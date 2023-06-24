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РВИО указало на преимущества современной России по сравнению с событиями 1917 года
В Российском военно-историческом обществе указали преимущества современной России по сравнению с событиями 1917 года
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В сегодняшнем мятеже видна работа западных спецслужб, так же действовали немецкая разведка и генштаб в 1917 году, когда наше общество было расшатано либеральной прозападной пропагандой, но сегодня российское общество едино, заявили в Российском военно-историческом обществе.
В РВИО отметили, что категорически осуждают любые попытки военного мятежа и смуты, отметив, что с предателями в России всегда разбирались жестко. Историки напомнили, что мятеж февраля 1917 года, названный Февральской революцией, привел к гражданской войне и гибели 12 млн человек.
«В сегодняшнем мятеже ясно видны следы работы западных спецслужб, в том числе, это фейки и провокации, распространяемые в СМИ и социальных сетях. Похожим образом действовали немецкая разведка и генштаб в 1917 году. Но они недооценивают самое главное: в 1917 году наше общество было расшатано либеральной прозападной пропагандой. Сегодня оно едино!» – подчеркнули в РВИО.
Историки назвали преступлением любой мятеж в военное, по сути, время.
Они отметили, что сейчас задача всего нашего общества – поддержать Верховного главнокомандующего, не допустить развития гражданского конфликта и вразумить тех, кто сейчас поддался эмоциям и преступным приказам лиц, которые из-за собственных политических амбиций готовы рисковать внутренней стабильностью страны.
Продюсер Илья Авербух привел слова актера и режиссера Сергея Бодрова, которые актуальны в наше непростое время: «Во время войны нельзя говорить плохо о своих, никогда, даже если они не правы. Даже если твоя сторона не права во время войны, ты не должен говорить о ней плохо. Мне кажется, это очень простой принцип, он очень старый и примитивный, но это так».
Авербух считает, что сегодня всем необходимо объединиться и не допускать дестабилизацию внутри нашей Родины. «От каждого из нас зависит настоящее и будущее – свое, семьи, родного города и России. Единство народа, солидарность с президентом и поддержка взятого курса помогут одержать победу», – подчеркнул фигурист.
В свою очередь митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий обратился с призывом перед лицом общей угрозы сохранять единство, забыв о личных обидах и претензиях, поддержать президента Владимира Путина, наших воинов и друг друга.
«Не тот патриот, кто громче всех заявляет об этом, но тот, кто живет по заповедям Божиим, любит свою страну и ближнего, и что бы ни произошло в решающие для нее моменты, не отступает, не поддается соблазнам века сего и тем более не вовлекает в гибельные авантюры других», – напомнил митрополит.
Также с призывом поддержать Путина обратился митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
«Я бы хотел поддержать его слова, его усилия по сохранению мира и согласия в нашем обществе, не допустить вооруженного переворота и очередной гражданской бойни», – заявил владыка.
Кроме того, он обратился к Евгению Пригожину, ко всем бойцам группы «Вагнер» и всем военнослужащим от имени военных священников нашей Церкви.
«Вооруженного мятежа, предательства, удара в спину не простит ни Бог, ни народ. Многие грехи прощаются человеку, но эти грехи, – измена, предательство, переворот, – порой не невозможно простить. Мы видели, насколько объединила общая беда наш народ. Мы преодолели многие обиды и, действительно, стали ближе и внимательнее друг другу. Это важно сохранить и не допустить гражданское противостояние. Это необходимо остановить!» – заявил митрополит.
Также с обращением к россиянам выступил Всероссийский атаман, депутат Госдумы Николай Долуда.
«Личные амбиции и обиды руководства ЧВК «Вагнер» не должны ставиться во главу угла. Это предательство внутри страны. Предательство национальных интересов и памяти тех бойцов, которые отдали свою жизнь за Родину. Сегодня как никогда страна нуждается в консолидации здоровых и патриотических сил! Казаки Всероссийского казачьего общества поддерживают президента Российской Федерации и все принимаемые им решения», – заявил атаман.
Президент России Владимир Путин в обращении призвал граждан России отбросить распри в период спецоперации, заявив, что судьба страны в данный момент требует единения всех сил.
В США отреагировали на ситуацию с заявлениями Пригожина
CNN: Власти США внимательно следят за ситуацией в России после заявлений Пригожина
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Американские власти внимательно следят за ситуацией в России после заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, ставшего фигурантом уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу.
Неназванные представители администрации США заявили CNN, что последние заявления Пригожина – «это больше, чем его обычная риторика».
«Мы следим за ситуацией и будем консультироваться с союзниками и партнерами о ходе развития событий», – передает ТАСС слова пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Адама Ходжи.
Также CNN сообщает, что о ситуации с заявлениями Пригожина проинформирован президент США Джо Байден.
Напомним, Минобороны опровергло сообщения о якобы нанесении ВС РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер».
ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Бойцов ЧВК призвали не выполнять его преступные и предательские приказы.
В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.
Первый канал назвал постановкой видео о якобы обстреле ЧВК «Вагнер»
Первый канал в спецвыпуске о Пригожине назвал постановкой видео о якобы обстреле «вагнеровцев»
Видео якобы произошедшего удара по позициям ЧВК «Вагнер» является постановочным, заявила ведущая Первого канала в эфире специального выпуска новостей.
Ведущая Первого канала Екатерина Андреева подчеркнула, что опубликованная в Сети видеозапись является очевидной постановкой. Она сослалась в том числе на расследования автора Telegram-канала «Рыбарь», передает ТАСС.
Отсутствие других видеосвидетельств, подчеркнула телеведущая, является еще одним подтверждением того, что запись – постановка.
Ранее Минобороны опровергло сообщения о якобы нанесении ВС РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». В отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. ФСБ России призвала бойцов ЧВК не выполнять его преступные приказы.
В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.
Военкоры объяснили взрыв у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону
Военкоры: Взрыв у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону оказался пакетом для разгона толпы
Взрыв в Ростове-на-Дону оказался взрывпакетом для разгона толпы у штаба ЮВО, сообщили военкоры.
По данным военкора RT Романа Косарева, у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прогремел взрыв. Жители города бросились бежать от места ЧП.
Между тем, в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» сообщается, что силы ЧВК потребовали от мирных жителей отойти на 2 км от места оцепленного ими штаба. Взрыв, прогремевший возле штаба ЮВО, был взрывпакетом для разгона толпы, сообщили военкоры.
По словам Косарева, на въезде в город установлены блокпосты, вероятно, их установил ЧВК «Вагнер», предположил военкор.
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. В ФСБ призвали бойцов не выполнять приказы Пригожина.
Кабанов: То, что сейчас происходит с ЧВК Вагнер, это самый опасный сценарий
Самым опасным и недопустимым сценарием развития событий назвал председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов происходящее с ЧВК Вагнер.
«То, что сейчас происходит с ЧВК Вагнер, – это самый опасный и недопустимый сценарий развития событий. Патриоты России сегодня должны быть в едином ударном кулаке. Никак иначе», – написал председатель Национального антикоррупционного комитета, член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов в своем Telegram-канале.
«Разбираться внутри с различными сволочами надо, но не так, – заметил он. – Враг у границы! Нельзя давать нашим врагам даже малейших поводов для радости».
Напомним, ранее в экстренном обращении к гражданам президент Владимир Путин охарактеризовал происходящее, как измена и предательство своей страны. Он пообещал, что действия против мятежников будут жесткими.
Военкор: Подготовка к мятежу шла явно не одну неделю
Военкор Коц: Мятежники действуют по подготовленному не одну неделю плану
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Действия сторонников Пригожина показывают, что у них есть четкий план действий, который готовился не одну неделю, заявил военкор «Комсомольской правды», член СПЧ Александр Коц.
Военкор написал в своем Telegram-канале, что не верит, что детонатором ситуации с «пригожинцами» стал ракетный обстрел их тыловых лагерей.
Коц считает, что видео «последствия обстрела» постановочное, что «видно невооруженным глазом».
«Последствий ракетного удара на нем нет», – пишет военкор.
Он подчеркнул, что мятежники действуют по четкому плану с распределением всех ролей и типов вооружений, который явно готовился не за час после «ракетного удара».
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. В ФСБ призвали бойцов не выполнять приказы Пригожина.
Президент России Владимир Путин в обращении призвал граждан России отбросить распри в период спецоперации, заявив, что судьба страны в данный момент требует единения всех сил.
Политолог: Мятеж Пригожина будет подавлен
Политолог Баширов: Своими действиями Пригожин разрушает Россию
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Мятеж Пригожина – это антироссийское действие, которое на руку нашим врагам, сила России – в единстве народов, разных родов войск, мятеж надо подавлять, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Так он отреагировал на действия руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который поднял военный мятеж.
«Президент очень четко расставил акценты – это мятеж, это удар в спину России. Вместо того чтобы воевать за Россию, они разрушают Россию. Сила России – в единстве разных народов, разных родов войск в конце концов, в том числе тех, которых мы называем ЧВК», – считает Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.
Эксперт подчеркивает, что мятеж Пригожина – это антироссийское действие, «которое на руку нашим врагам, и они сейчас будут использовать это». «Слава богу, что этот мятеж случился не в первые дни того, что называют контрнаступлением вооруженных сил Украины, а сейчас, когда мы отбили уже очень многие атаки, иначе вообще был бы ужас – один фронт спереди, а другой со спины», – считает Баширов.
По его словам, мятеж надо подавлять. «Очевидно, это будет сделано в ближайшее время. Но большинство тех людей, которые оказались в составе групп, захватывающих органы власти РФ, не знали, куда их везут. Они сидели в казармах, а затем им поступил приказ брать оружие, грузиться в машину и куда-то ехать. Вот этим людям надо дать возможность выйти, не совершать этого преступления. Как правильно было сказано, эти люди были введены в заблуждение, президент обозначил это очень четко», – пояснил Баширов.
Ранее в субботу президент России Владимир Путин назвал сложной ситуацию в Ростове-на-Дону из-за угрозы вооруженного мятежа, который поднял владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Глава государства пообещал сделать все, чтобы отстоять страну.
Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по ст. 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.
Ростовчане начали интересоваться у бойцов «Вагнера», почему те не на фронте
Возле штаба Южного военного округа в Ростове, который оцепили бойцы «Вагнера», собрались местные жители, который задают вопросы вооруженным людям о происходящем.
Ростовчане интересуются, что те здесь делают и почему не на фронте, один из бойцов ЧВК заявил в ответ о проводящихся учениях, передает РИА «Новости».
На пересечении Буденновского проспекта и Пушкинской улицы дежурит военная техника, обстановка спокойная. Автомобильное движение заблокировано, но пешеходов пропускают. Все близлежащие магазины, кафе и ларьки закрыты.
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. В ФСБ призвали бойцов не выполнять приказы Пригожина.
Военкор: Оценивая отношения ЧВК «Вагнер» и Минобороны, следует опасаться провокаций
Военкор Котенок: Оценивая отношения ЧВК «Вагнер» и Минобороны, следует опасаться провокаций
Вбросы, авторы которых пытаются выдать события за столкновение ЧВК «Вагнер» с Минобороны, напоминают большую провокацию, очень выгодную врагу в момент, когда он пытается продавить российскую оборону на некоторых направлениях, заявил военкор Юрий Котенок.
Котенок написал в своем Telegram-канале, что подобные сообщения, которыми нагнется истерия, появляются в интересах коллективного противника России. Он выразил надежду на то, что анархии и беспредела не допустят, что здравый смысл восторжествует.
Военкор обратил внимание на то, что уже появляются опросы о том, «вы за кого – за Минобороны, за Пригожина, за Контору?». Авторы этих опросов, подчеркнул Котенок, пытаются расколоть российское общество. Сам он ответил на этот вопрос: «Я – за Родину». Военкор подчеркнул, что считает союзником любую силу, структуру или человека, который делает все для победы нашей Родины в конфликте с Западом.
Котенок призвал не поддаваться на информационные провокации, сохранять спокойствие и не забывать, что против нашей страны сосредоточены усилия огромного количества людей и стран. «Царство, разделившееся само в себе, не устоит», – отметил он, назвав данный тезис главным.
Военкор напомнил, что век назад Россия «была подточена» усилиями западных «партнеров», что привело к разложению общества. В результате, продолжил он, мы потеряли все и до сих пор не можем отойти от последствий. Войны, конфликты, нестроения, демографические ямы и падения Котенок назвал последствиями того кризиса.
«Главное – не допустить развала и поражения, развала того, что есть. Необходимо сохранить это пространство, наше единение ради детей и нашего будущего. Если этого не произойдет, мы превратимся в муравьев, которых будет давить огромный пресс-каток содома, который на нас наступает», – подчеркнул он.
Военкор признал, что остается много вопросов, причем у всех, и не все идет так, как хотелось бы, однако «разбираться с этим нужно потом», действуя спокойно и последовательно. «Но не тогда, когда по ту сторону фронта на всех нас глядят налитые кровью глаза коллективного демона, желающего уничтожить каждого русского, вне зависимости от отношения к СВО и участия в ней. Этот демон только и ждет момента, когда мы повернем оружие друг против друга. И тогда все – крах. Окончательный и необратимый», – подчеркнул Котенок.
Всем, кто пытается разогнать тему якобы имеющих место боев между «Вагнером» и Минобороны, военкор посоветовал прикусить языки и заткнуться, а россиян он призвал не поддаваться на провокации, которых, как предупредил Котенок, будет много. «Чем острее будет ситуация на фронте, тем больше будет возрастать количество подобных вбросов и искушений», – заключил он.
Напомним, в Минобороны опровергли сообщения о якобы нанесении Вооруженными силами России удара по «тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». В военном ведомстве такие слухи назвали информационной провокацией.
В НАК сообщили, что ФСБ России возбудила уголовное дело после появления безосновательных заявлений, которые распространяются от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Бизнесмена призвали прекратить противоправные действия.
В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.
Военные корреспонденты и эксперты оценили действия Пригожина
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Удар в спину остается ударом в спину, несмотря на причины его побудившие, использование недостатков армии, как оправдания для вооруженного мятежа является государственной изменой и работой на врага, заявили военкоры и эксперты.
Военкор Евгений Поддубный написал в Telegram-канале, что мятеж – не «поход справедливости», а классическая попытка военного переворота, под популистскими лозунгами.
«Сейчас нет стороны Пригожина или Шойгу. Есть попытка вооруженного свержения действующей власти. И сторона может быть только одна – законно избранная власть», – считает военкор.
Александр Руденко задал вопрос, если из-за действий ЧВК «Вагнер» противник «попрет» по всем направлениям и эта попытка окажется удачной, то кого будет обвинять Пригожин.
«Может быть, вначале надо было решить проблему с внешним врагом, а потом решать уже насущные проблемы?» – спросил военкор.
Семен Пегов считает, что удар в спину остается ударом в спину, несмотря на причину, послужившую импульсом.
«Ну и если считаешь себя в первую очередь солдатом – то прямой приказ Верховного Главнокомандующего является единственным, что не требует обсуждения в тот момент, когда идет контрнаступление врага», – подчеркнул военкор.
«Все предельно просто. Речь сейчас идет на самом деле не о том, что один ли генерал или чиновник плох, другой ли. Мятеж, это когда речь идет о сохранении России как таковой. У страны есть Верховный главнокомандующий. Он все сказал», – заявил Андрей Медведев.
По словам Ильи Крамника, все недостатки и проблемы вооруженных сил мешают нормальному развитию страны, укреплению ее безопасности и обороноспособности, усложняют жизнь и работу гражданам страны.
«Использование этих недостатков как оправдания для вооруженного мятежа является государственной изменой и работой на врага», – считает эксперт.
Ранее военкор «Комсомольской правды», член СПЧ Александр Коц заявил, что действия мятежников показывают, что у них есть четкий план действий, который готовился не одну неделю.
Генералы Алексеев и Суровикин обратились к бойцам ЧВК «Вагнер»
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Генерал армии Сергей Суровикин и генерал-лейтенант армии Владимир Алексеев записали видеообращения к бойцам ЧВК «Вагнер», основатель которой Евгений Пригожин стал фигурантом уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу.
Суровикин напомнил руководству, командирам и бойцам ЧВК «Вагнер» о трудном пути, который был пройден. «Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, побеждали. Мы одной крови, мы – воины», – приводит его слова РИА «Новости».
Генерал призвал бойцов ЧВК остановиться, подчеркнув, что противник только и ждет обострения внутриполитической обстановки в России. На руку противнику в тяжелое для страны время играть нельзя, сказал он.
Суровикин призвал подчиниться воле всенародно избранного президента России и решать вопрос мирным путем. ЧВК «Вагнер», по его словам, следует остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации и районы сосредоточения.
Генерал Алексеев со своей стороны отметил, что действия ЧВК «Вагнер» являются ударом в спину стране и президенту. «Только президент вправе назначать высший руководящий состав вооруженных сил, а вы пытаетесь покуситься на его власть. Это государственный переворот», – заявил он, призвав бойцов одуматься. По его словам, большего удара по имиджу России и ее вооруженным силам придумать невозможно.
Алексеев добавил, что данная провокация могла быть сделана только врагами нашей страны. «Нам еще не хватало развязать в настоящее время гражданскую войну внутри страны. Одумайтесь!» – призвал он.
Напомним, в Минобороны опровергли сообщения о якобы нанесении ВС РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер».
ФСБ России возбудила дело после безосновательных заявлений, опубликованных от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, призвав бойцов ЧВК не выполнять его преступные и предательские приказы.
В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.
Путин: Действия против мятежников будут жесткими
Российский лидер Путин пообещал принятие жестких мер против мятежников
Действия против мятежников будут жесткими, они понесут неминуемое наказание, заявил российский лидер Владимир Путин.
«Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом», – приведены слова президента на сайте Кремля.
Также президент добавил, что ВС России и другие госорганы получили все необходимые приказы в Москве, Московской области и ряде других регионов. Он заверил, что решительные действия будут приняты по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону.
Минобороны назвало ситуацию с Пригожиным военным мятежом
В Минобороны ситуацию с Евгением Пригожиным назвали военным мятежом
Ситуация с призывами Евгения Пригожина является военным мятежом, заявило Минобороны.
В Минобороны ситуацию с призывами руководителя организации «ЧВК Вагнер» назвали военным мятежом, передает ТАСС.
В Telegram-канале ведомства указано, что бойцов ЧВК «обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже».
Отмечается также, что многие бойцы из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку и обратились за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации.
«Помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана. Просим проявить благоразумие и выйти на связь с представителями Минобороны или правоохранительных органов. Гарантируем всем безопасность», – подчеркивается в сообщении Минобороны.
Минобороны: Киев воспользовался провокацией Пригожина и готовится к наступлению
Киевский режим, воспользовавшись провокацией основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, готовит к наступлению подразделения на Бахмутском тактическом направлении, сообщило Минобороны России.
В заявлении военного ведомства, опубликованном в Telegram, говорится, что к наступлению готовятся подразделения 35-й бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ.
Подчеркивается, что военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии.
Напомним, в Минобороны опровергли сообщения о якобы нанесении ВС РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер».
ФСБ России возбудила уголовное дело после безосновательных заявлений, опубликованных от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, призвав бойцов ЧВК не выполнять его преступные и предательские приказы.
В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.
После заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к вооруженному мятежу
НАК: После заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к вооруженному мятежу
ФСБ России возбудила уголовное дело после появления безосновательных заявлений, которые распространяются от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, призвав бизнесмена прекратить противоправные действия.
В заявлении НАК, текст которого приводит ТАСС, говорится, что в связи с заявлениями Пригожина возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.
В Кремле ранее сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.
Напомним, в Минобороны опровергли сообщения о якобы нанесении Вооруженными силами России удара по «тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». В военном ведомстве такие слухи назвали информационной провокацией.
В ЕС отреагировали на происходящие в России
В ЕС назвали происходящие в России события ее внутренним делом
Европейский союз считает события в России, происходящие вокруг Евгения Пригожина, внутренним делом страны, заявил представитель Еврокомиссии (ЕК).
«Мы мониторим ситуацию», – передает ТАСС его слова.
Глава Евросовета Шарль Мишель позже заявил, что находится в контакте с лидерами стран ЕС и G7 по ситуации в России.
«Это явно внутреннее дело России», – сказал Мишель.
Ранее президент России Владимир Путин назвал сложной ситуацию в Ростове из-за угрозы вооруженного мятежа. Глава РФ пообещал сделать все, чтобы отстоять страну.