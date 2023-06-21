Слуцкий написал статью о причинах возникновения глубинного фашизма в мире

Слуцкий написал статью об исторической трансформации глубинного фашизма и его проникновении в повседневную жизнь

Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий написал для «Российской газеты» статью под названием «Идеология ЛДПР XXI века – антифашизм», в которой разбирает, почему сегодня фашизм стал более опасен и как он связан с началом специальной военной операции.

Статья, опубликованная в «Российской газете», приурочена к дате начала Великой Отечественной войны. В ней Слуцкий рассуждает, что в XXI веке человечество вновь столкнулось с фашизмом, который порой сложно распознать из-за того, что он хорошо завуалирован. При этом коллективный Запад действует все так же, как и 100 лет назад: заставляет забыть свою историю, а после порабощает.

«Фашизм XX-XXI веков более изощренный и тонкий, но смысл один. Та же кучка мультимиллионеров, банкиров, глав транснациональных корпораций и их лакеев хочет господства над теми же геополитическими пространствами. (При этом) «высшая раса» заменена очень приличным термином «цивилизованный мир», которому поклонялся бы «общечеловек» без истории, Родины и своей духовно-моральной основы», – пишет Слуцкий со ссылкой на статью Владимира Жириновского от начала 90-х годов.

По словам Слуцкого, глубинный фашизм научился эффективно скрывать свое лицо. Он мимикрирует, прикидывается и даже нравится. «Он может быть одет в национальный наряд европейского популиста или украинского актера. Может прикинуться американским трансгендером, но может прятаться и за знакомым лицом чиновника или даже депутата у нас с вами дома, в России», – пишет политик.

Он уверен, что глубинный фашизм уже пришел в каждый дом. «Он растлевает молодых через социальные сети, … навязывает ЛГБТ-установки, держит за горло через коррупционные счета в криптовалютах, через двойное-тройное гражданство – и то, что эти «элиты» и уральский пролетарий, одинаково осуждают Гитлера, – формальность», – добавил политик.

Слуцкий также обращает внимание на ситуацию на Украине и выражает мнение, что США не хотят, чтобы в этой стране наступил мир, в противном случае Запад не стал бы поставлять ВСУ так много вооружений. По мнению политика, война в этой стране продолжится до тех пор, пока будет выгодна Западу, поскольку сверхприбыль от контрактов по продаже оружия слишком привлекательна, чтобы пойти на мирные переговоры с Москвой.

«В Вашингтоне не считают убитых украинцев, считают деньги. Прибыли от новых контрактов на HIMARS, F-16 и новые танки. Сверхприбыли от торговли американской пшеницей по новым «вкусным» ценам на фоне паралича поставок зерна в Африку», – пишет Слуцкий.

Политик напоминает, что для реальной, а не виртуальной жизни нужна экономика ценностей, в которой есть металл, нефть, золото, алмазы, лес, пресная вода, пространство и почва. «Все это есть у России. На все это уже дольше века нацелены англосаксы. Миссия Адольфа Гитлера сегодня возложена на новых игроков: социальные сети, украинских националистов, наши псевдоэлиты. Антифашизм ЛДПР – это борьба за сохранение самого российского государства», – пишет лидер ЛДПР.

Он также назвал частью глубинного фашизма культуру отмены России, в рамках которой запрещают русский язык, русскую культуру и вводят беспрецедентные санкции против Москвы, чтобы «задушить нашу страну» и внушить россиянам, что не нация победителей, а захватчики и оккупанты. Слуцкий уверен, что преодолеть влияние помогут разговоры с детьми и молодежью.

«Разрыв и изоляция России, которые происходят сегодня (культура отмены, русофобия, из которой делают PR-проекты и международную моду) – часть большого фашистского ресентимента и реванша. … Подобно тому, как в XIX веке были перемолоты самобытные миры Африки, Океании, Азии и Америки, а затем помещены в Британский музей, теперь такой исход готовится для Русского мира», – пишет Слуцкий.

По его словам, «старшее поколение должно включить свою мудрость и понять – война идет не за конкретный город, а за Россию. За ее историю, за ее настоящее, за наше будущее».

Он также выразил мнение, что России следует укреплять и приумножать армию, которая с учетом гражданского персонала должна насчитывать не менее 7 млн человек. «И в XX веке, и в XXI у глубинного фашизма нет другой цели как захват, порабощение, разделение и изоляция России – это разные этапы одного процесса. Сейчас реализуется этап изоляции. Поэтому в современном мире России нужна просто огромная армия. ЛДПР настаивает: Армия России с учетом гражданского персонала должна быть не менее 7 млн человек. Ведь нам есть что и от кого защищать!» – заключил Слуцкий.