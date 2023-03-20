Иракский генерал рассказал о преступлениях США при вторжении в страну в 2003 году

Генерал ат-Туфан: Зверства Америки в Ираке позорны

Американские военные в ходе агрессии против Ирака в 2003 году совершали массовые преступления против гражданского населения, рассказал в годовщину вторжения США в эту страну бывший командующий бригадой пограничных войск иракской армии, бригадный генерал Аяд ат-Туфан.

По его словам, планы по уничтожению Ирака вынашивались США за десятилетия до падения Багдада в 2003 году. Он добавил, что американцы применяли чрезмерную силу, использовав средние и тяжелые оружие вблизи жилых районов, что является нарушением Женевских конвенций, передает РИА «Новости».

По словам ат-Туфана, американцы применяли все виды оружия против мирных жителей, чтобы повлиять на их моральный дух и заставить отказаться от поддержки сражающейся иракской армии.

Бывший высокопоставленный военный также прокомментировал циркулировавшую в те годы информацию, что некоторые иракские жители встречали оккупантов «с цветами».

«Эти слухи не имели ничего общего с действительностью и распускались лишь для того, чтобы сломить боевой дух иракского народа и армии. Оккупанты лишили нас нашего достоинства и суверенитета, забрали жизни тысяч иракцев и до сих пор творят мерзости, а их преступления и вероломство не знают конца», – отметил он.

Ат-Туфан отметил, что преступления совершала не только американская армия, но и различные ЧВК, завербованные Вашингтоном, «беспричинно совершавшие облавы и убийства мирных жителей».

По его словам, зверства Америки в Ираке постыдны и позорны, все их преступления подтверждают, что они – это армия, основанная на нарушении прав человека и постоянных унижениях слабых.

Напомним, турецкий историк Мехмет Перинчек заявил, что США вторжением в Ирак хотели создать проект «Большой Курдистан», целью был не только Багдад, но и Турция, Россия и Китай.