РВИО указало на преимущества современной России по сравнению с событиями 1917 года

В Российском военно-историческом обществе указали преимущества современной России по сравнению с событиями 1917 года

В сегодняшнем мятеже видна работа западных спецслужб, так же действовали немецкая разведка и генштаб в 1917 году, когда наше общество было расшатано либеральной прозападной пропагандой, но сегодня российское общество едино, заявили в Российском военно-историческом обществе.

В РВИО отметили, что категорически осуждают любые попытки военного мятежа и смуты, отметив, что с предателями в России всегда разбирались жестко. Историки напомнили, что мятеж февраля 1917 года, названный Февральской революцией, привел к гражданской войне и гибели 12 млн человек.

«В сегодняшнем мятеже ясно видны следы работы западных спецслужб, в том числе, это фейки и провокации, распространяемые в СМИ и социальных сетях. Похожим образом действовали немецкая разведка и генштаб в 1917 году. Но они недооценивают самое главное: в 1917 году наше общество было расшатано либеральной прозападной пропагандой. Сегодня оно едино!» – подчеркнули в РВИО.

Историки назвали преступлением любой мятеж в военное, по сути, время.

Они отметили, что сейчас задача всего нашего общества – поддержать Верховного главнокомандующего, не допустить развития гражданского конфликта и вразумить тех, кто сейчас поддался эмоциям и преступным приказам лиц, которые из-за собственных политических амбиций готовы рисковать внутренней стабильностью страны.

Продюсер Илья Авербух привел слова актера и режиссера Сергея Бодрова, которые актуальны в наше непростое время: «Во время войны нельзя говорить плохо о своих, никогда, даже если они не правы. Даже если твоя сторона не права во время войны, ты не должен говорить о ней плохо. Мне кажется, это очень простой принцип, он очень старый и примитивный, но это так».

Авербух считает, что сегодня всем необходимо объединиться и не допускать дестабилизацию внутри нашей Родины. «От каждого из нас зависит настоящее и будущее – свое, семьи, родного города и России. Единство народа, солидарность с президентом и поддержка взятого курса помогут одержать победу», – подчеркнул фигурист.

В свою очередь митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий обратился с призывом перед лицом общей угрозы сохранять единство, забыв о личных обидах и претензиях, поддержать президента Владимира Путина, наших воинов и друг друга.

«Не тот патриот, кто громче всех заявляет об этом, но тот, кто живет по заповедям Божиим, любит свою страну и ближнего, и что бы ни произошло в решающие для нее моменты, не отступает, не поддается соблазнам века сего и тем более не вовлекает в гибельные авантюры других», – напомнил митрополит.

Также с призывом поддержать Путина обратился митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

«Я бы хотел поддержать его слова, его усилия по сохранению мира и согласия в нашем обществе, не допустить вооруженного переворота и очередной гражданской бойни», – заявил владыка.

Кроме того, он обратился к Евгению Пригожину, ко всем бойцам группы «Вагнер» и всем военнослужащим от имени военных священников нашей Церкви.

«Вооруженного мятежа, предательства, удара в спину не простит ни Бог, ни народ. Многие грехи прощаются человеку, но эти грехи, – измена, предательство, переворот, – порой не невозможно простить. Мы видели, насколько объединила общая беда наш народ. Мы преодолели многие обиды и, действительно, стали ближе и внимательнее друг другу. Это важно сохранить и не допустить гражданское противостояние. Это необходимо остановить!» – заявил митрополит.

Также с обращением к россиянам выступил Всероссийский атаман, депутат Госдумы Николай Долуда.

«Личные амбиции и обиды руководства ЧВК «Вагнер» не должны ставиться во главу угла. Это предательство внутри страны. Предательство национальных интересов и памяти тех бойцов, которые отдали свою жизнь за Родину. Сегодня как никогда страна нуждается в консолидации здоровых и патриотических сил! Казаки Всероссийского казачьего общества поддерживают президента Российской Федерации и все принимаемые им решения», – заявил атаман.

Президент России Владимир Путин в обращении призвал граждан России отбросить распри в период спецоперации, заявив, что судьба страны в данный момент требует единения всех сил.