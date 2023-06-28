МИД анонсировал открытие представительств в Донецке и Луганске

На Украине предложили переименовать город Запорожье

На Украине город Запорожье предложили переименовать из-за несоответствия нормам украинского языка, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на Нацкомиссию по стандартам государственного языка на Украине.

До 1921 года город носил название Александровск, Запорожьем его назвали так как город находится «за порогами», препятствовавшими судоходству до сооружения в 1932 году плотины Днепровской ГЭС, передает «Российская газета».

Нынешнее название города, по мнению украинских чиновников, может «не соответствовать лексическим нормам украинского языка, в частности, касаться российской имперской политики».

Для того, чтобы придумать новое название местным украинским властям отвели полгода.

Ранее в Днепре (Днепропетровске) переименовали 36 улиц, названия которых связаны с Россией.