Представителя Кремля Пескова спросили о наработках Бразилии по регулированию конфликта на Украине

Москва обсуждает с Бразилией пути возможного урегулирования на Украине, однако в данный момент конкретных наработок для успешной реализации этого замыслов пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, диалог с бразильской стороной по этой теме поддерживается, передает ТАСС.

Кроме того, касательно вопроса продления работы зерновой сделки, представитель Кремля отметил, что предпосылок для этого тоже нет, так как пока не представляется возможным повлиять на западные страны в плане исполнения ее второй части.

«Предпосылок нет, потому что она не выполнена. Договоренности до сих пор не выполнены. Мы слышали заявления представителей ООН, которые вынуждены констатировать, что, к сожалению, у них не получается оказать должное влияние», – резюмировал Песков.

Накануне представители ООН в Женеве признали, что ничего не могут сделать для решения ключевых требований Москвы в рамках зерновой сделки.

Напомним, в МИД назвали дату завершения зерновой сделки.

