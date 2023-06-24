Прокуратура Москвы предупредила об ограничениях в связи с режимом КТО

В целях обеспечения безопасности во время режима КТО действуют ограничения, связанные с перемещением и использованием личного автотранспорта, а также средств связи, порядком личного досмотра, сообщили в прокуратуре Москвы.

Прокуратура Москвы в своем Telegram-канале отметила, что в связи с введением на территории столицы режима контртеррористической операции (КТО), все оперативные подразделения и службы находятся в режиме максимальной готовности.

Ведомство заявило, что в целях обеспечения безопасности во время режима КТО действуют ограничения, в том числе связанные с перемещением и использованием личного автотранспорта, а также средств связи, порядком личного досмотра.

Кроме того, прокуратура предупредила о недопустимости искажения официальных сведений и распространения любым способом недостоверной информации, и об уголовной ответственности за данное нарушение.

Также ведомство призвало использовать официальные источники информации либо обращаться в соответствующие ведомства за получением официальных комментариев, в том числе в Национальный антитеррористический комитет.

Ранее в Москве и области ввели режим контртеррористической операции в целях пресечения возможных терактов.