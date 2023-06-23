Рубль подешевел к доллару и евро

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23 июня, пятница  |  Последнее обновление — 07:48  |  vz.ru
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Слишком дешевая ипотека оказалась опасной

ЦБ боится надувания ипотечного пузыря и экономического кризиса Светлана Денисова/ТАСС
Накачка рынка льготными и псевдольготными ипотечными программами начала вместо пользы приносить проблемы. Об этом говорят и Центробанк, и Минфин. Это значит, что лавочка с низкими ставками может скоро закрыться. Как льготные ипотечные программы могут приносить вред и что это за псевдольготные программы?  Подробности...
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Сухопутный коридор в Крым требует дополнительной защиты

Украина вновь попыталась разрушить логистику ВС РФ Александр Полегенько/ТАСС
Вооруженные силы Украины 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, нанесли удар по одной из основных транспортных артерий, соединяющих Крым с восточной частью Новороссии, – Чонгарскому мосту. Какие цели преследовал противник и как России обезопасить важнейший сухопутный коридор?  Подробности...
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Как совершались подвиги в первых боях Великой Отечественной

В День памяти и скорби мы по-прежнему открываем новые имена героев Великой Отечественной Михаил Терещенко/ТАСС
22 июня – не только трагический день начала Великой Отечественной. Этот день был ознаменован и подвигами красноармейцев, давших первый бой врагу на границе. Благодаря советским и немецким военным документам удалось узнать имена некоторых героев первого дня войны, которые до последнего времени пребывали в забвении. Подробности...
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Исчезновение коммунизма губит американский военный флот

ВМС США испытывают острый дефицит личного состава Global Look Press/Keystone Press Agency
Американцы готовы служить военными моряками только за большие деньги, а вовсе не из-за патриотизма или иных высоких мотивов. По крайней мере, именно такие выводы можно сделать из последних новостей о том, как ВМС США судорожно ищут новобранцев для военного флота. Как произошла деградация личного состава ВМС США и чем это угрожает Америке? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Сотрудничество регионов – локомотив экономики Союзного государства

Борис Грызлов
Борис Грызлов, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Беларусь
Незаконные санкции и ограничения со стороны Запада, с которыми Союзное государство России и Белоруссии столкнулось в 2022 году, не остановили наше развитие, а лишь заставили внимательнее присмотреться к тем ресурсам и возможностям, которыми мы располагаем. Подробности...

В США предлагают помешать возвращению релокантов в Россию

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Неглупый и опытный человек Майкл Макфол считает возвращение релокантов угрозой национальной безопасности США и предлагает назначить целого спецпредставителя Госдепа, который будет заниматься исключительно их проблемами, включая самые бытовые. Подробности...

Как Красная армия показала фашистам 22 июня наоборот

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
22 июня 1944 года с серии разведок боем началось советское наступление в Белоруссии. Оно обернулось крупнейшим поражением в истории Германии. Рухнула сразу вся группа армий «Центр». Это было настоящее «22 июня наоборот». Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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Перед носом Макрона захлопнули дверь

Толпа желающих у дверей БРИКС

«Контрнаступ ВСУ» провалился

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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
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Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
  • Да

  • Нет, нужно запускать новые

  • Затрудняюсь ответить
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    Рубль подешевел к доллару и евро

    Рубль на открытии торгов Московской биржи подешевел к доллару и к евро

    23 июня 2023, 07:24

    Текст: Антон Антонов

    В начале торгов рубль слабеет к доллару, евро и юаню, следует из данных Московской биржи.

    Курс доллара расчетами «завтра» вырос до 84,35 рубля (плюс 30 копеек), евро – до 92,25 рубля (плюс 7 копеек), юаня – до 11,66 рубля (плюс 1 копейка), передает РИА «Новости».

    Опубликовано последнее сообщение миллиардера с батискафа «Титан»
    		  
    22 июня 2023, 18:38
    Фото: ABACA/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Опубликовано последнее сообщение, которое миллиардер Хэмиш Хардинг отправил с батискафа «Титан», потерявшегося в Атлантическом океане, пишет Daily Star.

    Так, незадолго до погружения к затонувшему «Титанику» Хардинг отправил сообщение своему другу Терри Виртсу, в котором пожаловался на плохую погоду, передает «Газета.ru».

    Терри указал на то, что экипаж батискафа и Хэмиш понимали, на какие риски они идут.

    Ранее сообщалось, что корпус батискафа «Титан», пропавшего в Атлантическом океане, демонстрировал «признаки циклической усталости». Тем временем несколько экспертов и режиссер фильма «Титаник» Джеймс Кэмерон высказали предположение, что экипаж не выживет, так как операция по спасению батискафа сравнима с отправкой корабля на Луну.

    Коментарии (20)
    В Киеве объявлена всеобщая мобилизация
    		   
    22 июня 2023, 20:17
    Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
    Текст: Алексей Дегтярев

    В украинской столице объявили всеобщую мобилизацию, военнообязанным предписали явиться в военкоматы в течение 10 дней, сообщают украинские СМИ со ссылкой на приказ военкома Оболонского района города Алексея Привалы.

    Привала объявил приказ о мобилизации всех, включая тех, кто не получал личных повесток или мобилизационных распоряжений, передает ТАСС со ссылкой на интернет-издание «Страна.ua».

    Приказ затрагивает не только прописанных в Оболонском районе, но и просто проживающих в нем. Уклонистам грозит уголовное наказание, отмечается в документе.

    При этом не уточняется, есть ли такие же приказы военкомов в других районах города. По мнению издания, такие меры касаются всей территории Киева.

    На прошлой неделе в Ивано-Франковской области Украины также объявили всеобщую мобилизацию.

    Коментарии (56)
    Дуда предложил уступить России территории на Средиземном море

    22 июня 2023, 21:19

    Текст: Ольга Иванова

    Президент Польши Анджей Дуда в интервью новостной службы «Факты» украинского телеканала ICTV предложил отдать России территории на побережье Средиземного моря.

    Предоставить России «кусок на Средиземноморском побережье» он предлагает в обмен на возвращение Украине Крыма, Донецка и Луганска, сообщает Lenta.Ru.

    При этом какую именно часть Средиземноморья Дуда не уточнил.

    Так Дуда отреагировал на призывы к «компромиссу» между Украиной и Россией, в результате которого Киев должен признать вхождение в состав России новых регионов. По его мнению, страны, которые призывают к подобному «компромиссу», могли бы «отдать свои территории» России в обмен на Донецк, Луганск и Крым, которые при этом перейдут под контроль Украины, сообщают украинские СМИ.

    Ранее Дуда заявил, что заявления о поражении России являются поспешными, российский лидер Владимир Путин не проиграл ни одной войны.

    Коментарии (40)
    Экс-разведчик рассказал о панике в Белом доме после слов Путина о потерях ВСУ
    Бывший разведчик Риттер рассказал о панике в Вашингтоне после слов Путина о потерях ВСУ
    		   
    22 июня 2023, 15:51
    Фото: Al Drago/Global Look Press
    Текст: Алина Власенко

    Американский президент Джо Байден и другие официальные лица США начали паниковать после слов президента России Владимира Путина об уничтоженной в ходе контрнаступления технике ВСУ, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер.

    «Посмотрите на командующего Центральным командованием США Дэвида Петреуса после слов Путина о потерях ВСУ. Взгляните на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, госсекретаря Энтони Блинкена и президента Джо Байдена. Они в панике», – заявил Риттер в эфире Youtube-канала Judging Freedom.

    Риттер выразил мнение, что Путин полностью контролирует ход конфликта на Украине, передает Ura.ru.

    Напомним, Путин на встрече с выпускниками военных вузов сообщил, что только в ночь на 21 июня ВС России уничтожили значительное количество бронетехники ВСУ. Президент добавил, что на поле боя уничтожается и иностранная военная техника «горит за милую душу».

    Также секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления в июне потеряли более 13 тыс. личного состава. Также было уничтожено два ЗРК, четыре вертолета, 264 беспилотника и 424 единицы автомобильной техники.

    Коментарии (35)
    Власти Крыма оценили последствия удара по Чонгарскому мосту
    Советник Аксенова Крючков: Обстрел Чонгарского моста не нарушит логистику коридора в Крым
    		   
    22 июня 2023, 08:25
    Фото: Александр Полегенько/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    Обстрел украинскими силами Чонгарского моста на границе Крыма и Херсонской области не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

    Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegram, что в ночь на четверг был нанесен удар по Чонгарскому мосту. Пострадавших нет. В настоящее время взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса, а профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна.

    В свою очередь Крючков напомнил, что из Крыма в Херсонскую область можно добраться через три пункта пропуска. Два из них находятся в районе Армянска, один – в районе Джанкоя. «Сбой в работе одного из них не может кардинально нарушить транспортную логистику сухопутного транспортного коридора», – написал Крючков в Telegram.

    Он добавил, что в настоящее время специалисты обследуют конструкции Чонгарского моста. Выбирать для поездок в Запорожскую и Херсонскую область можно маршрут через город Армянск.

    Коментарии (75)
    Береговая охрана США назвала причину гибели экипажа батискафа «Титан»
    Представитель Береговой охраны США Могер сообщил о гибели экипажа батискафа «Титан» в результате имплозии

    22 июня 2023, 22:46

    Текст: Антон Антонов

    Обломки пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» компании OceanGate свидетельствуют о том, что произошел направленный внутрь взрыв, сообщил контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер.

    Могер сообщил, что обнаружена хвостовая обшивка батискафа, а также «дополнительные обломки». Обломки «свидетельствуют о катастрофической потере пассажирской капсулы», передает ТАСС.

    По словам Могера, «произошел катастрофический направленный внутрь взрыв». Он отметил, что из-за глубины, на которой находятся обломки и сложности работы на ней, вероятность обнаружения останков погибших мала, передает РИА «Новости».

    По предварительной версии экспертов, участвовавших в операции, аппарат был разрушен в результате имплозии (взрыва, направленного внутрь, в противоположность обычному взрыву, направленному вовне), то есть его раздавило под воздействием толщи воды. Когда контр-адмиралу задали уточняющий вопрос о судьбе экипажа батискафа, Могер «выразил соболезнования семьям».

    Напомним, в понедельник стало известно о пропаже батискафа с туристами, которых должны были доставить к месту гибели «Титаника». Позднее вскрылись данные о признаках «циклической усталости» у корпуса «Титана». В четверг были найдены обломки батискафа. Компания-оператор батискафа OceanGate Expeditions признала экипаж «Титана» погибшим.

    Коментарии (13)
    Патрушев озвучил потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления
    Патрушев: ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 13 тыс. военных
    		   
    22 июня 2023, 13:45
    Фото: РИА Новости
    Текст: Елизавета Шишкова

    ВСУ с начала контрнаступления в июне потеряли более 13 тыс. личного состава, об этом президенту Владимиру Путину доложил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

    Он пояснил, что речь идет об обобщенных данных, эта информация поступила от ведомств, передает ТАСС.

    Кроме того, по словам Патрушева, с 4 по 21 июня российские войска уничтожили 42 установки ракетных систем залпового огня и десять тактических истребителей, которые ВСУ применяли в ходе контрнаступления.

    Также было уничтожено два ЗРК, четыре вертолета, 264 беспилотника и 424 единицы автомобильной техники.

    Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту о подготовке ВСУ к дальнейшему наступлению.

    Коментарии (19)
    ВКС нанесли групповой удар по украинскому складу иностранного вооружения и военной техники
    		   
    22 июня 2023, 13:51
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Елизавета Шишкова

    В ночь на четверг Воздушно-космические силы России нанесли групповой удар по складу доставленного на Украину иностранного вооружения и военной техники, сообщили в Минобороны.

    Групповой удар высокоточным оружием большой дальности нанесли ВКС, назначенный объект поражен, сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

    Ранее сообщалось, что ВС России ночью уничтожили пятерых украинских разведчиков под Кременной.

    Коментарии (16)
    Москва предостерегла Вашингтон от размещения войск НАТО на Украине
    МИД назвал исторической ошибкой США возможное размещение войск НАТО на Украине
    		   
    22 июня 2023, 16:15
    Фото: REUTERS/Ints Kalnins
    Текст: Елизавета Шишкова

    США совершат историческую ошибку, если разместят войска НАТО на Украине, так как это будет иметь опасные последствия, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Москва настоятельно предостерегает США не совершать эту ошибку.

    «Вне зависимости от того, кто говорит от имени этих стран – бывший или нынешние чиновники – все решается в Вашингтоне», – подчеркнул Рябков в эфире RT International.

    Он отметил, что на Украине не должно быть никаких войск НАТО.

    Напомним, экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что некоторые страны Североатлантического альянса могут захотеть направить войска на Украину, если на саммите в Вильнюсе Киев не получит реальных гарантий.

    Коментарии (79)
    Песков: На Западе поняли фразу Путина «хрен им», несмотря на трудности перевода
    Песков выразил уверенность, что на Западе поняли суть фразы Путина про ядерное оружие
    		   
    22 июня 2023, 12:46
    Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
    Текст: Алина Власенко

    Лидеры западных государств, несмотря на трудности перевода, поняли суть слов президента Владимира Путина про ядерные вооружения, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Речь идет о выступлении президента на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда Путин указал, что НАТО пытается склонить Россию к сокращению ядерных вооружений в их пользу, и заметил: «Хрен им». Журналисты обратили внимание, что в западных СМИ эту идиому перевели несколько иначе.

    «Есть в английском языке ряд идиом, выражений, которые практически невозможно дословно перевести на русский. И наоборот. Это нормальное лингвистическое явление. Не нужно за это цепляться», – сказал Песков.

    По его словам, основной смысл на Западе поняли, передает ТАСС.

    Коментарии (25)
    МИД назвал Макрона неуместным гостем на саммите БРИКС
    МИД назвал неуместным присутствие президента Франции Макрона на саммите БРИКС
    		   
    22 июня 2023, 11:41
    Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
    Текст: Алина Власенко

    Москва считает, что участие президента Франции Эммануэля Макрона в саммите БРИКС в ЮАР будет неуместно, эта позиция передана принимающей стороне, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    В частности, дипломат назвал неверным, если не саммите будет присутствовать лидер страны, которая проводит враждебную и неприемлемую для России политику.

    «Мы не скрываем данный подход, сказали о нем коллегам из ЮАР, рассчитываем, что наша точка зрения будет принята во внимание», – подчеркнул замминистра, передает «Интерфакс».

    В то же время Рябков отметил, что круг приглашенных определяет принимающая сторона. «Но не менее существенно, что приглашению должны предшествовать консультации в кругу всех участников БРИКС», – сказал замминистра.

    Ранее издание L'Opinion со ссылкой на источники сообщило, что Макрон узнавал у президента ЮАР Сирила Рамафосы, есть ли возможность принять участие в саммите БРИКС.

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    Коментарии (27)
    СМИ: Найдены две части пропавшего в Атлантике батискафа
    		   
    22 июня 2023, 20:37
    Фото: ABACA/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Две части, предположительно, пропавшего в Атлантике батискафа найдены на месте ранее обнаруженных обломков, рассказал в эфире телеканала Sky News эксперт и знакомый двух членов экипажа Дэвид Мирнс, который получил соответствующие данные от президента «Клуба исследователей» Ричарда Гэрриота, куда входили пассажиры.

    В сообщении в группе в WhatsApp Гэрриот написал, что найденные части – это рама для посадки и задняя панель батискафа, сообщает РИА «Новости».

    Мирнс подчеркнул, что батискаф «Титан» нестандартный, что подтверждает, что найденные части принадлежат именно ему. Он также добавил, что корпус батискафа еще не найден, но очевидно, что он разделился на части.

    Напомним, неизвестные обломки обнаружены в районе поисков пропавшего в Атлантике батискафа, сообщила Береговая охрана США.

    Береговая охрана США намерена продолжать поисково-спасательную операцию по обнаружению пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» весь четверг, сообщил представитель береговой охраны США Джон Могер. Также известно об исчерпании на батискафе запасов воздуха.

    Коментарии (28)
    Шойгу доложил Путину о подготовке ВСУ к дальнейшему наступлению
    Шойгу на совещании с членами Совбеза доложил Путину о подготовке ВСУ к дальнейшему наступлению
    		   
    22 июня 2023, 12:17
    Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    Украинские военные готовятся к дальнейшим наступательным действиям, но российские силы к этим шагам противника также готовятся, заявил министр обороны Сергей Шойгу на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

    Президент Владимир Путин на оперативном совещании попросил Шойгу доложить о ситуации в зоне боевых действий на Украине, передает РИА «Новости».

    Глава оборонного ведомства в ответ сообщил, что ВСУ понесли значительные потери в течение последних 16 суток боевых действий. «Противник снизил активность, в настоящий момент занимается перегруппировкой», – сказал Шойгу, передает ТАСС.

    В то же время, по словам министра, у украинских войск сохраняются силы для наступления, несмотря на понесенные потери. «Естественно, силы для ведения дальнейших наступательных действий у противника еще есть, несмотря на большое количество утрат как по технике, так и по личному составу. … Идет подготовка к дальнейшим наступательным действиям, с нашей стороны в том числе», – сказал Шойгу.

    Ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев доложил президенту Владимиру Путину об уничтожении 13 западных танков с начала контрнаступления украинских сил.

    Коментарии (63)
    Компания OceanGate Expeditions заявила о гибели экипажа батискафа «Титан»
    		   
    22 июня 2023, 21:57
    Фото: OceanGate Expeditions/EYEPRESS
    Текст: Ольга Иванова

    Компания OceanGate Expeditions заявила, что экипаж пропавшего батискафа в Атлантике, скорее всего, погиб.

    В сообщении сказано, что Стоктон Раш, Поль-Анри Наржоле, Хэмиш Хардин, Шахзада Давуд и его сын Сулейман, которые находились на борту батискафа, по мнению компании, «к сожалению, погибли». OceanGate Expeditions заявила, что погибшие «были настоящими исследователями, которые разделяли друг с другом страсть к приключениям, стремление к исследованию и защите Мирового океана», передает ТАСС.

    Напомним, две части, предположительно, пропавшего в Атлантике батискафа найдены на месте ранее обнаруженных обломков, рассказал в эфире телеканала Sky News эксперт и знакомый двух членов экипажа Дэвид Мирнс, который получил соответствующие данные от президента «Клуба исследователей» Ричарда Гэрриота, куда входили пассажиры.

    Неизвестные обломки обнаружены в районе поисков пропавшего в Атлантике батискафа, сообщила Береговая охрана США.

    Береговая охрана США намерена продолжать поисково-спасательную операцию по обнаружению пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» весь четверг, сообщил представитель береговой охраны США Джон Могер. Также известно об исчерпании на батискафе запасов воздуха.

    Коментарии (22)
    СМИ: Контрнаступление Украины не оправдало ожиданий Запада
    CNN: Представители Запада сочли не оправдывающим ожидания контрнаступление Украины
    		   
    22 июня 2023, 17:54
    Фото: Serhii Nuzhnenko/REUTERS
    Текст: Алексей Дегтярев

    Проводимое киевским режимом наступление не оправдывает ожиданий, заявили CNN двое представителей стран Запада и высокопоставленный представитель американского военного ведомства.

    Наступление украинской стороны «не оправдывает ожиданий ни по одному из направлений», сказал один из представителей западных стран в беседе с CNN, передает ТАСС.

    Оборонительные рубежи России оказались слишком сильны, также эффективно себя показало отражение атак с помощью ударов ракетами, сказал другой собеседник. ВСУ также уязвимы при преодолении минных полей, сказал третий источник.

    Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что президент США Джо Байден и другие официальные лица США начали паниковать после заявлений президента России Владимира Путина об уничтоженной технике ВСУ.

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