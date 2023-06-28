Лавров: Вашингтон приказал Киеву не использовать ситуацию с «Вагнером»

Лавров выразил доверие к версии об указе Вашингтона Киеву не использовать ситуацию с «Вагнером»

Данные об указании Вашингтона Киеву о том, чтобы не использовать ситуацию с группой «Вагнер» для диверсий и провокации, вызывают доверие, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Есть основания верить сведениям о том, что Госдеп США до начала военного мятежа в России или сразу после указал своим загранпредставительствам не комментировать ситуацию так, чтобы ее могли привязать к действиям Вашингтона, сказал Лавров, передает ТАСС.

Такие же указания пошли в Киев, украинской стороне было приказано не использовать ситуацию для организации диверсий и провокаций на российской территории, добавил министр. По его словам, это очень надежные сведения, они «похожи на правду».

Ранее политолог-американист Малек Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что в случае, если ситуация с мятежом сложилась бы иным образом, США попробовали бы ей воспользоваться.