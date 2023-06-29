Эксперт: Российские товары имеют конкурентные преимущества над западными на ряде рынков

Политолог Мартынов: Российским производителям надо использовать появившиеся из-за санкций Запада конкурентные преимущества

«У нас много современных товаров, технологий, особенно в сфере энергетики. Аналогов отечественным разработкам в ядерной энергетике вообще не существует», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. О том, что российские производители активно осваивают новые, в том числе экспортные, направления, заявил в четверг президент Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив.

«Отечественные предприниматели должны максимально пользоваться открывшимися возможностями. У нас есть ресурсы, таланты, промышленные мощности. Не надо скромничать, надо рассказывать об успехах, в том числе самим себе, чтобы переломить ту неуверенность, на которую нас подсадили еще в 1980–1990-е годы», – считает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

По его словам, после усиления санкционного давления Запада отечественные производители получили конкурентные преимущества, которые могут быть использованы для продвижения российской продукции и на рынках стран БРИКС, ШОС и ЕАЭС. «Было бы странно не использовать эти преимущества. Нужно пользоваться моментом. У нас много современных товаров, технологий, особенно в сфере энергетики. Аналогов отечественным разработкам в ядерной энергетике вообще не существует. Подтверждение тому – строительство нескольких российских АЭС по всему миру», – указал Мартынов.

Россия может многое предложить в сфере IT, разработок программного обеспечения. «Агентство стратегических инициатив (АСИ) выпускает множество программных продуктов в сфере цифрового управления. Эта продукция, во-первых, превосходит по качеству многие зарубежные аналоги. Во-вторых, это же элемент безопасности. Реализованные под эгидой АСИ проекты позволили заменить критические программные западные продукты на отечественные, более безопасные и качественные», – отметил эксперт.

Мартынов приветствовал усилия президента России Владимира Путина по настройке экономики и бизнеса на развитие отечественных брендов. Он напомнил, что именно Путин во время работы премьер-министром был инициатором создания Агентства стратегических инициатив летом 2011 года. «Надо сказать, что у АСИ есть определенные успехи. Другое дело, что об этом не так громко рассказывают. Нам можно поучиться этому у других стран», – считает директор Института новейших государств.

В четверг президент Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» заявил, что мир не развалился из-за антироссийских санкций Запада, а компании из России расширили свои возможности, для них высвободились новые направления. «Кратно расширились возможности для российских предпринимателей. Они активно занимают освободившиеся ниши на рынке, осваивают новые, в том числе экспортные, направления. В результате вся экономика двигается вперед», – заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что для страны важен вклад каждого гражданина, коллектива предприятия, молодых творческих научных бизнес-команд, важны инициативы, направленные на укрепление и развитие промышленного, интеллектуального и технологического потенциала. Президент призвал сделать все необходимое, чтобы основой были не импортные товары и услуги, а отечественные, чтобы создавалось свое, для этого в России все есть.

«Используя лучшие решения, предложения, которые выдвигают наши граждане, деловые и другие объединения, нам нужно задавать высокие стандарты социальной поддержки, благоустройство городов и населенных пунктов, формировать экономику предложения: экономику, которая живет не за счет потребления чужого, импортного, а сама создает, производит современные товары, услуги, технологии», – сказал Путин.