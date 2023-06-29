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Российская соцсеть «ЯRus» назвала дату приостановки работы
Российская соцсеть «ЯRus» решила приостановить работу с 30 июня
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Российская социальная сеть «ЯRus» приостановит работу с 30 июня из-за «нестабильной политической ситуации», говорится в ее заявлении.
Отмечается, что финансовая поддержка проекта приостановлена, работа сервиса будет прекращена 30 июня в 15.00 по мск, говорится в заявлении, передает ТАСС.
Соцсеть выплатит все обязательства, касающиеся премий пользователям и блогерам. В заявлении подчеркивается, что команда находится в поиске новых инвесторов.
Напомним, соцсеть «ЯRus» была создана в 2020 году. По данным компании, ее аудитория составила 12 млн пользователей.
Обозреватель Forbes раскрыл катастрофические детали разгрома ВСУ под Малой Токмачкой
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Вооруженные силы Украины за два часа сражения потеряли пятую часть поставленных БМП Bradley и танков Leopard 2A6, бой южнее Малой Токмачки стал катастрофой для украинской армии, сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс.
Журналист пишет, что поражение ВСУ под Малой Токмачкой оказалось с большими потерями, чем думали в США. По его словам, аналитики подсчитали еще больше подбитых и брошенных боевых машин пехоты М2 47-й бригады, хотя сторонним наблюдателям потери ВСУ изначально казались меньшими, передает РИА «Новости».
Экс отметил, что было обнаружено 25 подбитых украинских машин: 17 БМП Bradley, четыре танка Leopard 2A6, три Leopard 2R и один Wisent. Он напомнил, что ВСУ получили всего 100 американских БМП Bradley, 21 Leopard 2A6, а Финляндия передала Киеву все шесть Leopard 2R, пишет Forbes.
Таким образом, пишет журналист, за час или два была уничтожена пятая часть Bradley и Leopard 2A6 и половина поставленных Leopard 2R.
Публицист отметил, несмотря на то что США готовы поставить Киеву еще Bradley, на танки Leopard придется скинуться европейцам, добавив, что бой южнее Малой Токмачки стал катастрофой для украинской армии.
Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что американский президент Джо Байден и другие официальные лица США начали паниковать после слов президента России Владимира Путина об уничтоженной в ходе контрнаступления технике ВСУ.
Между тем Швейцария не одобрила продажу Германии предназначенных для Киева танков Leopard.
Напомним, Путин на встрече с выпускниками военных вузов сообщил, что только в ночь на 21 июня ВС России уничтожили значительное количество бронетехники ВСУ. Президент добавил, что на поле боя уничтожается и иностранная военная техника «горит за милую душу».
Российские дипломаты ответили на претензии Колумбии по Краматорску
Посольство России в Колумбии назвало безрассудной поездку пострадавших в Краматорске колумбийцев в зону боевых действий
Посольство России в Колумбии назвало безрассудной поездку трех пострадавших в Краматорске в результате ракетного удара колумбийцев в зону боевых действий в Донецкой народной республике.
Российские дипломаты выразили радость в связи с тем, что для граждан Колумбии, которые были легко ранены, безрассудная поездка в Краматорск не обернулась непоправимой трагедией. Посольство России рекомендовало гражданам Колумбии воздержаться от посещения территорий и мест, находящихся в зоне боевых действий, передает ТАСС.
Ранее Колумбия решила выразить России протест в связи с ранением трех граждан южноамериканской республики в результате ракетного удара в Краматорске.
Напомним, по данным Минобороны, российские военные поразили в Краматорске пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.
В свою очередь бывший разведчик ВС США Скотт Риттер сообщил, что российские войска уничтожили в Краматорске консультировавших ВСУ американских офицеров – военных советников, а также наемников, принимавших непосредственное участие в боевых действиях.
ВС России уничтожили в Краматорске американских военных советников
Экс-разведчик ВС США Риттер: ВС России уничтожили в Краматорске американских военных советников и боевиков-наемников
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Российские войска уничтожили в Краматорске огромное количество американского военного персонала, в том числе консультировавших ВСУ американских офицеров – военных советников, а также наемников, принимавших непосредственное участие в боевых действиях, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
Риттер заявил в интервью журналисту Гарланду Никсону, что в Краматорске было огромное количество американского военного персонала, их там «была целая куча». По словам Риттера, именно по ним нанесли удар ВС России. Он уточнил, что среди ликвидированных американцев были военные советники и участники боевых действий, передает РИА «Новости».
По имеющимся у Риттера данным, американские военные прилетели в Краматорск из Румынии на двух вертолетах Black Hawk, пилоты которых выключили транспондеры, когда пересекли границу. Как считает Риттер, вертолеты Black Hawk были нужны американцам для эвакуации своих солдат в случае ранения.
Накануне Минобороны сообщало, что российские военные поразили в Краматорске пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.
Высокоточным ударом по Краматорску уничтожены два генерала ВСУ
Минобороны: Высокоточным ударом по Краматорску уничтожены два генерала ВСУ
В ходе удара по городу Краматорску в Донецкой народной республике ВС России уничтожили двоих украинских генералов, сообщило Министерство обороны России.
Удар по городу был нанесен высокоточным оружием 27 июня, он пришелся по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Там проходило штабное совещание, были уничтожены два генерала, до 50 украинских офицеров и до 20 иностранных наемников и военных советников.
Путин вышел к собравшимся в центре Дербента людям
Журналист Зарубин: Путин во время поездки в Дагестан вышел к собравшимся в центре Дербента людям
Президент России Владимир Путин во время поездки в Дагестан вышел к собравшимся в центре Дербента людям, сообщил журналист Павел Зарубин.
Зарубин сообщил в своем Telegram-канале, что президент России Владимир Путин во время поездки в Дагестан вышел к собравшимся в центре Дербента людям. Жители встретили его восторженными возгласами, сообщает РИА Новости.
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Ранее в среду Путин прибыл в Дербент для участия в совещании по вопросам туризма, встречи с главой Дагестана Сергеем Меликовым и участия в других мероприятиях. В ходе рабочей поездки в Дагестан президент России посетил одну из древнейших мечетей в мире.
Песков ответил на вопрос о доверии Путина Суровикину
Песков переадресовал вопросы о Суровикине в Минобороны
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил задавать вопросы, связанные с ситуацией вокруг заместителя командующего объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина, министерству обороны.
На просьбу прояснить ситуацию вокруг Суровикина и его возможной отставки Песков рекомендовал обращаться в министерство обороны.
На вопрос о том, продолжает ли Путин доверять Суровикину, представитель Кремля ответил, что Верховный главнокомандующий в первую очередь работает с руководителями министерства обороны и генерального штаба, передает ТАСС.
Ранее Песков заявил, что сообщения в некоторых СМИ о том, что заместитель командующего объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин якобы мог заранее знать о вооруженном мятеже, являются спекуляциями и пересудами.
Новое заявление Байдена о Си Цзиньпине вызвало недоумение у американцев
Sky News: Новое заявление Байдена о Си Цзиньпине вызвало недоумение у американцев
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Президент США Джо Байден заявил, что во время своего вице-президентства встречался с председателем КНР Си Цзиньпином 68 раз, этим заявлением он вызвал недоумение среди американцев, сообщили Sky News.
По словам Байдена, на посту вице-президента общая длительность его встреч с лидером КНР составила 68 часов – больше, чем у других мировых лидеров, передает РИА «Новости».
Республиканцы из комитета Палаты представителей по надзору и подотчетности в своем Twitter (заблокирован в России) с сарказмом отметили: «Конечно же, президент Байден встречался с Си Цзиньпином 68 раз. Китайские компании ведь были его лучшими клиентами».
В Сети также удивились словам президента США, хоть и признали, что странности в поведении Байдена стали нормой.
Некоторые предположили, что Байден «просто не может держать язык за зубами. Но это и хорошо, потому что это только подтверждает то дело, которое против него строят».
«Он теперь может ляпнуть что угодно и сказать, что пошутил», – добавил пользователь с ником 10yearsgon.
«Наш главный изменник», – подчеркнул ShredUtah.
Глава комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США республиканец Джеймс Комер заявлял, что семейство Байдена в период его вице-президентства получало миллионы долларов из КНР.
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Военный эксперт объяснил усиление ВСУ в районе Артемовска
Аналитик Онуфриенко: ВСУ хотят добиться переброски наших резервов под Артемовск
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Ввиду отсутствия ожидаемых успехов контрнаступления ВСУ пытаются переместить направления основных ударов и отвлечь внимание наших войск. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что ВСУ усилили ударные группы для наступления на Артемовск и Соледар.
«Сейчас на фронте идет перегруппировка войск противника, которые должны наступать на Запорожском направлении. Почти месяц боев уже продемонстрировал отсутствие ожидаемых успехов. ВСУ не удалось не то что прорвать линию фронта, а даже взять первую линию обороны, за исключением некоторых районов Времевского выступа», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко
«Поэтому сейчас противник перебрасывает на Запорожское направление дополнительные соединения. Речь идет о тех самых резервах украинских вооруженных сил, которые планировалось вводить в прорыв, для развития стратегического наступления на Мелитополь и Бердянск», – отметил собеседник.
«На этом фоне ВСУ пытаются отвлекать внимание на второстепенных направлениях. Именно с этим связано создание плацдарма у Антоновского моста на Херсонском направлении, подготовка к десантированию на других направлениях, а также усиление давления в районе Артемовска и Северска», – добавил он.
«Задача окружить Артемовск и перейти в контрнаступление была поставлена еще в конце мая. Но попытка не удалась, украинские войска завязли, и это направление стало второстепенным. Сейчас противник пытается переместить направления основных ударов если не с целью прорвать оборону ВС РФ, то хотя бы с целью вынудить нас перебрасывать туда резервы», – акцентировал собеседник.
«Ко всему прочему, продвижение наших войск в Серебрянском лесничестве для противника крайне опасно. Если наши подразделения выйдут к излучине Северского Донца, напротив Серебрянки, Григоровки и Белогоровки, то Северск окажется в полукольце. Он хоть прикрыт населенными пунктами, которые превращены в мощные укрепрайоны, но при таком развитии событий он окажется окружен с трех сторон нашими войсками», – заключил собеседник.
Ранее стало известно, что командование вооруженных сил Украины усилило ударные группы для наступления на Артемовск и Соледар в ДНР. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Так, по его словам, в этом районе ударные группы ВСУ усилены бронетехникой, увеличена численность личного состава. Марочко отметил, что противник также существенно увеличил интенсивность артиллерийских обстрелов этих городов.
Ранее Марочко сообщил, что вооруженные силы Украины не могут эвакуировать раненых и испытывают трудности с подвозом боеприпасов из-за размытых грунтовых дорог на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.
В четверг утром председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ проводят очередную атаку на Ореховском направлении в Запорожской области в районе села Работино. По его словам, активно работает артиллерия, в атаку брошена пехота при поддержке бронетехники, отрабатывающей по позициям ВС России в формате «карусели».
По словам Рогова, ВСУ «пытаются продвигаться вперед любой ценой», несмотря на потери, стремясь вернуть ранее ими захваченные, но затем потерянные в результате контратак сил России позиции, при этом само Работино по-прежнему находится под контролем нашей армии.
Накануне в Минобороны России сообщили, что украинские военные в последние сутки попытались провести атаки на шести различных направлениях, включая Донецкое, Южно-Донецкое и Запорожское. Южная группировка войск на Донецком направлении отразила пять атак ВСУ у города Артемовска, поселков Первомайское, Петровское и Веселое. Украинская сторона потеряла более 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и польскую САУ Krab.
Группировка «Восток» на Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа отразила две атаки украинской армии. ВСУ направляли до мотопехотной роты в направлении поселка Старомайорское в ДНР.
На Запорожском направлении российские авиация, ракетные войска и артиллерия продолжили бить по сосредоточениям резервов у города Орехова, поселков Малая Токмачка, Новоданиловка и Яблоневое (Запорожская область). У Марфополя пресечена деятельность украинской ДРГ. На этих направлениях ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицы Д-20 и «Мста-Б».
На Херсонском направлении уничтожена ДРГ, пытавшаяся высадиться и закрепиться на северной части острова Антоновский. На этом направлении за сутки уничтожено до 50 украинских бойцов, три автомобиля, гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30.
Российский танк Т-80 подбил бронетехнику ВСУ с расстояния 9,5 километра
Российский Т-80БВМ подбил бронетехнику ВСУ с закрытой позиции с расстояния в 9,5 километра
Экипаж российского танка Т-80БВМ в ходе спецоперации поразил на Купянском направлении с закрытой огневой позиции на дальности 9,5 километра бронетехнику ВСУ, соответствующую видеозапись опубликовало Минобороны.
Как рассказал наводчик-оператор танка с позывным Маэстро, цели все различные: блиндажи, окопы противника, траншейные системы сообщения, также техника, есть видео результативной работы по ней, передает РИА «Новости». Он добавил, что с расстояния порядка 9,5 километра была уничтожена боевая машина пехоты Bradley.
На видео запечатлено выдвижение Т-80 в район выполнения задачи, занятие огневой позиции, подготовка к стрельбе, наведение, огонь по цели, корректировка огня и контроль поражения, а также покидание позиции для ухода из-под контрбатарейного огня.
Как уточнили в Минобороны, БМП и пехота противника была обнаружена с помощью разведывательного беспилотника. Благодаря корректировки огня разведчиками боевая машина ВСУ была уничтожена.
Ранее российский танк Т-80БВ, попав в засаду, выдержал попадание нескольких ракет украинских противотанковых комплексов, тем сам позволив экипажу отразить атаку противника.
Экс-советник ЦРУ допустил подрыв Украиной Запорожской АЭС
Экс-советник ЦРУ Рикардс: Украина может взорвать Запорожскую АЭС для обвинения России в заражении стран НАТО радиацией
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Украина впадает в отчаяние и может попытаться устроить атаку на Запорожскую АЭС под чужим флагом, взорвать атомную электростанцию в целях обвинения России в заражении территории стран НАТО радиацией, что приведет к прямому конфликту РФ с альянсом, предупредил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс.
Рикардс выразил мнение в своей статье для The Daily Reckoning, что все более отчаянная Украина может попытаться устроить атаку на Запорожскую атомную электростанцию под чужим флагом. Он также допустил, что Киев может совершить акт экологического терроризма на ЗАЭС, так как ранее Украина уже совершала такие действия, передает РИА «Новости».
По мнению Рикардса, все вопросы о том, способна ли Украина пойти на такой шаг, отпадают, если учесть предыдущие действия киевского режима. Бывший советник ЦРУ напомнил, что есть достоверные доказательства (согласно данным немецкой разведки) того, что украинские спецслужбы несут ответственность за разрушение газопровода «Северный поток – 2» – крупнейший из когда-либо совершавшихся актов экологического терроризма.
Рикардс также отметил, что Киев заинтересован в том, чтобы Россию обвинили в распространении радиации на территории членов НАТО. Заражение территории Румынии, Польши и Словакии будет расцениваться как нападение на альянс, что приведет к прямому конфликту России и НАТО.
В качестве еще одного аргумента Рикардс указал возможное участие Киева в разрушении Новокаховской ГЭС для ослабления позиции России в этом районе, что также привело к экологической катастрофе.
Бывший советник ЦРУ предупредил, что Украина впадает в отчаяние, а отчаянные времена требуют отчаянных мер. «Если в ближайшие дни произойдет нападение на Запорожскую АЭС, вы будете знать, кто несет за это ответственность», – резюмировал эксперт.
Ранее Москва призвала мир осудить преступные атаки ВСУ на Запорожскую АЭС.
Напомним, в понедельник бывший американский разведчик обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке устроить ядерную катастрофу на Запорожскую АЭС в отчаянной попытке изменить ход конфликта после неудач украинской армии.
На Украине пожаловались на призывы Запада «яростно сражаться»
Economist: В военной разведке Украины жалуются, что некоторые партнеры призывают Киев «яростно сражаться» в наступлении
В военной разведке Украины жалуются на то, что некоторые партнеры призывают Киев продвигаться вперед и «яростно сражаться» в ходе так называемого контрнаступления, сообщило британское издание Economist.
В военной разведке Украины пожаловались, что некоторые партнеры призывают украинские войска идти вперед и яростно сражаться, но при этом со своей стороны не торопятся с поставками необходимых Киеву оборудования и оружия, передает РИА «Новости».
Ряд западных советников опасаются, что медленное продвижение ВСУ в долгосрочной перспективе приведет к большему количеству жертв. Источник в украинской военной разведке заявил, что продвижение украинских военных ограничено имеющимися средствами.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на ожидания блокбастера от ВСУ у поколения Netflix.
Суд установил детали пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов»
Мурманский гарнизонный военный суд детально восстановил картину возникновения и развития пожара, произошедшего три с половиной года назад на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
Как сообщает «Коммерсант», суд признал, что возгорание началось из-за сварочных работ, которые шли на второй платформе энергетического отсека крейсера. Пламя перекинулось на ветошь, а следом – на расположенные рядом кабели. Уже через полчаса огонь, раздуваемый воздушной тягой, распространился по нижним палубам крейсера.
Напомним, пожар на авианесущем крейсере произошел 12 декабря 2019 года в Мурманске. Причиной стала искра от сварки, которая попала в трюм, где находились остатки мазута. В результате пожара погибли два человека. Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщал, что «Адмирал Кузнецов» не получил критических повреждений в результате пожара, на сроки и бюджет ремонта произошедшее не повлияет.
Стало известно о новой атаке ВСУ в Запорожской области
Рогов сообщил о новой атаке ВСУ в районе Работино в Запорожской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят очередную атаку на Ореховском направлении в Запорожской области в районе села Работино, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, утром на Ореховском направлении Запорожского фронта ВСУ пошли в новое наступление в районе населенного пункта Работино, активно работает артиллерия, в атаку брошена пехота при поддержке бронетехники, отрабатывающей по позициям ВС России в формате «карусели», передает ТАСС.
По словам Рогова, ВСУ «пытаются продвигаться вперед любой ценой», несмотря на потери, стремясь вернуть ранее ими захваченные, но затем потерянные в результате контратак сил России позиции, при этом само Работино по-прежнему находится под контролем нашей армии.
Ранее российская авиация разбомбила места скопления ВСУ на Ореховском направлении.
В Киеве назвали причины провала контрнаступления ВСУ
Киев признал нехватку боеприпасов и превосходящие силы России, что затрудняет контрнаступление
Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку боеприпасов и сталкиваются с серьезными оборонительными барьерами и превосходящим числом российских солдат, сообщил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Как заявил Подоляк в опубликованном в газете Corriere della Sera интервью, отвечая на вопрос о медленном темпе контрнаступления ВСУ, линия фронта протянулась более чем на 1800 километров, площадь заминированных полей превышает 20 тыс. кв. км, при этом ВС России выставили три линии обороны: вырыли траншеи, построили бункеры, выставили артиллерию, запускают ракеты, «у них тысячи танков в защищенных местах, в том числе с неба, и около 360 тыс. солдат», передает ТАСС.
По его словам, ВСУ испытывают нехватку снарядов и ракет крупного калибра, а также авиации, что не позволяет поражать каналы подкрепления Российской армии.
Ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления в июне потеряли более 13 тыс. личного состава. Также было уничтожено два ЗРК, четыре вертолета, 264 беспилотника и 424 единицы автомобильной техники.
Politico: США старались убедить Россию в непричастности к мятежу Пригожина
Politico: Белый дом предпринял шаги, чтобы Москва не увидела руку США в неудавшемся мятеже в России
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Чиновники Белого дома связались напрямую с Кремлем, чтобы убедить российское правительство в непричастности Соединенных Штатов к недавнему военному мятежу в России, пишет Politico.
Согласно данным американского издания, президент США Джо Байден и высшие помощники по национальной безопасности наблюдали за недолговечной попыткой мятежа в России, после чего сочли своим долгом напрямую связаться с Кремлем, передает Politico. По данным дипломатических источников, чиновники американской администрации сообщили коллегам в Москве о том, что рассматривают происходящее, как внутреннее российское дело. Более того, в Белом доме заверили, что не станут вносить никаких изменений в позиции войск США или НАТО.
По мнению президента Eurasia Group Яна Бреммера, который первым написал о разговоре по обратному каналу в своем еженедельном информационном бюллетене для клиентов, это было сделано для того, чтобы «Россия не увидела в происходящем американскую руку».
«С точки зрения США, это было на самом деле весьма полезно – иметь возможность донести до Москвы, что политика Америки заключается в защите Украины и помощи им вернуть свою землю, но что это не смена режима и не уничтожение России», – отметил он.
Кроме того, представитель администрации подтвердил факт обратной связи с Москвой в West Wing Playbook, заверив, что подобные открытые каналы используются, когда у официальных лиц с обеих сторон есть важные сообщения для передачи.
Как добавили Алекс Уорд, Лили Байер, Сюзанна Линч и Кристина Гальярдо, Байден в общении с другими лидерами НАТО настаивал на том, что Западу было бы лучше всего хранить молчание.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что слова американской стороны о невмешательстве во внутренние дела России в связи с военным мятежом выглядят лукавством.