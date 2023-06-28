Организаторы всероссийской премии «Гордость нации» учредили номинацию для молодежи

Организаторы всероссийской премии «Гордость нации» учредили номинацию за вклад молодого поколения в развитие России

В конкурс Всероссийской общественной премии «Гордость нации – 2023» включили новую номинацию «Поколение Ум» – за вклад молодого поколения в развитие России.

Принять участие в премии могут представители общественных объединений и некоммерческих организаций, реализующие проекты в сфере государственной национальной политики, волонтеры и участники добровольческих движений, преподаватели и авторы проектов по сохранению и развитию родных языков, журналисты, блогеры, мастера народного творчества и организаторы этнобизнеса.

Председатель Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России», руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев отметил, что за три года существования премии отобрано и награждено 88 лауреатов: людей, которые вкладывают свою энергию и сердце в очень большое дело, берегут и передают новому поколению знания, помогают еще лучше ощутить неразрывное единство и богатство народов России.

По словам начальника департамента национальной политики управления президента по внутренней политике Татьяны Вагиной, несмотря на то, что премия общественная, экспертная оценка высокая и профессиональная. «Начиная с 2022 года, при поддержке министерства культуры мы стали продвигать наших лауреатов уже после вручения премии. Дирекция «Ассамблеи народов России» регулярно проводит встречи с лауреатами на портале Культура.рф где они в режиме онлайн-конференции делятся опытом и знаниями. В этом мы видим преемственность нашего взаимодействия», – отметила она.

Премия присуждается в семи номинациях, в каждой из которых определяются три лауреата. Кроме того, оргкомитет премии вправе учредить специальные номинации.

Руководитель федерального информационно-коммуникационного проекта «Народов много – Родина одна» Денис Жильцов представил новую номинацию «Поколение Ум». «Эта номинация про ребят разной национальности от Калининграда до Владивостока, у которых горят глаза, которые в своем молодом возрасте уже достигли высоких результатов в спорте, науке, искусстве, общественной деятельности. Номинация «Поколение Ум» создаст демонстрацию успеха в нашей стране, основанного на наших традиционных ценностях, покажет молодежи правильный пример», – заявил Жильцов.

Площадка не только позволяет выделить лучшие проекты, направленные на сохранение и укрепление языкового, культурного, исторического наследия страны, но и объединяет лауреатов со всех уголков многонациональной России, включая новые субъекты. Отбор лучших проектов будет осуществляться членами экспертных комиссий, в состав которых входят государственные деятели, представители культуры, образования и лидеры общественного мнения.

Заявки на соискание премии будут приниматься с 1 июля и по 10 сентября. В 2023 году, с учетом хода специальной военной операции, было принято решение посвятить специальную номинацию защитникам Отечества, которая так и будет называться – «Защитники Отечества».

Победители получат наградную статуэтку, дипломы I, II или III степени и фрачный знак лауреата. Организатор премии – Общероссийская общественно-государственная организация «Ассамблея народов России», при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, обеспечит лауреатам комфортное пребывание в Москве.