Эксперт: Россия обошла Европу по распространенности Wi-Fi

Эксперт Зыков: Wi-Fi в России позволяет экономить на мобильном трафике

Wi-Fi в России постоянно совершенствуется, все больше пользователей могут экономить на мобильном интернет-трафике. При этом уровень распространения бесплатного Wi-Fi в России значительно опережает европейские показатели, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере IT-технологий Владимир Зыков. Во вторник отмечается Всемирный день Wi-Fi.

«У нас Wi-Fi распространен очень широко. В отличие от стран Европы, в России бесплатный Wi-Fi есть практически во всех публичных местах, в общественном транспорте. В прошлом году Россия заняла шестое место по доступности интернета», – отмечает Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ).

Уровень проникновения интернета в России находится на отметке 88%, «что довольно неплохой показатель». По его словам, интернет стал доступным благодаря высокой конкуренции между провайдерами и постепенным снижением стоимости оборудования. Кроме того, в стране существует бесплатный доступ к социально значимым сайтам.

«Много делается для того, чтобы к Wi-Fi подключалось как можно больше людей и бесплатно пользовались высокоскоростным интернетом. Для подключения нужна только аутентификация, что можно сделать через SMS-сообщение, либо авторизовавшись через портал «Госуслуги», – напомнил собеседник.

По оценке эксперта, сети Wi-Fi в России постоянно совершенствуются – скорость соединения и охват увеличиваются даже при большом количестве подключений. «Благодаря тому, что в России так активно развит Wi-Fi, пользователи могут существенно экономить на мобильном трафике», – подчеркивает собеседник.

Однако популярностью Wi-Fi пользуются мошенники, которые создают подставные сети, через которые они могут получать доступ к персональным данным пользователей, проводить вирусные атаки. «Есть проблемы с интернетом вещей. Злоумышленники могут получать доступ к домашней сети пользователя через устройства, в которых есть «дыры». Таких историй масса», – говорит Зыков.

По его словам, пользователям предлагается много возможностей обезопасить себя, например браузер от «Яндекса» может шифровать данные, «чтобы посреднические точки не могли прочитать ваш трафик». «Можно использовать VPN-сервисы, которые следуют российскому законодательству. Они фильтруют доступ к сайтам в соответствии с реестром Роскомнадзора. Таким образом доступ к запрещенным сайтам они не дают, а данные пользователей защищены», – пояснил эксперт.

Напомним, во вторник отмечается Всемирный день Wi-Fi. По экспертным прогнозам, к 2035 году на подключение к сети Wi-Fi будет приходиться до 70% трафика, тогда как на сотовые сети – 30%. В прошлом году объем передаваемых по Wi-Fi данных стал сопоставим с трафиком в сетях мобильной связи.

Сам термин Wi-Fi ввела в обиход консалтинговая фирма Interbrand Corporatio в 1999 году. Им обозначается стандарт беспроводной передачи цифровых потоков данных по радиоканалам. Создателем протокола является австралийский инженер Джон О’Салливан.

В России Wi-Fi появился в 2004 году, а спустя три года правительство дало распоряжение о выделении радиочастот для устройств (роутеров) малого радиуса действия.