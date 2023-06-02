Британия анонсировала скорое начало подготовки украинских военных летчиков

Канцелярия: Британия начнет подготовку украинских военных летчиков в ближайшие недели

Британия начнет обучать украинских военных летчиков управлять западной военной техникой в ближайшие недели, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе.

Как говорится в заявлении, лидеры обсудили способы поддержки международным сообществом контрнаступления Украины. При этом Сунак сообщил о планах начать подготовку украинских пилотов в Великобритании в ближайшие недели, передает ТАСС.

Кроме того, премьер Британии повторно заявил, что «законное место Украины – в НАТО» и страна «будет поддерживать устремления» Киева в скором времени вступить в альянс.

Ранее Сунак по итогам саммита Группы семи (G7) в Хиросиме заявил, что Британия намерена этим летом начать подготовку украинских пилотов.