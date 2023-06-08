Рэп-исполнительница Сафарова погибла в аварии в Казани

В автокатастрофе с мотоциклом и легковым автомобилем в Казани погибла местная рэп-исполнительница Альбина Сафарова, сообщают местные СМИ.

Девушка со своим молодым человеком ехала на мотоцикле в сторону микрорайона Дербышки в Казани, навстречу им двигался автомобиль, сообщает «Вечерняя Казань».

Машина начала поворачивать налево, на заправку, но не успела, и мотоцикл въехал в бампер автомобиля.

Отмечается, что мотоциклист якобы превысил скорость, водитель легковушки также якобы нарушил ПДД. Он поворачивал на заправку через двойную сплошную линию.

В 2020 году популярный мотоблогер Ксения Никитина погибла в дорожно-транспортном происшествии на трассе М-8 в Московской области.