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Макрон признал приоритет финансирования Украины перед бедными странами Африки
Президент Франции Макрон заявил, что Западу проще дать деньги Украине, чем помочь бедным странам
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Страны Запада готовы быстро выделить миллиарды долларов Украине, для помощи бедным государствам им могут потребоваться десятилетия, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телекомпании CNN.
Макрон заявил о существовании большого риска «глобального раскола из-за войны на Украине и всей динамики» по линии «Запад и все остальные» вокруг конфликта, передает ТАСС.
Он заявил, что расстроен нарративом двойных стандартов мировых лидеров, которые готовы потратить миллиарды для Украины, но когда речь заходит о том, чтобы решить проблему бедности, изменения климата, уязвимости перед изменениями климата, требуются годы или десятилетия, чтобы найти несколько миллионов.
Президент Франции считает обоснованным помощь Запада Украине, потому что таким образом отстаивает международное право и свои «свободу и принципы», но оказался неээфективном в помощи Югу и многим странам, столкнувшимся с бедностью и изменениями климата.
Макрон призвал разобраться с двойными стандартами, которые, по его мнению, могут быть применены для создания альтернативного многополярного мира, финансовых институтов, нового глобального порядка.
Ранее Макрон призвал Европу к большей самостоятельности.
До этого Эммануэль Макрон заявлял, что ЕС должен быть «способен выбирать своих партнеров и решать за себя, а не следовать правилам», он имеет право прибегать к протекционистским механизмам.
Как отмечал германский политолог Александр Рар, Макрон расколол Европу на два лагеря.
Рогов рассказал, почему ВСУ не воспользовались мятежом Пригожина
Рогов: Наши бойцы мужественно сдерживали фронт и переживали за ситуацию в тылу
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Противник рассчитывал, что мятеж продлится в России не одни сутки, и он успеет перейти в широкомасштабное наступление. Однако его планам не суждено сбыться. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя обстановку на Запорожском направлении фронта.
«Во время попытки вооруженного мятежа я постоянно был на связи с ребятами на линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении. Все они героически держались и переживали за то, что происходит в тылу, в «большой России», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Мы ведь прекрасно понимаем, как любые проблемы в тылу могут сказаться на фронте. Кроме того, бойцы и местные жители искренне переживали за свою Родину и боялись ее потерять. Причем я получал от них не просто слова поддержки, а целые видеоролики, чтобы я выложил их у себя в Telegram-канале. В общей сложности жители региона и военнослужащие прислали больше полутысячи видеозаписей и, конечно, все их опубликовать я не смог просто физически», – добавил он.
«Что касается обстановки на фронте, бои там были средней интенсивности. Противник не воспользовался ситуацией в первые сутки. Судя по всему, они надеялись, что мятеж не удастся подавить так быстро, и готовились к активной фазе своего контрнаступления в воскресенье – понедельник», – отметил собеседник.
«Вместе с тем на Запорожском направлении вчера началась перегруппировка подразделений ВСУ. По сути, они вскрыли свои позиции в тылу. Конечно, этим воспользовались наши артиллерия и ВКС, были нанесены удары по складам с оружием и боеприпасами, а также по местам расположения личного состава. Противник допустил оплошность, расслабившись и обрадовавшись нашим проблемам», – рассказал Рогов.
«Кроме того, в районе Гуляйполя уже появились первые группы военнослужащих ВСУ, которые готовились для основного удара контрнаступления. Это говорит о том, что резерв живой силы иссякает в обычных подразделениях противника и требуется пополнение», – заключил он.
Ранее стало известно, что российские военные отразили атаки противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, уничтожив танки, броневики и живую силу. Об этом сообщил руководитель пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
На Запорожском направлении гаубичной артиллерией нанесено поражение технике и живой силе противника. Уничтожен пикап с националистами в районе Новоданиловки, гаубица «Мста-Б» в районе Белогорья и американская гаубица М777 в районе Новоселовки, минометный расчет в районе Малой Токмачки.
Российские вертолеты уничтожили БМП, боевые бронированные машины и места скопления боевиков в районе Новоданиловки, а барражирующим боеприпасом «Ланцет» российские военные уничтожили САУ в районе Каменского. Чехов уточнил, что на участке Южно-Донецкого направления российские силы уничтожили свыше 50 украинских боевиков, а также семь боевых бронированных машин.
Накануне врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что обстановка в регионе остается стабильной, все службы продолжают работу в штатном режиме, рубежи надежно защищены российскими военными.
Напомним, в ночь на субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», около здания была выставлена бронетехника. Попытку мятежа осудили в российском обществе. К вечеру субботы ситуацию удалось урегулировать, глава ЧВК Евгений Пригожин принял решение развернуть свои колонны, вывести подразделения из Ростова-на-Дону и вернуть их в полевые лагеря.
Пьяные контрразведчики избили генерала СБУ в Ужгороде
Пьяные контрразведчики избили генерала СБУ в ресторане в Ужгороде
Начальник Мукачевского отдела контрразведки Службы безопасности Украины Андрей Панарин и его пьяные подчиненные избили генерала и бывшего ректора Академии СБУ Виктора Микулина, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в пятницу в ужгородском ресторане «Три туза», где начальник отдела контрразведки СБУ Андрей Панарин отдыхал вместе с подчиненными. В это же время в заведении находился генерал Микулин, проводивший встречу с помощником депутата от правящей партии «Слуга народа» Людмилы Марченко Руманом Вайэлем и представителями международной европейской организации, пишет «Страна.ua».
Микулин сделал замечание представителям контрразведки СБУ, которые слишком шумели. Те в ответ сразу накинулись на Микулина, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Избив Микулина на месте, группа контрразведчиков вывезла его в лес, где пострадавшего еще раз избили и отобрали у него мобильный телефон. В полицию о случившемся сообщил Вайэль, который смог убежать из ресторана во время драки.
Контрразведчики задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», передает ТАСС.
Российский разведчик рассказал о ситуации в районе Артемовска
Российский разведчик сообщил о прекращении наступательных действий ВСУ в районе Артемовска
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Вооруженные силы Украины не ведут активных наступательных действий на Артемовск, в основном работает артиллерия, сообщил разведчик 150-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки российских войск. Российские военные в четкой координации выдавливают украинских боевиков с позиций дальше Артемовска, сообщают информационные агентства.
По словам разведчика, украинские военные понимают, что российские войска «находятся выше» и у бойцов ВСУ будет «немного вариантов», если «пойдут», передает РИА «Новости».
Кроме того, под огневым контролем российских войск находится дорога, по которой украинские силы снабжают свои передовые позиции, «как они сами назвали – в ад». По технике ВСУ, появляющейся на дороге «отрабатывает ПТУР».
Разведчики на донецком направлении уничтожили бронетранспортер M113 производства США, перевозивший боеприпасы и группу пехоты ВСУ в строну Ивановского, рассказал российский военный.
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что было вскрыто выдвижение трех штурмовых групп украинских войск севернее Артемовска в направлении Берховки, их рассеяли огнем из минометов.
ТОС «Солнцепек» поразил скопление пехоты ВСУ в районе Мало-Ильиновки. Авиация нанесла удар по ВСУ в районе Раздоловки и Богдановки, РСЗО «Торнадо-С» – в районе Константиновки. Кроме того, в Белогоровке, Александро-Шультино и Ивановке уничтожены украинские артустановки 2С1 «Гвоздика», в Новопокровском – Д-20, в районе Белой Горы – украинская БМП, в Красногоровке – станция радиоэлектронной борьбы и полевой пункт боепитания, в районе Николаевки – склад ГСМ.
Штурмовые действия украинских военных были остановлены в районе населенных пунктов Веселое, Яковлевка, Красное, Берестовое, Спорное и Белогоровка.
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские войска подавили на Краснолиманском направлении около 30 позиций артиллерии и более 20 минометных расчетов ВСУ. Авиация провела более 40 вылетов, нанесены ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам, пунктам временной дислокации, местам скопления техники, а также сосредоточения живой силы и огневых средств противника, передает ТАСС.
На торском участке в районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение подразделений ВСУ. Были уничтожены боевые бронированные машины ВСУ, два пикапа, а также «достигнуты значительные потери среди личного состава националистов».
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на Донецком направлении потери ВСУ составили до 430 военнослужащих.
На Украине рассказали, где будут базироваться западные самолеты для ВСУ
ВСУ: Зарубежные самолеты в случае поставок на Украину будут базироваться на территории страны
Боевые самолеты, которые Украине могут предоставить ее западные союзники, будут базироваться и маскироваться на аэродромах страны, сообщил представитель Воздушных сил ВС Украины (ВСУ) Юрий Игнат.
По его словам, украинские самолеты совершают боевые вылеты с аэродромов Украины, точно так же базироваться будут и зарубежные истребители, если их поставят, передает ТАСС.
Игнат отметил, что украинские летчики уже обучаются в Европе, каждую неделю туда отправляются новые группы.
Ранее издание Politico со ссылкой на близкие к НАТО источники сообщило, что Запад может начать поставки самолетов F-16 на Украину в начале 2024 года.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае поставок F-16 киевскому режиму эти самолеты будут уничтожены.
В МИД России выразили протест Западу из-за планов передать Киеву F-16.
Киев обвинил Израиль в «тесном сотрудничестве» с Россией
Киев раскритиковал правительство Израиля, которое выбрало путь тесного сотрудничества с Россией
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Власти Израиля встали на путь тесного сотрудничества с Россией и заняли пророссийскую позицию, Киев сожалеет об этом, заявило украинское посольство в еврейском государстве.
В частности, дипломаты пришли к выводу, что израильское правительство «сделало выбор в пользу пути тесного сотрудничества» с Россией. По мнению украинской стороны, об этом свидетельствует ряд довольно противоречивых событий, произошедших в первой половине 2023 года и совпавших с почти полным отсутствием израильской гуманитарной поддержки Украины, передает ТАСС.
К таким «противоречивым событиям» Киев отнес, в частности, «бесплодный визит» главы МИД Израиля Эли Коэна на Украину в феврале, а также серию интервью премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Так, в интервью газете The Jerusalem Post 22 июня Нетаньяху заявил, что Израиль не станет передавать Киеву вооружения, поскольку опасается того, что оно попадет в руки Ирана и будет использовано против Израиля. В том же интервью Нетаньяху сообщил, что Израиль уже видит у своих границ западное противотанковое вооружение, изначально поставленное Киеву.
«Все соответствующие заявления израильского премьер-министра были нацелены на оправдание полного бездействия Израиля в оказании Украине оборонительной помощи за последние полтора года. Изначально аргументы выстраивались вокруг особых отношений Израиля с Россией в Сирии и хрупкого положения еврейского населения в России. Вместе с тем в последнем интервью появились полностью вымышленные и спекулятивные утверждения, предполагающие передачу западного вооружения из Украины сирийскому и иранскому режимам», – заявили в посольстве Украины.
Таким образом, подчеркнули дипломаты, Израиль активно налаживает отношения с Москвой. «Так называемый нейтралитет израильского правительства считается четкой пророссийской позицией. … Мы призываем израильское правительство изменить свою позицию и поддержать Украину оборонительными средствами. … Мы ожидаем от Израиля, что он встанет на правильную сторону истории», – заключили в посольстве.
Глава израильского МИД Эли Коэн в ответ на заявление украинского посольства, заявил, что Израиль относительно конфликта на Украине находится «на правильной стороне истории» и поддерживает Киев, оказывая ему гуманитарную помощь.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что появление переданного Киеву западного оружия у границ Израиля и его возможное использование против Тель-Авива является весьма актуальной угрозой.
Шойгу провел совещание с командованием группировки российских войск «Запад»
Шойгу на совещании с командованием группировки российских войск «Запад» отметил ее эффективность
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел совещание с командованием группировки российских войск «Запад», он отметил ее эффективность при выявлении и поражении военной техники вооруженных сил Украины и скоплений личного состава ВСУ, сообщает российское ведомство.
Шойгу указал на необходимость продолжать вести разведку, чтобы своевременно пресекать намерения ВСУ «на дальних подступах к линии боевого соприкосновения». Он подчеркнул важность «всестороннего обеспечения войск», а также организацию «условий для безопасного размещения» российских военных, передает РИА «Новости».
Напомним, Шойгу сообщил, что формирование резервов Вооруженных сил России в составе отдельной армии завершится к концу июня.
Посла Украины решили вызвать в МИД Израиля
Украинского посла Корнейчука решили вызвать в израильский МИД в связи с «неприемлемыми» заявлениями Киева
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Посла Украины в Тель-Авиве Евгения Корнейчука вызовут в израильский МИД, сообщили в израильском ведомстве после того, как украинское посольство обвинило Израиль в «тесном сотрудничестве» с Россией.
В воскресенье министр иностранных дел Израиля Эли Коэн также сообщил, что украинский посол будет вызван в МИД. Коэн счел заявление украинской стороны «резким и неприемлемым», передает РИА «Новости».
Jerusalem Post пишет, что украинскому дипломату, как ожидается, будет выражен протест, передает ТАСС.
Напомним, украинское посольство в еврейском государстве заявило, что Израиль «сделал выбор в пользу пути тесного сотрудничества» с Россией. Украина обвинила Израиль в «полном бездействий» в вопросе оказания Киеву «оборонительной помощи».
Коэн ответил, что «не намерен опускаться до этого дискурса», передает РБК.
По его словам, Израиль относительно конфликта на Украине находится «на правильной стороне истории» и поддерживает Киев, оказывая Украине гуманитарную помощь. Киев утверждает, что израильская гуманитарная помощь «практически отсутствует».
Блинкен признал трудности Украины в контрнаступлении
Блинкен признал, что ВСУ сталкиваются с трудностями при попытках контрнаступления
Киев сталкивается с некоторыми трудностями при проведении контрнаступления, но несмотря на это украинские войска продолжают продвигаться, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Как указал Блинкен CNN, контрнаступление может продлиться несколько «недель или даже месяцев». По его словам, у ВСУ есть то, что необходимо для того, чтобы оно завершилось успехом, оно, конечно, трудное, поскольку там непростая местность, передает ТАСС.
Он добавил, что ВС РФ в последние месяцы организовали работу, но украинское контрнаступление продвигается. По его мнению, произошедшее с ЧВК «Вагнер» помогает Украине и создает некое преимущество, которое Киеву необходимо использовать.
В субботу в Минобороны сообщили, что ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Краснолиманском направлениях.
КГБ рассказал о подготовке на Украине террористов для вторжения в Белоруссию
Замглавы следственного управления КГБ Бычек заявил о подготовке на Украине террористов для вторжения в Белоруссию
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В Польше, Литве и на Украине готовят террористов для вооруженного вторжения на территорию Белоруссии, заявил замглавы следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек.
Бычек сообщил, что его ведомство следит за «такими террористическими проявлениями». По его словам, в Белоруссии «к этим вызовам готовы». Он заверил. что «у беглых террористов и стоящего за их спиной коллективного Запада шансов нет», Белоруссия способна своевременно «нейтрализовать угрозу», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».
Как сообщили в КГБ, боевиков готовят на базе спецподразделений и вооруженных формирований: «В Польше – это «Гром», в Литве – Союз стрелков Литвы, на Украине – СБУ и подразделения украинской военной разведки». После такой подготовки идет «обкатка» в боях на Украине, а затем боевики становятся инструкторами, готовят теракты и разрабатывают планы вторжения в Белоруссию. Бычек сказал, что личности сотрудников спецслужб, которые готовят террористов, известны, как и фонды их финансирования.
Напомним, британские СМИ сообщали, что в Польше проходят боевую подготовку белорусские боевики, которые собираются предпринять попытку свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко.
В США заявили Киеву об отказе европейцев воевать с Россией
Европа устала от финансовой поддержки Украины, поэтому не станет воевать за нее в случае реальной войны с Россией, считает обозреватель American Conservative Дуг Бэндоу.
Автор пишет, что перед саммитом НАТО в Вильнюсе в США приезжали европейские политики, поддерживающие вступление Украины в альянс. В ходе общения с ними журналист подтвердил свои доводы о том, что в Европе никто не готов вступить в конфронтацию с Россией, передает РИА «Новости».
Собеседники Бэндоу, в основном из национальных правительств и Европарламента, признали, что население их стран устало от предоставления Украине материальной помощи.
В связи с этим у журналиста возник вопрос о готовности этих людей вступить в реальную войну с Россией. «Никто не ответил на него утвердительно», – заявил Бэндоу.
Обозреватель полагает, что из членов НАТО только США готовы к подобному противостоянию, однако в Вашингтоне понимают, что столкновение с Россией сопрягается с угрозой ядерной войны, а американские политики не пошли бы на такой шаг.
Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует предложить Украине новый пакет финансовой помощи в размере 50 млрд евро.
Евродепутат обвинил Зеленского в продаже украинской земли
Евродепутат Уоллес заявил, что Зеленский распродает земли Украины, пока сограждане умирают в боях
Пока украинские граждане умирают в боях, президент Украины Владимир Зеленский распродает государственные земли, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
Уоллес заявил, что нанесенный Украине ущерб «огромен», Зеленский же воспользовался ситуацией, чтобы «заняться продажами». «За что умирают украинцы из рабочего класса?» – приводит слова Уоллеса РИА «Новости».
Как заявил евродепутат, «города и окружающие их земли давно украли местные олигархи, которые в сговоре с мировым финансовым капиталом». Свыше 3 млн га земли сельскохозяйственного назначения получили компании, которые находятся в «западных налоговых гаванях». При этом Зеленский «запретил оппозиционные партии, которые выступали против закона о продаже земель иностранным инвесторам», сказал Уоллес.
Напомним, до Зеленского ни один из прежних президентов Украины не мог или не хотел создать открытый рынок земли – еще в 2002 году, при Леониде Кучме, на продажу сельхозземель был введен мораторий, который затем несколько раз продлевался Верховной радой. Зеленскому же удалось решить вопрос меньше чем за два года после вступления на пост.
Британцы захотели устроить референдум об отмене санкций против России
Петиция за референдум по отмене санкций в отношении России набрала в Британии более 10 тыс. голосов
Свыше 10 тыс. жителей Великобритании поддержали петицию с призывом провести референдум по отмене санкций в отношении России, британский кабмин обязан ответить на нее, следует из данных на сайте парламента Великобритании.
В петиции сказано, что кабмин должен провести референдум «в течение максимум полугода», если собирается придерживаться прежнего курса. Подчеркивается, что власти страны не получали от граждан мандата на вмешательство в конфликт на Украине, британцы же вынуждены испытывать экономические последствия – повышение «цен на энергоносители, стоимости жизни, процентных ставок, инфляции, уровня безработицы», рост налогов и ставок, а также «забастовки, ущерб бизнесу и сокращение государственных услуг».
Как сообщается на сайте британского парламента, если петиция набирает более 10 тыс. подписей, то на нее должно отреагировать правительство. При 100 тыс. подписей документ рассмотрят в парламенте, передает РИА «Новости».
Напомним, в Великобритании продолжается программа по сокращению вооруженных сил. В британском министерстве финансов заявили, что несмотря на острую необходимость перевооружения, денег на вооруженные силы нет. В марте стало известно, что противостояние с Россией опустошило британские супермаркеты.
Глава МО Украины обсудил контрнаступление с главой Пентагона
Министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter (соцсеть заблокирована в России) рассказал, что обсудил с шефом Пентагона Ллойдом Остином украинское наступление.
Он рассказал, что в ходе телефонного разговора они также обсудили следующие шаги по укреплению наших сил обороны. Кроме того, стороны обсудили попытку мятежа в России, передает РИА «Новости».
В субботу в Минобороны России сообщили, что ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Краснолиманском направлениях.
Минобороны: Российские силы отразили 10 атак ВСУ в районе Артемовска
Минобороны: Российские силы отразили 10 атак ВСУ под Артемовском, еще четыре – под Авдеевкой, Марьинкой и Первомайским
Российские военные за последние сутки отразили четыре атаки украинских сил в районе Авдеевки, Марьинки, Первомайского, а также 10 атак в районе Артемовска, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях», – говорится в Telegram Минобороны.
Так, на Донецком направлении в районе Артемовска подразделения Южной группировки войск отразили 10 атак ВСУ в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Курдюмовка, Ягодное, Зализнянское и Дубово-Василевка. Еще четыре атаки украинских войск отражены в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Первомайское. Потери ВСУ составили до 430 военнослужащих, 11 боевых машин пехоты, семь автомобилей, три пикапа и гаубица Д-30. Кроме того, в районе Авдеевки уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
На Краснолиманском направлении группировкой войск «Центр» отражены четыре атаки в районах населенных пунктов Ямполовка, Кармазиновка и Червоная Диброва. Авиация и артиллерия нанесли поражение подразделениям 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва и Кузьмино.
Одновременно в районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
Всего за сутки на данном направлении уничтожено до 130 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30. Сдались в плен трое украинских военнослужащих.
На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» были отражены две атаки 128-й бригады территориальной обороны в направлении населенного пункта Приютное Запорожской области. Кроме того, на Запорожском направлении российскими войсками отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.
Потери ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях за последние сутки составили более 170 военнослужащих. Кроме того, уничтожены один танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», две гаубицы Д-20, а также одна Д-30. В районе населенного пункта Кушугум Запорожской области также уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.
Тем временем Западная группировка войск за сутки уничтожила до 25 украинских военнослужащих и два пикапа на Купянском направлении в районах населенных пунктов Красное Первое, Новомлынск, Котляровка и Масютовка Харьковской области.
На Херсонском направлении уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также американская артиллерийская система М777. Также в районе населенного пункта Казацкое Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны ВСУ.
Также средства ПВО России перехватили тактическую ракету «Точка-У» и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS ВСУ. Кроме того, уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Коломыйчиха ЛНР, Соледар, Бахмутское и Новопетриковка ДНР.
Склад поставлявшего оружие Украине бизнесмена повторно сгорел в Болгарии
Принадлежащий бизнесмену Гебреву склад боеприпасов повторно сгорел в Болгарии
Второй за год пожар произошел на складе боеприпасов в болгарском Карнобате, который принадлежит предпринимателю Эмилиану Гебреву, поставлявшему вооружение на Украину в разгар конфликта в Донбасса в 2014 году, сообщает радиостанция BNR.
Пожару предшествовала серия взрывов. Пострадавших в результате инцидента нет, но склад полностью сгорел. Расследованием занимается агентство национальной безопасности Болгарии, передает РИА «Новости».
Первый пожар произошел в июле 2022 года. Тогда Гебрев обвинил ГРУ в уничтожении своего хранилища. Теперь же, по его словам, пока неясно, есть ли связь между двумя пожарами.
Ранее Гебрев признавал, что поставлял вооружение на Украину в разгар конфликта в Донбассе в 2014 году, а также подтвердил, что хранил боеприпасы на складах в чешском Врбетице. В 2021 году Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на этом складе.