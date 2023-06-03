В Киеве заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ

Замглавы офиса Зеленского Жовква: ВСУ не хватает оружия для контрнаступления

Украинским вооруженным силам для перехода в контрнаступление не хватает оружия, заявил заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква.

Жовква в интервью The Times заявил, что для успешного контрнаступления нужно все, что есть в распоряжении, включая артиллерию, танки, бронетехнику. «Поэтому, вероятно, у нас их недостаточно», – приводит его слова РИА «Новости».

Замглавы офиса украинского президента заявил, что за последний месяц Зеленский посетил так много стран, поскольку стремился получить больше оружия для ВСУ. По его словам, удары российской артиллерии истощают украинские запасы ракет ПВО, в том числе Patriot. Снарядов для американских ЗРК, добавил Жовква, также не хватает.

Ранее Зеленский заявил о готовности начать контрнаступление. При этом он заявил, что наступление обойдется Украине слишком дорого, ВСУ потеряют большое количество солдат, потому что Россия имеет превосходство в воздухе.

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