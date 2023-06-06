Львова-Белова обсудила с главой Тверской области поддержку семьи и детства

Львова-Белова обсудила с губернатором Тверской области Руденей развитие системы защиты детства в регионе

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова посетила с рабочей поездкой Тверскую область, где встретилась с губернатором региона Игорем Руденей, обсуждались стратегические программы омбудсмена.

На встрече обсуждались проекты по поддержке семьи и детства. «Обменялись интересными предложениями. Они касаются системных изменений на федеральном уровне, связанных с жильем для детей-сирот, поддержкой многодетных и увеличением рождаемости, воспитанием подрастающего поколения», – приводятся слова Львовой-Беловой на сайте омбудсмена.

Львова-Белова сообщила, что достигнутые договоренности помогут развивать систему защиты детства в регионе, в частности, центры для подростков, где те смогут проводить свое свободное время и рассчитывать на «помощь наставников – это профориентация, трудовая занятость, общественная деятельность».

В Тверской области уже функционируют центры дневного пребывания для детей с инвалидностью, но их «не так много, как хотелось бы», сказала Львова-Белова, отметив, что они должны быть «в шаговой доступности». Планируется изучить «общую карту детей с инвалидностью», чтобы открыть новые центры там, «где максимальная концентрация детей».

Планируется также появление интернет-платформы с информацией о поддержке семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Львова-Белова отметила, что в Тверской области «хорошая динамика по устройству и возвращению в кровные семьи детей, которые попали в социальное учреждения». По ее словам, «важно, чтобы дети до этих учреждений не доходили». В связи с этим «договорились о создании службы «Дети в семье», которая будет адресно работать со всеми семьями, находящимися в социально опасном положении». планируется привлекать «ресурсы некоммерческих организаций».

Львова-Белова посетила ряд детских учреждений, в частности, детское отделение Областного клинического психоневрологического диспансера, Областной родильный дом, оздоровительный лагерь «Романтик». Кроме того, она приняла участие в XIV Межрегиональной конференции по церковному социальному служению для епархий, расположенных в Центральном федеральном округе.

Напомним, 1 июня в мире отмечался День защиты детей. В мае президент Владимир Путин подписал указ «О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года». Правительству поручается в течение полугода утвердить план мероприятий по реализации стратегии.