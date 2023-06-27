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Американист оценил желание США дистанцироваться от мятежа в России
Американист Дудаков: США дистанцируются от мятежа в России, потому что он провалился
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Белый дом во внешней политике преследует лишь собственную выгоду. Относительное затишье в Вашингтоне объясняется лишь тем, что России удалось полностью подавить вооруженный мятеж. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Малек Дудаков. Ранее в Госдепартаменте обратились к сотрудникам за рубежом с просьбой не комментировать события 24 июня в России.
«На мой взгляд, говорить о том, что мятеж показал сохранение определенного уровня взаимопонимания между США и РФ, нельзя. В день продвижения колонн военной техники к Москве многие американские издания писали о том, что текущий период – самое подходящее время для решительных действий ВСУ на фронте», – сказал американист-политолог Малек Дудаков.
«Тогда, 24 июня, многое было непонятно. Западные эксперты гадали, чем могут закончиться происходящие в России события. Штаты – государство прагматичное. Если бы мятеж в России пошел по другому сценарию, то в Вашингтоне непременно бы звучали совершенно иные призывы и заявления», – отмечает собеседник.
«Постепенно, когда руководству России удалось стабилизировать ситуацию, политики и журналисты США изменили риторику. Пришлось отстраниться от мятежа, чтобы потом в Москве никто ничего плохого не подумал. Любопытно, что Вашингтон даже вынудил Украину отказаться от использования этой темы в ее интересах», – подчеркивает эксперт.
«В связи с этим текущее желание Штатов отстраниться от темы мятежа продиктовано исключительно нуждами Белого дома. Ни о какой «благодарности» за то, что Россия не вмешивалась в события со штурмом Капитолия, не может быть и речи. Внешняя политика США не рассматривает необходимость возвращения морального долга. У нее одна цель – достижение преимущества на международной арене», – резюмирует Дудаков.
Ранее стало известно, что глава Госдепартамента США Энтони Блинкен направил сотрудникам ведомства по всему миру телеграмму с просьбой воздерживаться от комментариев о попытке мятежа в России. Об этом сообщает издание Axios.
Согласно данным информационного портала, в случае если дипломатам поступали вопросы по ситуации в РФ, им предлагалось отвечать, что в Вашингтоне пристально следят за развитием событий. По словам одного из источников, телеграмма была отправлена в том числе для того, чтобы ни у кого не сложилось впечатления о причастности США к военному мятежу в РФ.
При этом западные партнеры также предостерегли офис Зеленского от использования действий ЧВК «Вагнер» для нанесения удара по России. Об этом сообщает издание CNN. «Это внутреннее дело РФ... Союзники предупреждали украинцев, чтобы они не провоцировали ситуацию», – сообщил источник.
По словам анонимного американского чиновника, ВСУ разрешалось использовать возможности на собственной территории, но запрещалось наносить удары по объектам в России. Интересно, что координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби оценил контакты с Кремлем в течение выходных как «хорошие и прямые». Об этом сообщают РИА «Новости».
Представитель США отметил, что он оказался доволен диалогом, сложившимся с Москвой в рамках произошедших событий. Кроме того, он выразил надежду, что в дальнейшем оба государства смогут продолжить общение в том же духе.
Накануне глава МИД Сергей Лавров рассказал о работе посла США в России Линн Трейси в период попытки военного мятежа. Он отметил, что дипломат пыталась передавать сигналы, что Вашингтон «тут ни при чем». Подчеркивалось, что Белый дом очень надеялся на сохранность ядерного оружия и выражал надежды на безопасность американских представителей.
Кроме того, добавил министр, Трейси в беседе заявила, что это внутреннее дело России. Он отметил, что многие его коллеги высказали солидарность с РФ, но некоторые просили не говорить о звонках публично.
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
В США пожаловались на «коварные манипуляции» со стороны Украины
American Greatness: Неуемные потребности Киева в оружии ударили по влиянию США в мире
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Постоянный рост запросов со стороны киевского режима в военной сфере нанес удар по обороноспособности и мировому влиянию США, пишут американские СМИ.
Обозреватель Виктор Дэвис Хэнсон в статье для American Greatness пишет, что американские запасы оружия тают. «Неуемные» потребности Киева, по его мнению, Вашингтон вскоре не будет способен удовлетворять. США не смогут оказывать военную поддержку Тайваню и тем более вмешаться в какой-нибудь новый ближневосточный конфликт, отмечает автор статьи.
По его мнению, непрекращающиеся попытки властей Украины лоббировать рост поставок оружия для нужд ВСУ является незаконным, передает РИА «Новости».
Хэнсон пишет, что Украина на протяжении восьми лет «коварным образом манипулировала» американской внутренней политикой. Такое никому в истории еще не удавалось, отмечает он.
Автор статьи призвал «разрубить этот запутанный украинский узел», если «вмешательства» со стороны Киева не прекратятся.
В Кремле ранее подчеркивали, что поставки западных вооружений Киеву делают ситуацию в Европе более напряженной и непредсказуемой. Такие действия Запада вынуждают Москву использовать «более решительные меры для обеспечения безопасности тех же людей в Донбассе и безопасности» России в целом, отмечал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
WP: США знали о подготовке Пригожиным мятежа
WP: США знали о подготовке Пригожиным мятежа, но не сообщили Москве
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Американская разведка еще в середине июня узнала о подготовке главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным мятежа и сообщила об этом Белому дому, но администрация президента США не стала предавать эту информацию огласке, пишет газета Washington Post со ссылкой на чиновников.
По словам источников Washington Post, американская разведка получила «достаточно сигналов» о подготовке мятежа, но точный характер планов Пригожина и конкретные сроки не были известны. В течение последних двух недель соответствующая информация была передана Белому дому, Госдепартаменту, Пентагону и Конгрессу, передает РИА «Новости».
Однако, по данным New York Times, официальные лица США решили не публиковать эти данные, поскольку опасались, что Москва обвинит их в организации госпереворота. Кроме того, они не хотели помогать российским властям.
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
Блинкен признал трудности Украины в контрнаступлении
Блинкен признал, что ВСУ сталкиваются с трудностями при попытках контрнаступления
Киев сталкивается с некоторыми трудностями при проведении контрнаступления, но несмотря на это украинские войска продолжают продвигаться, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Как указал Блинкен CNN, контрнаступление может продлиться несколько «недель или даже месяцев». По его словам, у ВСУ есть то, что необходимо для того, чтобы оно завершилось успехом, оно, конечно, трудное, поскольку там непростая местность, передает ТАСС.
Он добавил, что ВС РФ в последние месяцы организовали работу, но украинское контрнаступление продвигается. По его мнению, произошедшее с ЧВК «Вагнер» помогает Украине и создает некое преимущество, которое Киеву необходимо использовать.
В субботу в Минобороны сообщили, что ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Краснолиманском направлениях.
США решили отложить введение новых санкций против ЧВК «Вагнер»
WSJ: США из-за событий в России отложат введение новых санкций против ЧВК «Вагнер»
Соединенные Штаты планировали во вторник ввести новые санкции в отношении ЧВК «Вагнер», однако на фоне последних событий в России отложат это, пишут американские СМИ.
Как сообщил источник газеты The Wall Street Journal, Вашингтон не хочет, чтобы введение санкций выглядело так, будто он «принимает ту или иную сторону в этом», передает РИА «Новости».
Соединенные Штаты ранее объявили ЧВК «Вагнер» «транснациональной преступной организацией» и ввели в ее отношении ограничительные меры.
Напомним, Москва предостерегала Запад от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения русофобских целей.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала, в какой восторг пришли враги России от предательства основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
Между тем вечером субботы Пригожин после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент России Владимир Путин, как сообщала белорусская сторона, выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
Россия заявила о попытках США вербовать ее дипломатов при ООН
Зампостпреда Заболоцкая сообщила о попытках спецслужб США вербовать российских дипломатов при ООН
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Спецслужбы США «подходят на улице и в аэропорту к сотрудникам» постпредства России при ООН и пытаются вербовать российских дипломатов, заявила зампостпреда России при организации Мария Заболоцкая.
Заболоцкая считает эти «вербовочные подходы» «психологическим давлением» и попыткой снизить эффективность российского взаимодействия с ООН. Также, по ее словам, используется контекстная реклама в интернете с призывами сотрудничать с ФБР, у постпредства и по маршрутам следования дипломатов расклеивают соответствующие листовки.
Как подчеркнула Заболоцкая, США нарушают Соглашение о Центральных учреждениях ООН и Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, чтобы создать «максимально неблагоприятные условия для постпредства», передает РИА «Новости».
Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что в Штатах неоднократно нарушали свои обязательства как страны, принимающей штаб-квартиру ООН. Однако, как подчеркивал Небензя, в самом Белом доме никогда не согласятся на перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка, а в этом вопросе тяжело заручиться поддержкой двух третей стран – членов организации.
США заявили о желании увидеть роспуск ЧВК «Вагнер»
Глава пресс-службы Госдепа Миллер заявил, что США хотели бы роспуска ЧВК «Вагнер»
Вашингтон хотел бы увидеть, что ЧВК «Вагнер» перестала существовать, сообщил глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.
Как заявил Миллер, США хотят, чтобы ЧВК «Вагнер» «распустилась», передает ТАСС.
Кроме того, Миллер заявил, что США намерены добиваться выдачи Евгения Пригожина, если тот будет находиться в стране, с которой есть соглашение об экстрадиции. Миллер отметил, что такого соглашения с Россией или Белоруссией у США нет, передает РИА «Новости».
Напомним, Пригожин объявлен в розыск в США по обвинению во вмешательстве в американские президентские выборы. События с участием его ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России признаны попыткой вооруженного мятежа. При этом глава Российского государства Владимир Путин озвучил три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».
СМИ назвали число подбитых американских БМП Bradley
NYT: ВСУ потеряли минимум 17 машин Bradley
В ходе СВО украинские военные потеряли минимум 17 американских бронемашин Braldey, которые Вашингтон передал Киеву, сообщили источники New York Times.
США передали Украине 113 таких бронемашин, минимум 17 «или более 15%» из них получили повреждения или были уничтожены, передает собеседник New York Times, передает ТАСС.
Ранее российские военные инженеры ЦВО за уничтожение Bradley были представлены к наградам и поощрены премией.
Лавров рассказал об официальной позиции США в связи с попыткой военного мятежа в России
Посол США в РФ Линн Трейси передавала сигналы представителям России о том, что Вашингтон не имеет отношения к мятежу и надеется на безопасность ядерного оружия, сообщил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.
Также она заявила российским представителям, что Вашингтон «тут ни при чем», это является внутренним делом России, передает РИА «Новости».
«Кстати, когда вчера посол Соединенных Штатов Трейси общалась с российскими представителями, [она] передавала сигналы. Сигнала эти, наверное, не секретные, они заключались прежде всего в том, что США тут ни при чем, что Соединенные Штаты очень надеются, что ядерное оружие будет в порядке, что американские дипломаты не пострадают», – сказал Лавров.
Кроме того, добавил министр, Трейси в беседе заявила, что это внутреннее дело России. Он отметил, что многие его коллеги высказали солидарность с Россией, но некоторые просили не говорить о звонках публично.
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
Зеленский похвастался «вдохновляющим разговором» с Байденом
Зеленский сообщил о телефонных разговорах с Байденом, Трюдо и Дудой
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел «вдохновляющий разговор» с главой американского государства Джо Байденом. Также Зеленский поговорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Польши Анджеем Дудой.
Зеленский заявил, что с Байденом у него состоялся «позитивный и вдохновляющий разговор». Обсуждались боевые действия, «процессы, которые происходят в России», «расширение оборонного сотрудничества» Украины и США «с акцентом на дальнобойных средствах поражения». Кроме того, по словам Зеленского, стороны скоординировали позиции накануне вильнюсского саммита НАТО, который пройдет в июле, обсудили подготовку к «саммиту мира», передает РИА «Новости».
Белый дом сообщил, что Байден «подтвердил неизменную поддержку со стороны США, в том числе посредством оказания на постоянной основе помощи в гуманитарной сфере, сферах безопасности и экономики», передает ТАСС.
До этого у Зеленского состоялся разговор с Трюдо. Зеленский в разговоре «обратил внимание премьер-министра на угрожающую ситуацию» на Запорожской АЭС. Он призвал «партнеров Украины» показать «принципиальную реакцию, в частности, и на Вильнюсском саммите НАТО». Кроме того, Зеленский «поделился украинскими оценками» событий в России.
Также Зеленский сообщил, что провел разговор с президентом Польши: «Последний на сегодня из разговоров с нашими партнерами – с президентом Польши Анджеем Дудой». По его словам, обсуждались «последние события в России и то, как они могут повлиять на ход боевых действий и на ситуацию с безопасностью в регионе». Он добавил, что рассказал о «положении дел на поле боя» и ситуации на ЗАЭС.
Напомним, Зеленского заявил, что Россия якобы хочет подорвать Запорожскую АЭС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слова Байдена и Зеленского о ядерной угрозе, которая якобы исходит от России, «бурным потоком сознания».
Байден заявил о непричастности США к попытке мятежа в России
Западные страны не имеют отношения к попытке вооруженного мятежа на российской территории, заявил глава Белого дома Джозеф Байден.
США не имеют ничего общего с попыткой мятежа в России, это была часть «внутрироссийской системы», заявил Байден, передает ТАСС.
По его словам, Вашингтон продолжит оказывать помощь киевскому режиму, несмотря на события в России.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел «вдохновляющий разговор» с Байденом.
Блинкен обсудил с главой МИД Польши ситуацию в России
Госсекретарь США Блинкен поговорил по телефону с главой МИД Польши Рау о ситуации в России
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, в ходе которых обсуждались события в России, сообщил американский Госдеп.
В заявлении говорится также, что Блинкен приветствовал постоянную помощь, которую Варшава оказывает украинской стороне, и подчеркнул, что США продолжат поддерживать киевский режим, передает РИА «Новости».
Ранее газета Politico писала, что представители американских властей звонили своим европейским коллегам в субботу, чтобы обсудить ситуацию в России, и пришли к выводу, что сейчас Киев обладает «беспрецедентной возможностью для наступления».
Москва накануне предостерегла Запад от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения русофобских целей.
США заявили об отсутствии указаний на намерение России применить ЯО
Представитель Белого дома Кирби заявил об отсутствии признаков того, что Россия намерена применить ЯО на Украине
США не видят каких-либо свидетельств того, что Россия намеревается применить ядерное оружие на Украине, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби сообщил, что никаких действий, требующих от США «изменить расстановку» собственных «стратегических средств» также не наблюдается. Кроме того, он выразил уверенность в сохранении вертикали военного командования России и подчинении войск президенту Владимиру Путину, передает ТАСС.
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что признаков возможности применения Россией размещенного в Белоруссии ядерного оружия не наблюдается. Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Россия якобы хочет подорвать Запорожскую АЭС. Глава МИД России Сергей Лавров назвал его слова «бурным потоком сознания» и заявил о неадекватности Зеленского.
В США назвали конфликт на Украине «экзистенциальным» для России
Экс-разведчик США Риттер заявил, что Россия не может потерпеть поражение в конфликте на Украине
Западу не удастся победить Россию в конфликте на Украине, так как для России он напрямую связан с вопросом выживания, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Риттер заявил, что для России данный конфликт «носит экзистенциальный характер». По его словам, россияне «не могут потерпеть поражение», так как в этом случае «Россия, которую они любят, которую с таким трудом поднимали из пепла после девяностых, канет в небытие». Он сказал, что для России идет «борьба не на жизнь, а на смерть в буквальном смысле», передает РИА «Новости» со ссылкой на U.S. Tour of Duty.
Как заявил Риттер, США предпочитают передавать Украине вооружения, чтобы не получать «тела американских солдат в мешках», но в этом и заключается преимущество России. Риттер заявил: «Вы не сможете превзойти их (россиян) в страданиях, потому что они готовы платить любую цену за сохранение своей нации». «А какую цену готов платить коллективный Запад за причинение этой боли России? Ответ прост – вряд ли хоть что-нибудь», – сказал он.
Напомним, Риттер заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, который по итогам контрнаступления получил лишь гибель украинских военных и уничтожение поставленной Западом техники, придется признать поражение.
Блинкен: США следят за ситуацией в России
Вашингтон следит за развитием ситуации в России, при этом Вашингтон не обладает полнотой картины относительно событий последних дней, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN.
Он подчеркнул, что пока рано утверждать о том, к чему это приведет, а также добавил, что ситуация в России «находится в развитии», и о ее итогах пока судить преждевременно, передает РИА «Новости».
Блинкен отметил, что в Вашингтоне не меняли готовности стратегических сил на фоне событий с ЧВК «Вагнер».
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
Блинкен назвал ситуацию с ЧВК «Вагнер» внутренним делом России
Ситуация вокруг ЧВК «Вагнер» является внутренним российским делом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен на вопрос CNN о том, чем подобные события могут грозить российскому руководству, ответил, что «не хотел бы спекулировать на эту тему». По его мнению, это внутреннее дело России, передает ТАСС
В воскресенье премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что основной темой плановой ежемесячной встречи министров иностранных дел стран-членов Евросоюза в Люксембурге станут последствия попытки мятежа в России.
Ранее сообщалось, что представители Североатлантического альянса в субботу провели неформальные переговоры с Министерством обороны России, заверив, что не имеют отношения к ситуации с ЧВК «Вагнер».