В Калининграде открылся Всероссийский молодежный форум «ШУМ»

Участники Всероссийского молодежного форума «ШУМ» в Калининграде разработают 53 медиапродукта для государства и бизнеса.

В форуме участвуют 650 молодых блогеров, фотографов, видеографов, авторов текстов, сценаристов, маркетологов, журналистов, а также представителей региональных пресс-служб органов власти и НКО.

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко озвучил приветственное обращение от главы российского государства Владимира Путина. Он также отметил важную роль, которую играют представители сферы медиа в условиях серьезных вызовов, с которыми столкнулась современная Россия.

«Сегодня идет война за смыслы, за будущее. Это информационно-психологическая война, она будет дольше всех остальных. Этот вызов требует высочайшего профессионализма людей, которые занимаются информационной политикой, которые занимаются формированием и трансляцией смыслов, которые занимаются воспитанием. Но время вызовов – это время новых, уникальных возможностей. Когда мир меняется, можно не просто повторять, копировать и следовать за кем-то. Можно идти вперед и создавать что-то принципиально новое! Это возможность в ваших руках. Потому что это время возможностей. Россия сегодня по-настоящему – страна возможностей. Это ваши возможности, ваше будущее. Успехов и удачи вам», – отметил Кириенко.

С напутствием к участникам обратился губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он выразил уверенность, что форум станет площадкой для эффективной и продуктивной работы, обмена опытом и поиска единомышленников, а также мотиватором для профессионального роста.

«ШУМ» стал первым всероссийским форумом линейки Росмолодежи, который принимает участников в возрасте от 14 до 17 лет – активистов Российского движения детей и молодежи «Движение Первых».

Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля отметил, что в рамках форума будут прокачаны не только профессиональные, но и надпрофессиональные компетенции.

В этом году на форуме параллельно проходит четыре программы: образовательная и атмосферная, деловая, а также открытая городская программа «ШУМ города», доступная жителям региона. Так форум открыл фестиваль добровольчества #МЫВМЕСТЕ, участие в котором приняли более 3 тыс. человек – форумчан и жители Калининградской области. За время фестиваля было собрано более 50 кг гуманитарной помощи и сплетено более 20 метров маскировочных сетей. Специальным гостем фестиваля стал участник проекта служения «Твой герой» программы «Роспатриот» Виталий Качура.

Участники «ШУМа» разделены по шести направлениям, в которых им предстоит работать над 53 заказами от бизнеса и государственного сектора. В результате готовые продукты будут реализованы заказчиками в своей работе.

Например, на кампусе ШУМ.Производство контента одна из команд займется созданием анимационных роликов о выборе профессии для агропромышленного холдинга «Залесье». На ШУМ.Цифра одним из заданий будет разработка онлайн-ресурса для объединения ИТ-специалистов региона в профессиональное сообщество с возможностью поиска работы в данной сфере – данный кейс предоставила компания «Инносети». Также одним из ключевых кейсов будет задание для потока ШУМ.Международный – участникам форума предстоит разработать концепцию информационного ресурса Союзного государства, который будет направлен на освещение возможностей и проектов для молодежи России и Белоруссии. Кроме того, пройдет грантовый конкурс Росмолодежь.Гранты. Максимальный размер гранта – 1 млн рублей.

Форум «ШУМ» вошел в топ-3 самых популярных молодежных форумов в 2023 году, было направлено 5635 заявок из 89 регионов России, а также из Белоруссии, конкурс на участие в форуме составил 11 человек на место.

Форум продлится до 24 июня и завершится праздником в честь Дня молодежи, защитой проектов и награждением победителей грантового конкурса.