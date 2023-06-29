Sky News: Новое заявление Байдена о Си Цзиньпине вызвало недоумение у американцев

Президент США Джо Байден заявил, что во время своего вице-президентства встречался с председателем КНР Си Цзиньпином 68 раз, этим заявлением он вызвал недоумение среди американцев, сообщили Sky News.

По словам Байдена, на посту вице-президента общая длительность его встреч с лидером КНР составила 68 часов – больше, чем у других мировых лидеров, передает РИА «Новости».

Республиканцы из комитета Палаты представителей по надзору и подотчетности в своем Twitter (заблокирован в России) с сарказмом отметили: «Конечно же, президент Байден встречался с Си Цзиньпином 68 раз. Китайские компании ведь были его лучшими клиентами».

В Сети также удивились словам президента США, хоть и признали, что странности в поведении Байдена стали нормой.

Некоторые предположили, что Байден «просто не может держать язык за зубами. Но это и хорошо, потому что это только подтверждает то дело, которое против него строят».

«Он теперь может ляпнуть что угодно и сказать, что пошутил», – добавил пользователь с ником 10yearsgon.

«Наш главный изменник», – подчеркнул ShredUtah.

Глава комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США республиканец Джеймс Комер заявлял, что семейство Байдена в период его вице-президентства получало миллионы долларов из КНР.

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