присутствие в зоне конфликта», – резюмирует Долгов. «Бывший генеральный секретарь НАТО Расмуссен предположил, что натовские Польша и страны Балтии могут собрать «коалицию желающих» для отправки войск на Украину в помощь ВСУ. Я убежден, что следующим «пушечным мясом» в оголтелой борьбе США с Россией могут стать страны Восточной Европы», – пишет в своем Telegram-канале Андрей Климов, зампредседателя сенатского комитета по международным делам, глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета. «Для удобства применения новых жертв их вполне могут упаковать в квази-натовский альянс, который, чтобы избежать прямой войны англосаксов с ракетно-ядерной державой РФ, к самой организации формального отношения иметь не будет. Фактически мы столкнулись с новой опасной идеей кукловодов-гегемонистов», – отмечает парламентарий. «Тем не менее иных вариантов, за исключением «заднего хода» в тотальной войне с нами, у них не остается. Украинский военно-политический тупик за год до президентских выборов в США вполне способен подвигнуть западных дельцов ввести в бой давно заготовленные американцами «людские резервы» из их русофобских закромов», – подчеркивает сенатор. «Для этого и вкладывались миллиарды долларов в европейское захолустье у западных границ России. В Вашингтоне никого не интересует счастливая жизнь поляков, литовцев, латвийцев и эстонцев. Печально, что США не ограничатся этими четырьмя государствами-заложниками», – акцентирует он. «Штаты уже втянули в НАТО Финляндию и Швецию, закабалили Румынию с Молдавией, а также затмили русофобскими идеями разум бывшим «чехословакам». Работают и на западных рубежах: в Германии ими было насажено руководство, способное погнать немцев толпой на Восточный фронт», – резюмирует Климов. Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что страны Североатлантического альянса могут захотеть ввести войска на Украину. Он допустил такую возможность при условии, что страны – члены НАТО, включая США, откажутся предоставлять Киеву реальные «гарантии безопасности» на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Он уверен, что в таком случае балтийские страны и Польша могут инициировать создание «коалиции желающих» отправить войска на Украину. Тем временем Politico со ссылкой на чиновников Североатлантического альянса пишет, что страны Запада пока не готовы предоставить Киеву гарантии безопасности, которых требует Украина. В свою очередь российский сенатор Алексей Пушков обратил внимание, что бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, допустивший возможность ввода на Украину войск стран Балтии и Польши, не пояснил самое главное: будет ли альянс защищать эти войска. Пушков также поинтересовался, будут ли введенные войска находиться на территории Украины на свой страх и риск, а США и ЕС умоют руки, ведь Украина членом НАТО не является. Для «рвущихся в бой восточноевропейцев», отметил Пушков, это является ключевым вопросом, поскольку, уверен сенатор, без НАТО они и шагу не ступят. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна победить и сохраниться как суверенное государство, иначе нет смысла обсуждать ее членство в альянсе в принципе. Новости СМИ2 Экономист: Россия скоро построит альтернативу аммиакопроводу через Украину Экономист Лизан: Офис Зеленского сделал все, чтобы продление зерновой сделки стало невозможным

Украинские власти делают все, чтобы их страна стала логистическим тупиком. И диверсия на аммиакопроводе – очередное тому подтверждение. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог и экономист Иван Лизан. Ранее стало известно, что украинская диверсионно-разведывательная группа подорвала аммиакопровод «Тольятти – Одесса». «Сам по себе подрыв аммиакопровода не может поставить крест на зерновой сделке. Но учитывая все то, что этому предшествовало, диверсия – очередной гвоздь, который Украина вбила в крышку гроба соглашения. Россия пока окончательно не отказалась от сделки, но офис Зеленского решил сделать все, чтобы дальнейшие переговоры стали невозможными», – сказал политолог и экономист Иван Лизан. «В прошлом году вопрос, связанный с аммиаком, действительно был принципиально важным для России, так как «Тольяттиазот» в условиях ограничений оставался без возможности экспорта сырья. По трубе перекачивали около 2,5 млн тонн газа ежегодно. Это очень большой объем. И большим плюсом для нас являлся тот факт, что газ не подпадает под санкции, поскольку относится к категории удобрений», – отметил эксперт. «Однако скоро вопрос с аммиаком будет практически полностью снят с повестки. В декабре планируется запуск экспортного терминала, который строит на Тамани «Уралхим». Его мощность позволит компенсировать потерю «Тольятти – Одесса». А непосредственно доставка газа на полуостров будет осуществляться по железной дороге, а не по трубе. Соответственно, даже если трубопровод будет утрачен, России нужно всего лишь «потерпеть» до конца года», – подчеркивает собеседник. «В администрации Зеленского исходят из иррациональной логики нанесения России максимального экономического вреда даже в ущерб себе. Украина могла бы продолжать транзит ресурсов через свою территорию и получать от этого доход, но вместо этого они игнорируют собственную потенциальную выгоду. Однако рано или поздно линия фронта стабилизируется, а поддержка западных стран уменьшится. И тогда территория страны превратится в транспортно-логистический тупик», – заключил Лизан. Ранее стало известно, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) подорвала аммиакопровод «Тольятти – Одесса» в районе Масютовки Харьковской области. Об этом в официальном Telegram-канале сообщило министерство обороны. Отмечается, что в результате случившегося среди мирных жителей имеются пострадавшие. Им была оказана необходимая медицинская помощь. В военном ведомстве добавили, что сейчас через поврежденные участки трубы идет стравливание остатков аммиака с украинской территории. Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов говорил о шести взрывах у насосной станции возле села Максютовка. По его словам, содержания опасного вещества «в воздухе не зафиксировано». Накануне он сообщал о разгерметизации аммиакопровода. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Украина своими действиями нанесла удар по усилиям генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в борьбе с голодом в нуждающихся странах. «Выведена из строя одна из насосных станций. Сработали блокировочные клапаны, но все равно произошла утечка сырья», – подчеркнула она. По ее словам, по предварительным оценкам на ремонтно-восстановительные работы на аммиакопроводе потребуется примерно от одного до трех месяцев. «И это при наличии, разумеется, доступа к месту повреждения», – добавила Захарова. Кроме того, официальный представитель МИД заявила, что Москва приложит усилия, чтобы выяснить обстоятельства диверсии. «Уже сейчас можно констатировать, что единственной страной, которая никогда не была заинтересована в реанимировании трубопровода, безусловно, была Украина», – сказала она. Отмечается, что российская часть аммиакопровода находится в исправном состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Трансаммиак». «24 февраля 2022 года транзит аммиака на территорию Украины был остановлен. В настоящее время российская часть аммиакопровода, принадлежащая АО «Трансаммиак», надежно отсечена от украинской части и находится в безопасном и исправном состоянии под постоянным контролем служб АО «Трансаммиак», – сообщили в компании. При этом там отметили, что украинская часть трубопровода обслуживается украинским госпредприятием «Укрхимтрансаммиак». Напомним, аммиакопровод «Тольятти – Одесса» протяженностью 2417 км был построен в конце 1970-х годов. Он соединяет расположенное в городе Тольятти Самарской области производство с портовым терминалом в порту Южный. На территории России его обслуживает ПАО «Трансаммиак». Со стороны Украины работы по эксплуатации вело УГП «Укрхимтрансаммиак». До начала спецоперации по трубопроводу ежегодно осуществлялась перевалка порядка 2,5 млн тонн сырья. Транзит был остановлен 24 февраля 2022 года. Таким образом, РФ столкнулась с проблемой экспорта аммиака, что сделало вопрос о функционировании данного объекта инфраструктуры принципиально важным при обсуждении зерновой сделки. Газета ВЗГЛЯД ранее подробно разбиралась, как Россия начала наказывать Украину за срыв зерновой сделки, при чем здесь аммиакопровод «Тольятти – Одесса» и возможность возобновления активных наступательных действий в рамках спецоперации. Рогов: ВСУ понесли колоссальные потери на Запорожском направлении Рогов: Ночью ВСУ предприняли самую крупную попытку прорыва на Запорожском направлении

После нескольких попыток провести разведку боем ВСУ решили совершить самую крупную атаку с момента начала СВО. В результате противник понес колоссальные потери, рассказал газете ВЗГЛЯД председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее он сообщал о полномасштабном наступлении ВСУ в регионе. «Обстановка на Запорожском направлении остается крайне напряженной. Изначально ВСУ предпринимали попытки провести разведку боем в районе Времевского выступа, но понесли потери и были отброшены. После этого атака началась в районе города Токмак», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «По позициям российских войск в течение восьми часов наносились удары из тяжелой артиллерии и РСЗО. Противник, судя по всему, надеялся вынудить нас отойти. Такая тактика применялась под Купянском, там она принесла определенные плоды. Попытка повторить успех на Запорожском направлении провалилась. В результате разведки боем ВСУ попали в «огневой мешок» и, понеся существенные потери в технике и живой силе, отошли», – акцентирует эксперт. «Я думаю, минувшей ночью началось полномасштабное наступление ВСУ. Судя по всему, это то самое анонсированное контрнаступление. Мы наблюдали, пожалуй, самую крупную ночную операцию украинских военных с момента начала СВО. Она длилась с вечера до четырех часов утра, после чего противник взял небольшой перерыв, а спустя несколько часов возобновил работу», – подчеркнул собеседник. «ВСУ несут просто колоссальные потери. Поле фактически усеяно взорванной техникой и убитыми. По наступающему противнику активно работает наша артиллерия и авиация, на помощь российским солдатам на передовой подошли танковые резервы», – резюмирует Рогов. Ранее Рогов отмечал, что последние три-четыре дня в Запорожской области наблюдается попытка полномасштабного наступления. Так, в ночь на 8 июня ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области. Огонь велся предположительно из реактивной системы залпового огня HIMARS. В своем Telegram-канале он сообщил, что танковая группа украинских боевиков перешла в наступление на Ореховском участке Запорожского фронта, между населенными пунктами Малая Токмачка и Новоданиловка. На начавшееся «контрнаступление ВСУ» отреагировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. «У Украины нет другого выхода, кроме как начать наступление, так как надо оправдывать полученные от США деньги и оружие» – пишет он в своем Telegram-канале Ранее на Украине не смогли определиться, началось ли обещанное контрнаступление. Так, секретарь украинского совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что пока об этом говорить рано. В то же время заместитель украинского министра обороны Анна Маляр признала начало атаки. Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в результате трехдневного наступления украинская сторона потеряла 300 военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин и 14 автомобилей Новости СМИ2 Политолог оценил заявление экс-генсека НАТО Расмуссена о вводе войск стран альянса на Украину Политолог Бордачев: Поляки и прибалты не станут вводить свои войска на Украину без поддержки США

Ни Польша, ни Прибалтика не рискнут вводить свои войска на территорию Украины без поддержки США. Но Штаты избегают риска прямого столкновения с Россией. Что касается Расмуссена, он типичный оголтелый русофоб, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен допустил возможность отправки войск альянса на Украину «Поляки, конечно, не шибко умные товарищи, но на такие действия, о которых говорит экс-генсек НАТО Расмуссен, они не пойдут. Ведь очевидно, что поддержки со стороны альянса не будет. Даже сейчас в Польше и странах Прибалтики гарантированно понимают, что Штатам нет никакого резона прикрывать их в случае отправки войск на Украину», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. «Кроме того, американцы избегают любых рисков, связанных с прямым столкновением с Россией. И если уж Украине откажут по официальной линии НАТО, то защищать такие «коалиции желающих» альянс тоже не станет. Своя шкура всем дорога», – отметил он. «Сам Расмуссен – обычный датский политик. Интеллектуально от прибалтов или финнов по большому счету ничем не отличается. Типичный болтун и оголтелый русофоб. Я напомню, что население Дании порядка пяти миллионов человек, это меньше, чем проживает в Санкт-Петербурге», – рассуждает собеседник. «Может быть, Расмуссен и хотел такими словами как-то подбодрить Украину, отыграть ситуацию медийно, но у него ничего не вышло. Украинцев этими бравадами уже не возьмешь, у них все измеряется совершенно другими категориями. Кроме того, они сами могут кого угодно «подбодрить» и вытребовать необходимое», – заключил Бордачев. Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что страны Североатлантического альянса могут захотеть ввести войска на Украину. Он допустил такую возможность при условии, что страны – члены НАТО, включая США, откажутся предоставлять Киеву реальные «гарантии безопасности» на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Он уверен, что в таком случае балтийские страны и Польша могут инициировать создание «коалиции желающих» отправить войска на Украину. Тем временем Politico со ссылкой на чиновников Североатлантического альянса пишет, что страны Запада пока не готовы предоставить Киеву гарантии безопасности, которых требует Украина. В свою очередь российский сенатор Алексей Пушков обратил внимание, что бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, допустивший возможность ввода на Украину войск стран Балтии и Польши, не пояснил самое главное: будет ли альянс защищать эти войска. Пушков также поинтересовался, будут ли введенные войска находиться на территории Украины на свой страх и риск, а США и ЕС умоют руки, ведь Украина членом НАТО не является. Для «рвущихся в бой восточноевропейцев», отметил Пушков, это является ключевым вопросом, поскольку, уверен сенатор, без НАТО они и шагу не ступят. Его коллега, сенатор Андрей Климов заявил, что идея экс-генсека Североатлантического альянса о возможном введении войск ряда стран на территорию Украины очень опасна, но, видимо, у НАТО не осталось других вариантов. «Я не раз писал, что следующим резервом «пушечного мяса» в оголтелой борьбе с Россией могут стать страны Восточной Европы, которых в США никогда и никому особо жаль не было», – написал по этому поводу Климов в своем Telegram-канале. Сенатор предположил, что для этого могут сформировать некий «квази-натовский альянс», который на деле не будет иметь отношения к НАТО. Зато, отметил Климов, это позволит избежать прямой войны Запада с Россией. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна победить и сохраниться как суверенное государство, иначе нет смысла обсуждать ее членство в альянсе в принципе. Путин провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Кремль: Путин провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом

Президент Владимир Путин провел в среду телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщил Кремль. «Обсуждены актуальные вопросы многопланового российско-саудовского сотрудничества. Внимание, в частности, было уделено мерам по дальнейшему наращиванию торгово-экономических связей, реализации перспективных совместных проектов в сфере инвестиций, транспортной логистики, энергетики», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Кроме того, стороны рассмотрели тематику обеспечения стабильности на мировом рынке энергоносителей. «С обеих сторон дана высокая оценка уровня кооперации в рамках ОПЕК+, позволяющей предпринимать своевременные и эффективные шаги для поддержания баланса спроса и предложения на нефть. Отмечена важность достигнутых в ходе недавней министерской встречи в Эр-Рияде договоренностей на этот счет», – сообщает Кремль. Также в ходе переговоров затрагивались различные аспекты российско-саудовского взаимодействия по линии других многосторонних организаций. Президент России и наследный принц Саудовской Аравии условились продолжать контакты. В воскресенье страны ОПЕК+ продлили решение о добровольном сокращении добычи нефти до конца 2024 года. В Кремле отмечали, что считают формат ОПЕК+ значимым для обеспечения стабильности на мировых энергетических рынках. Новости СМИ2 Российский участок подорванного аммиакопровода отсоединили от украинской части «Трансаммиак»: Российский участок подорванного аммиакопровода отсоединили от украинской части 7 июня 2023, 19:51 Текст: Вера Басилая

Участок подорванного в Харьковской области аммиакопровода «Тольятти – Одесса» в России отсечен от украинской части, он в исправном состоянии под постоянным контролем и безопасен, сообщили в АО «Трансаммиак». В компании заявили, что транзит аммиака на Украину был остановлен с началом спецоперации, российская часть трубопровода отсечена, передает ТАСС. При этом в «Трансаммиак» отметили, что российскому оператору неизвестно, что происходит на территории Украины с инфраструктурой. Напомним, раздел трубопровода происходит в Белгородской области на границе с Украиной. Ранее Минобороны сообщило, что украинская диверсионно-разведывательная группа подорвала аммиакопровод «Тольятти – Одесса» в районе Масютовки Харьковской области, есть пострадавшие среди гражданского населения. В МИД заявили, что Киев подрывом аммиакопровода «Тольятти – Одесса» нанес удар по усилиям лично генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в борьбе с голодом в нуждающихся странах, ремонт трубопровода займет от одного до трех месяцев, если к нему будет доступ. Патрушев призвал сменить киевский нацистский режим Глава Совбеза Патрушев: Украине необходимо сменить киевский нацистский режим и стать нейтральной 7 июня 2023, 16:19 Текст: Вера Басилая

Киевский нацистский режим необходимо сменить, придав на практике Украине статус нейтрального государства, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на встрече с коллегой из Белоруссии Александром Вольфовичем. По его словам, нацистский режим в Киеве, который нужно сменить, создали Вашингтон и Лондон, передает РИА «Новости». Ранее Патрушев заявил, что многие страны назвали конфликт на Украине войной США против России, и он не выгоден никому, кроме США.

Новости СМИ2 ВСУ начали новый обстрел Шебекино Гладков: ВСУ начали новый обстрел Шебекино из РСЗО «Град» 7 июня 2023, 20:59 Текст: Вера Басилая

Украинские войска начали новый обстрел Шебекино, после попадания снарядов в промзону произошло возгорание, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По словам Гладкова, несмотря на опасную ситуацию и обстрелы, многие жители остались в Шебекино и категорически отказываются эвакуироваться в Белгород. Между тем есть перебои с водой, связью и пока нет света, но этот вопрос скоро решится. Губернатор заявил, что через волонтеров будет организован дополнительный подвоз воды жителям, будут также доставлены маленькие генераторы, чтобы те, кто остался в городе, могли зарядить телефоны. Ранее Гладков сообщил, что школа и дом культуры получили повреждения в результате обстрела села Графовка Белгородской области со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), зафиксировано прямое попадание во двор жилого дома, фасады и окна двух частных домовладений посечены осколками. Губернатор также сообщил, что украинские военные обстреляли из минометов сельхозпредприятие в селе Грузском Борисовского района, в результате повреждения получили кровля складского помещения и 11 тракторов, подомовой обход территории продолжается. Тем временем пожар произошел на предприятии в Шебекино после обстрела ВСУ.