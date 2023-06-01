Политолог: Защита детей стала приоритетом для правительства России

Политолог Линдигрин: Государство шаг за шагом возвращает воспитательную функцию детей

Дети – наиболее уязвимая категория граждан РФ. В связи с этим защита их интересов и воспитание на основе традиционных ценностей становится приоритетом России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Наталья Линдигрин. Напомним, 1 июня в мире отмечается День защиты детей.

«Вне всяких сомнений, дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Президент на протяжении многих лет последовательно проводит политику защиты подрастающего поколения. Ведется активная поддержка семей, тщательно контролируется демографическая ситуация в стране», – сказала Наталья Линдигрин, гендиректор АНО Институт региональных проблем.

«Недавние поправки в Конституцию, обязывающие госорганы способствовать созданию условий для развития подрастающего поколения, а также «Стратегия комплексной безопасности детей» призваны систематизировать деятельность правительства по данному направлению», – отмечает эксперт.

«Дети – наиболее беззащитная категория граждан. В силу неопытности они легко поддаются пагубному информационному влиянию, которое на них пытаются оказывать западные страны. Огромные средства тратились Вашингтоном на то, чтобы вырастить поколение россиян, испытывающее ненависть к собственной стране», – акцентирует Линдигрин.

«Задача государства – противостоять этому пагубному влиянию. Для этого президент постепенно возвращает государству воспитательную миссию. По его инициативе из закона об образовании было исключено само понятие «услуга». В школьную программу введены уроки «Разговоры о важном», которые формируют у подростков корректное представление о российском обществе», – подчеркивает собеседница.

«Мы отказываемся от ценностей потребления, возвращая традиционные для нашей культуры моральные установки. Речь идет о любви к семье, о патриотизме и чувстве справедливости. Таким образом, дети и их родители начинают жить в едином ценностном поле, что также гармонизирует отношения между поколениями», – считает эксперт.

«У ребят появляются и новые герои. Сегодня эту роль исполняют участники СВО. Наши солдаты не только спасают и защищают детей, но и подают им правильный пример самоотверженности, отваги и доблести. Традиции русского воинства живы, и сейчас они активно передаются маленьким гражданам нашей страны», – резюмирует Линдигрин.

Схожей позиции придерживается и политолог Владимир Шаповалов. В разговоре с газетой ВЗГЛЯД он отметил, что защита детей стала общенациональной задачей России. Государство делает все для комфортного воспитания детей в семьях и ограждения их от западного деструктива.

Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась со спецпредставителем генсекретаря ООН по вопросу о детях в вооруженных конфликтах Вирджинией Гамба. Ключевой темой беседы стала защита прав детей, говорится на сайте омбудсмена.

Львова-Белова рассказала о деятельности по воссоединению детей с родителями, разделенными из-за боевых действий. Она также сообщила о проектах по гуманитарной помощи детям в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, их лечении и реабилитации.

17 мая президент Владимир Путин подписал указ «О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года». Правительству поручается в течение полугода утвердить план мероприятий по реализации стратегии.

В документе среди прочего указывается, что одними из основных угроз для детей являются нетрадиционные ценности, насаждаемые недружественными государствами. Отмечается, что «навязывание пересмотра базовых норм морали и информационное манипулирование стимулируют антиобщественное поведение и наносят значительный ущерб нравственному здоровью детей».

Ранее Путин на мероприятии по случаю открытия Года педагога и наставника заявил: «Все, что мы с вами делаем, в самом широком смысле этого слова, в демографии, в образовании, в экономике, в сфере безопасности, подчинено главному – чтобы наши дети, молодежь росли счастливыми, жили в благополучной, суверенной стране».