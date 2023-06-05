В ходе боев на Донецком направлении уничтожено до 425 украинских военнослужащих

Активные боевые действия на Донецком направлении велись отрядом спецназначения «Ахмат» в центральной части Марьинки, а также подразделениями 1-го армейского корпуса в районе Авдеевки, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии Южной группировки войск нанесено поражение противнику недалеко от пунктов Химик, Бердычи, Первомайское и Курахово Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В ходе боев на этом направлении за последние сутки уничтожены порядка 425 военнослужащих, машина пехоты, немецкая самоходная артустановка Panzerhaubitze 2000, гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Также около Дзержинска ДНР уничтожены два склада боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ, сообщил Конашенков.

Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражена живая сила и техника противника возле Синьковки, Котляровки и Крахмального Харьковской области. Рядом с Новоселовским Луганской народной республики (ЛНР), Молчаново, Ольшаной, Берестовым и Орлянкой Харьковской области были пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

За последние сутки на этом направлении ликвидированы порядка 90 военнослужащих, три бронемашины, две польские самоходные артустановки Krab, а также гаубица Д-20.

В районе Малиновки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й мотопехотной бригады ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение противнику у Невского ЛНР, Ямполовки и Серебрянки ДНР, отчитались в Минобороны.

Под Кузьмино ЛНР ликвидирована украинская ДРГ. За прошедшие сутки ликвидированы более 65 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа, самоходная артустановка «Акация», гаубицы «Мста-Б» и Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Нона-С», перечислили в Минобороны.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки ликвидированы до 20 военнослужащих, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», гаубица Д-30. Под Никольским Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады теробороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России за сутки поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 104 районах, подытожили в оборонном ведомстве.