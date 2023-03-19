Историк назвал цели США в Ираке

США вторжением в Ирак хотели создать проект «Большой Курдистан», целью был не только Багдад, но и Турция, Россия и Китай, считает турецкий историк Мехмет Перинчек.

По его словам, вторжение США в Ирак и его оккупация является наглядным примером того, как США относятся к международному праву, оккупация была осуществлена полностью на лжи и черной пропаганде, передает РИА «Новости».

Он назвал вторжение США в Ирак попыткой реализации проекта по однополярному миру. Перинчек уточнил, что целью была попытка изменения границ 24 стран, среди которых Турция, Россия, Китай.

Историк полагает, что проект США подразумевал не только расчленение Ирака, Турции, Сирии и Ирана, но и всей Евразии, во главе с Россией.

Напомним, прежде чем обвинять Москву в «военных преступлениях» на Украине, Западу во главе с США нужно вспомнить о и собственных, заявил депутат Европарламента Мик Уоллес.

По его словам, за совершенные военные преступления все должны нести ответственность. Если говорить об российско-украинском конфликте, то нужно обратить внимание и на остальные. Так, он привел в пример незаконную войну в Ираке, в результате которой погибли миллионы мирных жителей.