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Владельцы квартир в Анталье ослабили требования к арендаторам
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В Турции в Анталье владельцы квартир ослабили требования к арендаторам из-за оттока иностранцев, сообщил глава Палаты риэлторов Антальи Исмаил Чаглар.
По его словам, иностранцам отменяют вид на жительство из-за чего наблюдается их отток. В связи с этим цены на недвижимость не растут, хотя и остаются высокими. Отмечается, что некоторые из россиян и украинцев, которым не продлили ВНЖ, отправляются в Грузию, передает РИА «Новости».
Чаглар подчеркнул, что после отъезда иностранцев аренда снизилась на 30%. Критерии владельцев недвижимости сменились. Они готовы сдавать квартиры туркам без депозита за 12 месяцев.
В конце прошлого года россияне, переехавшие в Турцию, стали жаловаться на проблемы с ВНЖ через аренду квартиры.
Командир «ШтормZ» рассказал о ситуации на запорожском направлении после мятежа ЧВК «Вагнер»
Мятеж руководства ЧВК «Вагнер» никак не отразился на военной ситуации на запорожском направлении, и в будущем никак не повлияет, сообщил командир подразделения «ШтормZ» с позывным Али.
Военный уверен, что ВС России бьет и будет бить противника, как и прежде. Он также от имени своего личного состава заявил, что поддерживает «великую Родину» во главе с верховным главнокомандующим, передает ТАСС.
Ранее вооруженный мятеж владельца ЧВК «Вагнер» жестко осудили в российском обществе.
Захарова призвала запомнить фразу Кулебы
Захарова призвала запомнить фразу Кулебы о проблемах в России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала запомнить фразу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о проблемах в России.
Захарова в своем Telegram-канале привела реакцию Кулебы на ситуацию в Ростове-на-Дону. По его словам, любые проблемы в России отвечают интересам Киева.
«Каждый должен запомнить эту фразу. Лучше не скажешь, потому что хуже не сделаешь», – считает дипломат.
Ранее спикер МИД России Мария Захарова заявила, что в России только один главнокомандующий, россиянам нужно объединиться, чтобы не допустить междоусобицы, которой ожидает враг.
Пригожин принял предложение Лукашенко о шагах по деэскалации
Евгений Пригожин принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко об остановке движения ЧВК «Вагнер»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным о шагах по деэскалации, сообщили в пресс-службе белорусского президента.
В пресс-службе белорусского президента сообщили, что Путин рассказал Лукашенко о ситуации на юге России с частной военной компанией «Вагнер». Главы государств договорились о совместных действиях.
Лукашенко провел переговоры с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. В результате он принял предложение Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании «Вагнер» на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.
Был согласован «абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации», с гарантиями безопасности для бойцов «Вагнера», отметили в пресс-службе белорусского лидера.
Между тем, Пригожин в своем Telegram-канале заявил, что понимает ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, поэтому решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану.
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Попытку мятежа осудили в российском обществе.
Ходаковский рассказал об обмане Пригожиным рядовых бойцов ЧВК «Вагнер»
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Большая часть состава «Вагнера» не была посвящена в планы командования: бойцам сказали, что их перебрасывают на защиту Белгородской области, сообщил замначальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.
Он написал в своем Telegram-канале, ссылаясь на источник внутри ЧВК «Вагнер», что многие бойцы были очень удивлены дальнейшим ходом событий, когда вместо Белгородской области попали в Ростов-на-Дону.
Вместе с тем, бывший боец ЧВК «Вагнер» с позывным «Зубоскал», воевавший 7 месяцев заявил, что те, кто действует от имени «вагнеровцев» в Ростове-на-Дону творит террор и беззаконие. Боец считает, что он и его братья никогда бы не взяли оружие и не пошли бы воевать против России, «они погибли и воевали не за личные амбиции Пригожина или каких-то личностей».
«Если мне просто скажут, куда подойти и получить оружие, я готов стрелять в тех, кто прикрывается мирными жителями, несет зло и горе, кто предал светлую память погибших и честное имя живых. Как бы они ни называли себя, и что бы ни говорили, для меня они такие же кровожадные звери, как и те, с кем мы воевали. А бешеных зверей надо отстреливать!» – заявил боец.
С осуждением действий главы ЧВК «Вагнер» выступил руководитель экс-руководитель аналитической службы Пригожина Вячеслав Тарасов, который обратил внимание на то, что все, что транслирует Пригожин через общение с журналистами или через Telegram-каналы, не соответствует реальности, передает «Readovka».
«Евгений Викторович, идеология у вас одна – это страх и обман. Единственное ваше искреннее желание – это власть. Безраздельная и абсолютная. За вами нет правды. Вы пытаетесь залить Россию кровью в своей гордыне», – заключил Тарасов.
Ранее военкор «Комсомольской правды», член СПЧ Александр Коц заявил, что действия сторонников Пригожина показывают, что у них есть четкий план действий, который готовился не одну неделю.
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. В ФСБ призвали бойцов не выполнять приказы Пригожина.
Президент России Владимир Путин в обращении призвал граждан России отбросить распри в период спецоперации, заявив, что судьба страны в данный момент требует единения всех сил.
Песков: Дело против Пригожина будет прекращено, он уедет в Белоруссию
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Возбужденное в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что Пригожин «уйдет в Беларусь», передает ТАСС.
«Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, – это слово президента России», – отметил Песков.
При этом пресс-секретарю российского лидера не известно, кем будет работать Пригожин в Белоруссии.
Представитель Кремля рассказал также о достигнутой договоренности, что «Вагнер» вернется в свое расположение. Часть бойцов, которые того пожелают, смогут в дальнейшем заключить контракты с Минобороны, сообщил Песков, уточнив, что распространяется это на тех из них, кто не участвовал в этом «походе».
Песков назвал 24 июня «тяжелым днем», буквально полным трагических событий». Он подчеркнул, что ситуацию удалось разрешить без дальнейших потерь и без повышения уровня напряженности.
Ситуация с мятежом, заверил представитель Кремля, ни в коем случае не повлияет на ход специальной военной операции, СВО будет продолжена. Российские бойцы на передней линии проявляют героизм, «весьма и весьма эффективно» отражают контрнаступление ВСУ, подчеркнул Песков.
Также Песков сообщил, что «вагнеровцев», которые принимали участие в субботних событиях, преследовать не будут с учетом их заслуг на фронте. Уважение к их заслугам не будет забыто, передает РИА «Новости» слова Пескова.
Вопрос о том, были ли погибшие российские военнослужащие в ходе мятежа участников ЧВК «Вагнер», Песков переадресовал в Минобороны. Он сообщил, что отвечать на такие вопросы не имеет права.
Всю субботу президент Владимир Путин работал в Кремле, сообщил Песков, добавив, что в графике главы государства не планируется никаких новых обращений.
Напомним, Пригожин после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
La Repubblica: Лидеры стран НАТО связались с Минобороны России из-за ситуации с ЧВК «Вагнер»
La Repubblica: Лидеры стран НАТО провели переговоры с Минобороны России из-за ситуации с ЧВК «Вагнер»
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Представители Североатлантического альянса в субботу провели неформальные переговоры с Министерством обороны России, заверив, что не имеют отношения к ситуации с ЧВК «Вагнер», пишет газета La Repubblica.
В переговорах приняли участие президент США Джо Байден и главы ведущих европейских государств и правительств, за исключением премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Издание La Repubblica указало, что в альянсе считают министра обороны России Сергея Шойгу «самым надежным собеседником».
В ходе переговоров обсуждалось избежание риска эскалации и «недопущение ядерного инцидента», передает ТАСС. В частности, представители НАТО сосредоточили внимание на более чем 1,4 тыс. ядерных боеголовок, готовых к немедленному применению. Кроме того, Запад хотел прояснить, что его «силы не играют роли в действиях» ЧВК «Вагнер».
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
Песков объяснил, почему Лукашенко вел переговоры с Пригожиным
Песков: Лукашенко предложил себя в качестве переговорщика, он знаком с Пригожиным 20 лет
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сам предложил себя в качестве переговорщика в ситуации с ЧВК «Вагнер», поскольку уже более двух десятков лет знаком с основателем военной компании Евгением Пригожиным, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков сказал, что «Александр Григорьевич давно, лично знаком с Пригожиным, около 20 лет, и это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным», передает ТАСС.
Представитель Кремля акцентировал, что Москва высоко ценит посреднические усилия главы Белоруссии. По его словам, Россия признательна президенту Белоруссии.
Высшая цель прошедших переговоров заключалась в том, чтобы избежать кровопролития и внутренней конфронтации, столкновений с непредсказуемыми результатами, пояснил Песков. Именно в этом была цель посреднических усилий Лукашенко, сказал представитель Кремля, добавив, что соответствующие решения принял президент Владимир Путин.
Также Песков сообщил, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено. По его словам, Пригожин «уйдет в Беларусь».
Продюсер Пригожин стал объектом для шуток после попытки военного мятежа ЧВК «Вагнер»
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Интернет-пользователи оставляют множество позитивных, юмористических комментариев на странице в соцсети продюсера Иосифа Пригожина – знаменитого однофамильца основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
Комментарии появляются на странице продюсера в Instagram (продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ). Шутки связаны с событиями, которые разворачивались в России в субботу.
«Иосиф: «Золотой граммофон» – брал. Премию «Муз-ТВ» – брал. Ростов – не брал», – пишет одна из пользователей.
«Есть вариант передать посылку из Ростова до Москвы? 500р накину», – говорится в другом сообщении.
«Успокойся, Пригожин! Не все Иосифы должны быть у власти!» – призывает еще один пользователь.
«Киркоров! Басков! Где, ***, боеприпасы?!» – говорится в другом сообщении.
«Иосиф, вы хоть и продюсер, но не всех музыкантов нужно тащить в Москву», – пишет пользователь, намекая на то, что бойцов ЧВК «Вагнер» часто неформально называют «музыкантами».
Также комментаторы переписывают на новый лад слова песен из репертуара певицы Валерии, супруги Иосифа Пригожина: «Маленькие часики/Смеются: «Тик-так»./Ни о чем не жалей/И штурмуй просто так!»
«Теперь Валерия узнает про твои похождения», – иронизирует комментатор.
Некоторые интернет-пользователи признаются, что зашли на страницу продюсера, чтобы почитать забавные комментарии под его записями.
«Вот это я понимаю, звездный час у Пригожина! Где-то тихо в углу рыдает Бузова!» – отмечает один из подписчиков.
«А Лукашенко с правильным Пригожиным переговоры вел?» – интересуется другой.
Напомним, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря. Поздним вечером субботы Пригожин покинул Ростов-на-Дону.
В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
На Украине разочаровались решением Пригожина отвести силы
Советник главы офиса Зеленского Подоляк выразил разочарование решением Пригожина отвести бойцов ЧВК «Вагнер»
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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказал разочарование решением основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина покинуть территорию штаба Южного военного округа и Ростов-на-Дону.
Подоляк на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) назвал выбор Пригожина «феноменальным». По мнению советника главы офиса президента Украины, основателю ЧВК якобы почти удалось «свести на нет» руководство России, «взять под контроль центральную власть», «дойти до Москвы».
«И вдруг... отступаете», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала запомнить фразу главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы о том, что любые проблемы в России на руку киевскому режиму.
Напомним, Пригожин после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря. В Кремле сообщили, что дело в отношении Пригожина будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
В США пожаловались на «коварные манипуляции» со стороны Украины
American Greatness: Неуемные потребности Киева в оружии ударили по влиянию США в мире
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Постоянный рост запросов со стороны киевского режима в военной сфере нанес удар по обороноспособности и мировому влиянию США, пишут американские СМИ.
Обозреватель Виктор Дэвис Хэнсон в статье для American Greatness пишет, что американские запасы оружия тают. «Неуемные» потребности Киева, по его мнению, Вашингтон вскоре не будет способен удовлетворять. США не смогут оказывать военную поддержку Тайваню и тем более вмешаться в какой-нибудь новый ближневосточный конфликт, отмечает автор статьи.
По его мнению, непрекращающиеся попытки властей Украины лоббировать рост поставок оружия для нужд ВСУ является незаконным, передает РИА «Новости».
Хэнсон пишет, что Украина на протяжении восьми лет «коварным образом манипулировала» американской внутренней политикой. Такое никому в истории еще не удавалось, отмечает он.
Автор статьи призвал «разрубить этот запутанный украинский узел», если «вмешательства» со стороны Киева не прекратятся.
В Кремле ранее подчеркивали, что поставки западных вооружений Киеву делают ситуацию в Европе более напряженной и непредсказуемой. Такие действия Запада вынуждают Москву использовать «более решительные меры для обеспечения безопасности тех же людей в Донбассе и безопасности» России в целом, отмечал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Запад призвали принять исторический шаг России
Times: Запад должен принять исторический разворот России от Европы
Россия совершила исторический разворот от Европы, Западу придется адаптироваться к этому, пишут британские СМИ.
Обозреватель Макс Гастингс в статье для Times отметил, что экономика России «на удивление хорошо» держится в условиях санкционного давления, которое так и не смогло повлиять на политику Москвы, передает РИА «Новости».
При этом, констатировал Гастингс, оборонная промышленность Западной Европы и Британии оказалась в плачевном состоянии. После выхода из состава ЕС Лондон поставил амбициозный план по развитию страны, однако для реализации этой идеи не нашлось «никаких новых ресурсов», посетовал автор публикации.
Страны Европы, по оценке журналиста, оказались уязвимы в нынешней ситуации, им следует укреплять свои вооруженные силы.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала, каким образом российской экономике удается демонстрировать устойчивость к внешним шокам и способность развиваться вне зависимости от внешних обстоятельств.
Вучич указал на иностранное участие в попытке мятежа Пригожина
Вучич выразил уверенность в иностранном участии в попытке мятежа Пригожина
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Иностранное участие и поддержка попытки мятежа ЧВК «Вагнер» присутствуют несомненно, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Как указал Вучич в эфире TV Pink, нет сомнений, что в этом замешаны кто-то «извне». По его словам, иностранные службы всегда участвуют в «бесчисленном числе вещей», передает РИА «Новости».
Сербский лидер добавил, что в России иностранные службы точно знали и выбрали нужную тему, уточнив, что у них есть коррумпированные люди на некоторых постах. Вучич задался вопросом, может ли это быть причиной напасть на свою страну и вонзить нож в спину в самый трудный период? «Конечно, нет, но вы это сделали, потому что вам помогали многие извне, у кого были большие ожидания», – считает он.
По его мнению, президент России Владимир Путин своим «решительным заявлением и твердой позицией» «все это лично остановил, иначе никто бы не смог остановить». При этом Вучич отметил и вклад в разрешение ситуации президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Ранее сообщалось, что представители Североатлантического альянса в субботу провели неформальные переговоры с Министерством обороны России, заверив, что не имеют отношения к ситуации с ЧВК «Вагнер».
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
Лукашенко сообщил Путину о достигнутой договоренности с Пригожиным
Президент Белоруссии Лукашенко сообщил Путину о достигнутой договоренности с Пригожиным
Президент России Владимир Путин поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко за работу по переговорам с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.
В пресс-службе Александра Лукашенко отметили, что президент Белоруссии подробно проинформировал Путина о результатах переговоров с руководством ЧВК «Вагнер». Президент России поддержал и поблагодарил белорусского лидера.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным о шагах по деэскалации.
Между тем, Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану.
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Попытку мятежа осудили в российском обществе.
В США указали на «скандальный провал» украинского контрнаступления
American Greatness: «Скандальный провал» контрнаступления ВСУ послужит важным уроком для США
Потери Вооруженных сил Украины при контрнаступлении станут важным уроком для Вашингтона, считает обозреватель American Greatness Кристофер Роуч.
По словам обозревателя American Greatness, Киев при контрнаступлении потерял огромное количество людей и техники. Причиной этого, по мнению Роуча, стало то, что обученные специалистами Североатлантического альянса украинские военные «не очень хорошо себя показали» в бою. Кроме того, пишет журналист, украинцы не слишком умело используют поставленную Киеву технику.
Роуч подчеркивает, что «этот скандальный провал» станет хорошим уроком для Вашингтона и курсантов, изучающих военное дело, передает РИА «Новости».
Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер говорил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, который по итогам контрнаступления получил лишь гибель украинских военных и уничтожение поставленной Западом техники, придется признать поражение.
Кадыров объяснил поступок Пригожина бизнес-амбициями
Кадыров заявил, что убеждал Пригожина не смешивать бизнес-амбиции с делами государства
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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что убеждал основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина «оставить бизнес-амбиции» и не смешивать их с государственными делами, однако некоторые люди ради выгоды «могут наплевать на привязанность и любовь к Отчизне».
Кадыров в своем Telegram-канале признался, что прежде считал, что «некоторым людям можно верить», что они «искренне любят свою Родину», поскольку являются настоящими, до мозга костей патриотами. Оказалось, что «ради личных амбиций, выгоды и из-за надменности» на привязанность и любовь к Отчизне люди могут наплевать, отметил он.
Глава Чечни рассказал, что разговаривал с Пригожиным и думал, что основатель «Вагнера» услышал его. «А оказывается, эта злоба в нем все это время только росла», – констатировал Кадыров.
По мнению главы республики, у бизнесмена возникла «затаенная и продолжительная обида» из-за цепочки «неудачных сделок в предпринимательстве». Пика это достигло, когда петербургские власти не предоставили его дочери желаемый земельный участок, считает Кадыров.
По его словам, к опасным последствиям привела заносчивость одного человека, в конфликт оказались втянуты многие люди.
Кадыров призвал бойцов ЧВК быть трезвыми в своих решениях и думать о будущем страны, о своих семьях и детях, поскольку подобные действия, предупредил глава Чечни, могут привести к «плачевным результатам».
Ситуация разрешилась мирно, кровопролития не случилось, но могло, подчеркнул Кадыров. «Крайней мерой было бы жесткое подавление и уничтожение любого, кто посягнет на целостность Российской Федерации», – добавил он.
Напомним, Пригожин после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря. В Кремле сообщили, что дело в отношении Пригожина будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.