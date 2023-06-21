ЛДПР предложила увеличить численность армии России до 7 млн человек

Лидер ЛДПР Слуцкий предложил увеличить численность армии России до 7 млн человек

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил увеличить численность Вооруженных сил России до 7 млн человек за счет контрактников и гражданских специалистов.

«И в XX, и в XXI веке у глубинного фашизма нет другой цели, как захват, порабощение, разделение и изоляция России – это разные этапы одного процесса», – написал Слуцкий в статье для «Российской газеты».



По его словам, этап изоляции уже начался, поэтому Россия нуждается в «огромной армии». В этой связи ЛДПР считает, что численность Вооруженных сил России с учетом гражданского персонала должна составить не менее 7 млн человек. «Ведь нам есть, что и от кого защищать», – добавил политик.

Напомним, глава ЛДПР написал для «Российской газеты» статью под названием «Идеология ЛДПР XXI века – антифашизм», в которой разбирает, почему сегодня фашизм стал более опасен и как он связан с началом специальной военной операции.

С января 2023 года вступил в силу указ президента Владимира Путина об увеличении штатной численности вооруженных сил до 2 млн 39 тыс. 758 единиц, из них 1 150 628 военнослужащих. Число последних увеличено на 137 тыс. человек.