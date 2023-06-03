При обстреле ВСУ Соболевки в Белгородской области погибли три человека

Гладков: ВСУ обстреляли Соболевку, погибли три человека

Украинские военные обстреляли село Соболевка в Белгородской области, в результате три человека погибли, еще семеро получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Всего в Соболевке зафиксировано 18 прилетов, били из «Градов», двое мужчин скончались на месте от полученных травм, еще одна женщина с осколочным проникающим ранением передней брюшной стенки и грудной клетки скончалась в машине скорой помощи, сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, после обстрелов было госпитализировано семь человек, повреждено 24 домовладения, газопровод и линия электропередач.

Кроме того, десять минометных снарядов выпущено по хутору Леоновка, пострадавших нет. Также из миномета обстреляли территорию рядом с селом Старый Хутор, никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее Гладков сообщил, что количество обстрелов Шебекино значительно сократилось, но ситуация все равно остается опасной, ночь прошла беспокойно.