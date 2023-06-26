Керри не увидел необходимости судить Буша за вторжение в Ирак

Экс-госсекретарь Керри отказался считать вторжение США в Ирак «преступлением агрессии на основании ложных обвинений»

Бывший глава Госдепа Джон Керри заявил, что против международного суда над бывшим президентом США Джорджем Бушем-младшим за вторжение в Ирак, так как Бушу не предъявляли обвинений.

Керри, который сейчас является спецпосланником президента США по вопросам климата, обсуждал в интервью «запрос на большее равенство и справедливость» со стороны Глобального Юга, передает ТАСС.

Ему указали, что Запад требует судить президента России Владимира Путина за спецоперацию на Украине. В связи с этим у Керри поинтересовались, поддержит ли экс-госсекретарь аналогичный суд над Бушем.

Керри ответил отрицательно, «потому что не было прямого процесса выдвижения обвинений в отношении президента Буша». «Если бы были нарушения во время этой войны, то да», – сказал Керри. Он подчеркнул, что был против военной кампании в Ираке, а также публично заявлял о нарушениях во время Вьетнамской войны.

Однако Керри отказался признавать вторжение в Ирак «преступлением агрессии на основании ложных обвинений». «Ну, тогда-то не было известно, что это ложь», – сказал он, пояснив, что «были предъявлены доказательства, и люди не знали о том, что это ложь».

Керри также не стал отвечать на настойчивые просьбы разъяснить, кто же соврал в ситуации с Ираком. Он заявил, что «уже много времени потратили в прошлом» на дебаты о вторжении. При этом Керри выразил сожаление, что вместе с Конгрессом наделил президента полномочиями использовать силу. «Когда мы узнали, что это ложь, люди встали и поступили правильно», – сказал он.

Напомним, бывший командующий бригадой пограничных войск иракской армии, бригадный генерал Аяд ат-Туфан рассказал, что американские военные в ходе агрессии против Ирака в 2003 году совершали массовые преступления против гражданского населения.