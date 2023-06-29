ФСБ запросила в суде ареста гражданки Ищук по делу о шпионаже

Обозреватель Forbes раскрыл катастрофические детали разгрома ВСУ под Малой Токмачкой

Вооруженные силы Украины за два часа сражения потеряли пятую часть поставленных БМП Bradley и танков Leopard 2A6, бой южнее Малой Токмачки стал катастрофой для украинской армии, сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Журналист пишет, что поражение ВСУ под Малой Токмачкой оказалось с большими потерями, чем думали в США. По его словам, аналитики подсчитали еще больше подбитых и брошенных боевых машин пехоты М2 47-й бригады, хотя сторонним наблюдателям потери ВСУ изначально казались меньшими, передает РИА «Новости».

Экс отметил, что было обнаружено 25 подбитых украинских машин: 17 БМП Bradley, четыре танка Leopard 2A6, три Leopard 2R и один Wisent. Он напомнил, что ВСУ получили всего 100 американских БМП Bradley, 21 Leopard 2A6, а Финляндия передала Киеву все шесть Leopard 2R, пишет Forbes.

Таким образом, пишет журналист, за час или два была уничтожена пятая часть Bradley и Leopard 2A6 и половина поставленных Leopard 2R.

Публицист отметил, несмотря на то что США готовы поставить Киеву еще Bradley, на танки Leopard придется скинуться европейцам, добавив, что бой южнее Малой Токмачки стал катастрофой для украинской армии.

Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что американский президент Джо Байден и другие официальные лица США начали паниковать после слов президента России Владимира Путина об уничтоженной в ходе контрнаступления технике ВСУ.

Между тем Швейцария не одобрила продажу Германии предназначенных для Киева танков Leopard.

Напомним, Путин на встрече с выпускниками военных вузов сообщил, что только в ночь на 21 июня ВС России уничтожили значительное количество бронетехники ВСУ. Президент добавил, что на поле боя уничтожается и иностранная военная техника «горит за милую душу».