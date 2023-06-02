На фестивале «Движение первых» Кириенко призвал молодежь мечтать и действовать

Кириенко призвал молодежь на фестивале «Движение первых» мечтать и «действовать для того, чтобы реализовать свою мечту»

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко встретился с молодежью в студии общества «Знание» на ВДНХ в рамках московского фестиваля «Движение первых».

«Мечтайте, смело мечтайте, потому что в жизни нет ничего невозможного. Все ограничения – это ограничения в нашей собственной голове. Мы сами себя пугаем и говорим – это страшно, это, наверно, не получится, этого же никто не делал», – сказал Кириенко, общаясь со школьниками.

«Но все, что когда-то было сделано, до этого никто не делал. А потом нашелся человек, который сказал: «А я попробую». И у него получилось. Поэтому мечтайте и действуйте для того, чтобы реализовать свою мечту. Тогда у вас все обязательно получится», – подчеркнул он.

Кириенко заявил: «Нет людей, которые ничего не боятся. Так не бывает. Сила человека проявляется не в отсутствии страха, а в способности преодолевать свой страх. Вот это, наверно, самое главное». Он также подчеркнул, что «в жизни очень важно уметь не только получать, но и отдавать». По его словам, «как бы ни было трудно тебе самому, всегда есть рядом люди, которым труднее и которые нуждаются в помощи».

«И, знаете, какое-то удивительное волшебство в жизни заключается в том, что когда ты учишься не только получать, но и отдавать, к тебе возвращается больше». Добро, оно всегда возвращается», – заверил Кириенко. – «Поэтому это тоже такой совет, который я и своим детям всегда говорил и говорю до сих пор. Потому что дети всегда остаются детьми, сколько бы лет им ни было. И это мое пожелание вам и на это лето, и вообще в жизни».

Говоря об полезных активностях для детей и молодежи, Кириенко отметил, что каждый павильон на фестивале «Движение первых» – это проект, который дает возможности себя реализовать. Также в этом году одна из смен в каждом российском детском лагере будет посвящена «Движению Первых». В рамках смены, например, будет проводиться новая современная высокотехнологичная игра «Зарница», которую придумали сами дети.

Также ребят ожидают увлекательные проекты от общества «Знание» и «Движения первых», которые помогут развить полезные навыки, повысить интеллектуальный уровень и научиться командному взаимодействию.

Отдельно Кириенко упомянул проект «Университетские смены», предназначенный для тех, кто уже задумывается о поступлении в вуз. Летом, когда университетские кампусы пусты, у школьников есть возможность посетить их, увидеть условия жизни и учебы, узнать, чему и как учат в вузе. Это может помочь сориентироваться в выборе места учебы. А для тех, кто хочет на каникулах продолжать делать добрые дела, есть проект «Добро не уходит на каникулы», который поддерживает различные благотворительные инициативы.

Фестиваль «Движение первых» продлится два дня, и его участниками в разных форматах, по прогнозам организаторов, будут 5 млн школьников и студентов, которые смогут познакомиться с «обширной образовательной и познавательной программой».