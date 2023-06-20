Подводник рассказал, как действовать пассажирам пропавшего туристического батискафа

В ожидании спасателей на большой глубине необходимо экономить кислород, поэтому нельзя нервничать и следует делать как можно меньше движений, сказал газете ВЗГЛЯД бывший подводник, капитан-лейтенант запаса Александр Викторов. Ранее в Атлантическом океане во время экспедиции к обломкам «Титаника» пропал батискаф.

Один из членов экипажа батискафа, который пропал во время экспедиции к обломкам «Титаника», вышел на связь в своих социальных сетях. Он сообщил, что в порядке, а также попросил не гадать, кто еще находится на борту батискафа, поскольку это «очень нетактично». Также он отметил, что команда подводного аппарата сейчас сосредоточена на ожидании спасателей.



«Самое главное на большой глубине – это воздух. Наверняка на этом батискафе есть какие-то запасы кислорода, но плюс к этому еще должны быть какие-то поглотители углекислого газа. По крайней мере, на наших батискафах это есть. В целом, воздуха там должно быть как минимум для погружения на четырехкилометровую глубину и обратный путь, который занимает примерно два часа, плюс запас – час-два. Не думаю, что запасы воздуха там большие», – рассказывает Викторов.

Однако, если на судне предусмотрена внутренняя система поглощения углекислого газа, то время пребывания на батискафе увеличивается, но насколько, собеседник затрудняется ответить.

«Вторая важная вещь – устойчивая связь с сушей. Радиоволны под водой не распространяются. Существует звукоподводная связь, которая позволяет в ультразвуковом диапазоне разговаривать с каким-то объектом, находящимся на поверхности. Интернет, естественно, на такой глубине тоже не работает. Думаю, что члену экипажа удалось связаться с кем-то из своих представителей на поверхности по звукоподводной связи, а за него сообщение опубликовали в соцсеть», – полагает капитан-лейтенант.

Он подчеркивает, что поскольку глубина большая, не все спасательные средства могут на ней работать эффективно. Более того, непросто найти спасательный батискаф, который сможет погрузиться также глубоко, как тот, что пропал в районе крушения «Титаника».

Оказавшись на большой глубине в ожидании спасения, пассажирам следует экономить воздух, говорит Викторов. В связи с этим необходимо сохранять спокойствие и совершать как можно меньше движений, которые приводят к большему потреблению кислорода.

Напомним, в Атлантическом океане пропал подводный спускаемый аппарат компании OceanGate Expedition, предназначенный для доставки туристов к месту гибели пассажирского лайнера «Титаник». Поиски батискафа проходят в 900 милях от мыса Кейп-Код на атлантическом побережье США. Соединенные Штаты и Канада отправили самолеты для обнаружения данного судна.

В береговой охране сообщили, что в батискафе находятся пять человек, в числе которых британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Суммарная стоимость активов пассажиров батискафа оценивается в 10 млрд долларов.