WhatsApp анонсировал появление каналов

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий американской экстремистской Meta*, сообщил о появлении каналов для пользователей, новую функцию введут в ближайшие месяцы для большинства пользователей.

Каналы будут находиться отдельно от чатов на новой вкладке, администраторы каналов смогут публиковать там сообщения, фото, стикеры и опросы, сообщается на сайте WhatsApp.

При этом подписчики не увидят номера телефона администратора и фото его профиля, никто не сможет узнать, на какие каналы подписан пользователь, а номера телефонов подписчиков будут скрыты от всех в канале, в том числе и от владельцев.

Авторы смогут запрещать пересылку контента или скриншоты экрана при просмотре, также могут вводиться индивидуальные баны на подписку и просмотр каналов.