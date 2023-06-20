Первый российский военный получил 1 млн рублей за уничтожение танка Leopard

Российский военнослужащий Андрей Кравцов получил 1 млн рублей за уничтожение танка Leopard

Сенатор Александр Карелин вручил российскому военнослужащему Андрею Кравцову сертификат на 1 млн рублей за уничтожение в ходе спецоперации немецкого танка Leopard, сообщает Минобороны России.

«Российскому военнослужащему Андрею Кравцову, уничтожившему в ходе боя танк Leopard, вручена денежная премия в размере 1 млн рублей», – сообщило Минобороны в Telegram, уточнив, что премия учреждена фондом предпринимателей «Забота Сибири».

Сертификат Кравцову, который находится в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий им. Вишневского, передал сенатор от Новосибирской области, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

«Эти замечательные доплаты для тех, кто наносит ощутимый урон противнику, плюсом к тому, что делает государство. Именно плюсом. Ни в коей мере не взамен. У нас договоренности. Мы в координации с министерством обороны делаем это по согласованным представлениям», – отметил Карелин.

В Минобороны также подчеркнули, что данные выплаты военнослужащим являются дополнительными к выплачиваемым оборонным ведомством за личное уничтожение или захват военной техники противника.

На прошлой неделе звезды российского шоу-бизнеса массово поддержали идею премировать бойцов за уничтожение переданных Украине танков Leopard. Певцы Николай Басков и Григорий Лепс заявили, что готовы платить по 1 млн рублей за них. После этого Минобороны огласило выплаты за уничтожение украинской военной техники.

Союз предпринимателей «Забота Сибири» объединил всех, кто вышел с инициативой создать из личных средств фонд для дополнительного поощрения военнослужащих, участвующих в СВО, за уничтожение тяжелой военной техники противника западного производства.